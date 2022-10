Main-Taunus: Die Polizei-News

Drei Verletzte bei Unfall in der Ausfahrt Wallau

Hofheim-Wallau, Bundesautobahn 66, Samstag, 08.10.2022, 12:20 Uhr

(wie) Bei einem Unfall in der Autobahnausfahrt Wallau der A 66 wurden am Samstagmittag drei Menschen verletzt. Ein 56-Jähriger war mit einem Ford auf der A 66 von Wiesbaden in Richtung Frankfurt unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Wallau zog er mit seinem Fahrzeug von der ganz linken Spur über alle Fahrbahnen nach rechts in die Ausfahrt. Bei diesem Fahrmanöver verlor er in der Kurve die Kontrolle über das Auto und kam von der Fahrbahn ab. Im Grünbereich prallte der Ford dann gegen einen Baum und kam dadurch zum Stehen. Bei dem Aufprall wurden alle drei Insassen verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sperrte die Autobahnpolizei die Ausfahrt komplett. Der Sachschaden wird auf 16.000 EUR geschätzt.

Schadensträchtiger Wohnungseinbruch,

Eschborn, Bremer Straße, Freitag, 07.10.2022, 07:00 Uhr bis Montag, 10.10.2022, 00:15 Uhr

(jn)Schmuck und andere Wertgegenstände im Wert von etwa 7.000 Euro haben unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes im Rahmen eines Wohnungseinbruches erbeutet. Der zurückgelassene Sachschaden an der aufgebrochenen Wohnungstür wird derzeit auf 500 Euro beziffert. Den Spuren folgend betraten die Einbrecher zwischen Freitagmorgen und Sonntagnacht das in der Bremer Straße gelegene Mehrfamilienhaus, wo sie es letztlich auf eine Wohnungstür in einem der oberen Stockwerke abgesehen hatten. Nachdem sie diese aufgehebelt hatten, durchsuchten die Unbekannten die Wohnräume und flüchteten im Anschluss unerkannt mit ihrer Beute.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Gaststätte im Visier von Einbrechern, Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Sonntag, 09.10.2022, 03:00 Uhr bis 03:30 Uhr

(jn)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in eine Gaststätte in der Kapellenstraße in Flörsheim eingebrochen. Ein Zeuge konnte noch drei vermummte Männer erkennen, die in einem Auto flüchteten. Bei der Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Die Ermittlungen am Tatort zeigten, dass sich die Täter zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr gewaltsam über die Hintertür Zutritt zu dem Schankraum verschafft und dort mehrere Spielautomaten aufgebrochen hatten. Zudem ließen sie Bargeld aus der Kasse mitgehen.

Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Hochwertige Pedelecs aus Garage gestohlen, Hofheim am Taunus, Habelstraße, bis Samstag, 08.10.2022

(jn)Mehrere Hundert Euro Sachschaden sowie zwei gestohlene Pedelecs im Wert mehrerer Tausend Euro sind das Ergebnis eines Garageneinbruchs in Hofheim. Unbekannte hatten hierfür in den vergangenen Tagen ein Grundstück in der Habelstraße betreten und die rückwärtige Garagentür aufgebrochen. Dort zerstörten die Diebe das Schloss der Zweiräder, welches einer zusätzlichen Sicherung diente, und verschwanden unerkannt mit ihrer Beute. Die Geschädigten bemerkten den Diebstahl am Samstagmorgen und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Älterer VW Polo verschwunden,

Hattersheim am Main, Okriftel, Buchenstraße, Freitag, 07.10.2022, 23:00 Uhr bis Samstag, 08.10.2022, 10:00 Uhr

(jn)Im Hattersheimer Stadtteil Okriftel haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag einen älteren VW Polo entwendet. Das schwarze Fahrzeug parkte in unmittelbarer Nähe eines Restaurants in der Buchenstraße und war am Freitagabend um 23:00 Uhr zuletzt gesehen worden. Am Samstag, gegen 10:00 Uhr, war der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen OF-PJ 1313 dann verschwunden.

Hinweise zu dem Pkw oder der Tat erbittet die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Wertgegenstände während Fußballspiel gestohlen, Eschborn, Niederhöchstadt, Georg-Büchner-Straße, Sonntag, 09.10.2022, 16:30 Uhr bis 17:15 Uhr

(jn)Aus der Umkleide der Sportanlage Westerbach in der Georg-Büchner-Straße in Eschborn sind am Sonntagnachmittag Smartphones, Schmuck und Bargeld gestohlen worden. Während eines Fußballspieles verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einer Umkleide und ließen Wertgegenstände im Wert mehrerer Tausend Euro mitgehen. Derzeit ist noch unklar, wie sich die Täter zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr Zutritt zu der Umkleide verschaffen konnten.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 entgegen.

Frau bei Auffahrunfall verletzt,

Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Samstag, 08.10.2022, 14:48 Uhr

(jn)Infolge eines Auffahrunfalles in Hattersheim musste am Samstagnachmittag eine 42-jährige Autofahrerin in einem Krankenhaus behandelt werden. Um 14:48 Uhr befuhr die Frau sowie ein nachfolgender, 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Hattersheim die Mainzer Landstraße aus Hattersheim kommend in Fahrtrichtung Weilbach und beabsichtigten, nach rechts auf die L 3011 in Richtung Kriftel abzubiegen. Dabei kollidierte der 42-Jährige mit dem Heck der vorausfahrenden Frau, welche verkehrsbedingt halten musste. Sie wurde anschließend ärztlich behandelt. Der entstandene Sachschaden an den zwei Pkw beläuft sich auf knapp 15.000 Euro.

Ermittlungen nach Unfallflucht an Porsche, Flörsheim am Main, Konrad-Adenauer-Ufer, Montag, 03.10.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 04.10.2022, 10:00 Uhr

(jn)Die Unfallfluchtgruppe der Polizei in Hofheim ermittelt derzeit wegen einer Verkehrsunfallflucht vom vergangenen Dienstag, bei der ein Porsche beschädigt worden ist. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass er seinen schwarzen Porsche Macan am Montagabend, gegen 18:00 Uhr, auf dem Parkplatz neben dem „Flörsheimer Bootshaus“ am Konrad-Adenauer-Ufer abgestellt hatte. Am Folgetag fielen ihm dann um 10:00 Uhr Beschädigungen am Heck seines Porsche auf, die augenscheinlich von einem anderen Pkw verursacht worden waren. Von diesem Fahrzeug bzw. dem Fahrer oder der Fahrerin fehlt bisher jede Spur.

Hinweise von Zeugen oder anderen Hinweisgebern werden von der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen.

Toyota beschädigt und geflüchtet,

Kriftel, Lessingstraße, Samstag, 08.10.2022, 13:05 Uhr bis 13:30 Uhr

(jn)Am Samstag ereignete sich auf einem Parkplatz an der Galeriepassage in Kriftel eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Toyota an der Fahrerseite beschädigt wurde. Das Fahrzeug parkte zwischen 13:05 Uhr und 13:30 Uhr in der Lessingstraße, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken mit dem Pkw kollidierte. Ohne den Pflichten eines Verkehrsbeteiligten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Fahrer oder die Fahrerin unerlaubt vom Unfallort. Die Kosten für die Reparatur dürften sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Nun ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.