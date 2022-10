Schlägerei auf dem Bahnhofsplatz,

Limburg, Bahnhofsplatz, Samstag, 08.10.2022, 11:20 Uhr

(wie) Am Samstagvormittag kam es auf dem Bahnhofsplatz in Limburg zu einer Schlägerei zwischen mehreren Betrunkenen. Mehrere Passanten riefen die Polizei, da sie gegen 11:20 Uhr sahen, wie mehrere Personen auf dem Bahnhofsplatz aufeinander einschlugen. Die Bundespolizei und eine Streife der Polizei Limburg eilten zum Bahnhofsplatz und stellten dort eine Gruppe von vier Personen fest, die dort zusammen Alkohol konsumiert hatten. Im Rausch kam es dann zu der Schlägerei, bei der, unter anderem, eine 39-Jährige mehrfach auf einen 45-Jährigen eingeschlagen und diesen dabei verletzt hatte. Der 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die stark alkoholisierte und nach eigenen Angaben schwangere Frau lehnte jegliche ärztliche Behandlung ab. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf, sicherte Spuren und sorgte für eine Trennung der Kontrahenten.

Betrunken Auto gefahren und polizeilichen Maßnahmen widersetzt, Brechen, Villmarer Straße, Sonntag, 09.10.2022, 02:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein betrunkener Autofahrer in Brechen mit seinem Beifahrer vor der Polizei zu fliehen und widersetzte sich noch der anschließenden Festnahme. Eine Streife der Polizei Limburg war gegen 02:45 Uhr auf der Limburger Straße in Niederbrechen unterwegs. Hierbei kam den Beamten ein Audi entgegen, der beim Erblicken des Streifenwagens schnell in eine Seitenstraße abbog und stark beschleunigte. Die Streife verfolgte den Audi und konnte das Fahrzeug schließlich in der Villmarer Straße stoppen. Der 29-jährige Fahrer und sein 34-jähriger Beifahrer sperrten sich gegen die Kontrolle, wollten ihre Identität nicht preisgeben und wurden handgreiflich gegen die Beamten. Mithilfe einer weiteren Streife konnten die beiden Männer festgenommen werden. Hierbei wurde ein 38-jähriger Polizeibeamter verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei den beiden betrunkenen Männern eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurden alle Festgenommen wieder von der Dienststelle entlassen.

Einbruch in Schrotthandel,

Löhnberg, Grüner Weg, Montag, 10.10.2022, 00:00 Uhr bis 01:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bisher Unbekannte versucht Metall aus einem Gewerbebetrieb in Löhnberg zu entwenden. Ein Passant rief gegen 01:30 Uhr die Polizei in die Straße „Grüner Weg“, da er dort verdächtige Geräusche an einem Schrotthandel vernommen hatte. Als der erste Streifenwagen am Gelände eintraf, flüchteten die Einbrecher über die Umzäunung auf ein anderes Grundstück und dann in unbekannte Richtung. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Täter das Gewerbegrundstück betreten hatten und dort wohl zunächst mehrere Behälter durchsuchten. Sie brachen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und transportierten Kupfermetall in verschiedenen Ausführungen über das Fenster und ein ebenfalls gewaltsam geöffnetes Rolltor nach draußen. Zum Abtransport des Diebesgutes kam es dann nicht mehr, da sie von der Polizei gestört wurden. Die wahrscheinlich fünf männlichen Einbrecher waren allesamt dunkel gekleidet und trugen Handschuhe. Der Sachschaden durch den Einbruch wird auf 2.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Verletzter bei Unfall an B 49,

Limburg, Bundesstraße, Sonntag, 09.10.2022, 18:00 Uhr

(wie) Am Sonntagabend wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall an der B 49 verletzt, als sein Auto gegen einen Imbisswagen fuhr. Der 75-Jährige war mit einem Hyundai auf der B 49 von Weilburg in Richtung Limburg unterwegs. Wegen eines medizinischen Notfalls wollte der Mann die Bundesstraße bei Offheim verlassen. Davor wurde ihm allerdings schwarz vor Augen und er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Grünstreifen und prallte auf einem Parkplatz gegen einen dort abgestellten Imbisswagen. Anschließend rollte das Auto noch weiter bis in das angrenzende Feld. Der verletzte 75-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 11.000 EUR, der Hyundai musste abgeschleppt werden.

Betrunken gegen Baum gefahren,

Limburg, Elzer Straße, Sonntag, 09.10.2022, 05:25 Uhr

(wie) Eine betrunkene Frau fuhr am frühen Sonntagmorgen in Limburg mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum. Die 38-Jährige befuhr mit einem Kia die B 8 von Elz in Richtung Limburg. Kurz hinter der Autobahn Unterführung kam die Frau von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Eine Ersthelferin sah nach der Frau und wollte sich nach Verletzungen erkundigen. Dabei stellte sie den deutlichen Alkoholgeruch im Fahrzeug fest. Bei der Unfallaufnahme ließen die Beamten die 38-Jährige einen Atemalkoholtest durchführen, der einen Wert von 2,2 Promille anzeigte. Daher musste die Frau fest- und mit zur Dienststelle genommen werden. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Anschließend wurde die 38-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 EUR.

Autobahnpolizei

Drei Strafanzeigen bei einer Kontrolle, Limburg, Bundesautobahn 3, Sonntag, 09.10.2022, 01:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag endete eine Kontrolle auf der A 3 bei Limburg mit drei Strafanzeigen. Gegen 01:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei einen BMW an der A 3, der den Beamten am Elzer Berg aufgefallen war. Hierbei stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Zudem war der 31-jährige Fahrer aus Hadamar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beim Gespräch erhärtete sich auch der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Das Fahrzeug wurde entstempelt, der Fahrer festgenommen und ein Arzt entnahm auf der Dienststelle eine Blutprobe. Anschließend durfte der 31-Jährige wieder seines Weges ziehen. Die fälligen Strafanzeigen schrieben die Beamten im Anschluss.