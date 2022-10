Bergstrasse

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht zwischen dem 01.09.2022 und dem 30.09.2022 in Bensheim/Wilhelmstraße

Bensheim

Im Zeitraum zwischen dem 01.09.2022 und dem 30.09.2022 wurde vermutlich in der Wilhelmstraße in Bensheim ein schwarzer Citroen C3 an dessen Front beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, nach dem Schädigen, von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Fremdschaden lässt sich auf mehrere Tausend Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Lampertheim: Gasflaschen im Visier Krimineller / Zeugenaufruf der Polizei

Lampertheim – Am Sonntag (9.10.) verschafften sich bislang unbekannte

Kriminelle gegen 2 Uhr Zutritt zu einer Firma in der Georg-Tyczka-Straße und

versuchten dort 23 Gasflaschen zu entwenden. Aus bislang unbekannten Gründen

ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne die Gasflaschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich zu dem Zeitpunkt ein weißer Sprinter in

der Nähe des Tatorts befunden haben. Ob und wie er mit der Tat im Zusammenhang

steht, muss ermittelt werden.

Wenn Ihnen zu der genannten Zeit ein weißer Sprinter in dem Bereich aufgefallen

ist oder sie Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 21 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

Lorsch: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld / Polizei sucht Zeugen

Lorsch – Einbrecher verschafften sich am Freitagabend (7.10.) zwischen

18.45 und 21.15 Uhr über eine Balkontür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der

Krankorstraße und durchsuchten dort sämtliche Räume. Sie fanden Bargeld, Münzen

sowie Schmuck und flüchteten damit unerkannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand

entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Beute werden vom Kommissariat 21/22

in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Birkenau/Nieder-Liebersbach: Einbrecher entwenden Eheringe und Bargeld / Zeugenaufruf der Polizei

Birkenau – Zwischen Samstagabend (8.10) 17:30 Uhr und Sonntag (9.10.)

gegen 2.30 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine Terrassentür gewaltsam

Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Liebersbacher Straße. Anschließend

durchsuchten die Eindringlinge die Räume, fanden Bargeld sowie Eheringe auf und

flüchteten damit unerkannt. Der Schaden beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand

mehrere Tausend Euro.

Hinweise zum Verbleib der Beute oder zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22

in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Bensheim-Auerbach: Wertgegenstände aus Garage entwendet / Zeugen gesucht

Bensheim – Auf bislang unbekannte Weise gelangten Kriminelle in der Nacht

zum Sonntag (9.10.) in eine Garage in der Straße „Berliner Ring“. Dort

entwendeten sie mehrere Werkzeuge sowie Kunstgegenstände und flüchteten damit

unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren

Tausend Euro.

Sollten Sie in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie

sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Heppenheim unter der Telefonnummer

06251/8468-0.

Viernheim: Verursacher flüchtet von der Unfallstelle / Unfallverursacher ermittelt und Fahrzeug sichergestellt

Viernheim – Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch (5.10.) in

Viernheim (wir haben berichtet) konnten Beamte der Polizeistation

Lampertheim-Viernheim einen Tatverdächtigen ermitteln.

Ein Zeuge meldete sich auf die am Mittwoch (5.10.) veröffentlichte Pressemeldung

bei der Polizei.

Der Mann gab an, ein auf die Beschreibung passendes Fahrzeug in

Oberzent-Beerfelden gesehen zu haben. Durch eine Streife konnte der blaue Ford

ohne rechten Außenspiegel und stark beschädigter Fahrzeugfront daraufhin

festgestellt werden. Das Auto wurde zwecks Spurensicherung sichergestellt und

abgeschleppt. Während des Abschleppvorgangs konnten der Halter sowie der

vermeintliche Unfallverursacher angetroffen werden. Es handelt es sich bei dem

Tatverdächtigen um einen 37-jährigen Mann. Die Ermittlungen zu den Hintergründen

und dem genauen Unfallhergang dauern noch an.

Lorsch / A 67: Mehrere Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Lorsch – Gleich mehrere Beanstandungen haben Zivilfahnder bei einer

Verkehrskontrolle am Sonntagabend (09.10.) festgestellt. Gegen 21.20 Uhr stoppte

die Streife das Auto eines 23-Jährigen auf der Autobahn 67 bei Lorsch. Bei der

anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten auf, dass die

Haftpflichtversicherung seit Juni 2022 abgelaufen war. Die beiden amtlichen

Kennzeichen wurden daraufhin sichergestellt und der Fahrer vorläufig

festgenommen. Bei seinem gleichaltrigen Beifahrer klickten ebenfalls die

Handschellen. Die Überprüfung seiner ID-Karte ergab, dass es sich dabei um eine

Totalfälschung handelt. Beide Männer kamen für weitere polizeiliche Maßnahmen

auf die Wache und müssen sich jetzt in den eingeleiteten Verfahren

strafrechtlich verantworten.

Darmstadt

Darmstadt: Ungebetener Besucher in Wohnung / Polizei ermittelt

Darmstadt – In einem Mehrfamilienhaus in der Liebigstraße hat ein noch

unbekannter Mann am Sonntagabend (9.10.) sein Unwesen getrieben. Die Bewohner

einer Wohnung hatten gegen 22.10 Uhr verdächtige Geräusche vernommen und nach

dem Rechten geschaut. Dabei ertappten sie den ungebetenen Besucher in ihrem

Arbeitszimmer, der sofort die Flucht antrat. Nach ersten Erkenntnissen machte

der Kriminelle keine Beute. Auf welchem Weg er in die Wohnung gelangte, ist

derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Flüchtende wurde als etwa 1,75 Meter groß und von schmächtiger Statur

beschrieben. Sein Erscheinungsbild wurde als „ungepflegt“ wahrgenommen. Zum

Zeitpunkt der Tat trug er eine Kappe auf dem Kopf und einen Pizzakarton in der

Hand.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die den

beschriebenen Mann zur Tatzeit in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten,

sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer

06151/9690).

Darmstadt: 1. Polizeirevier bietet Fahrradcodierung an / Noch freie Plätze verfügbar / Anmeldungen notwendig und ab sofort möglich

Darmstadt – Das 1. Polizeirevier in Darmstadt bietet für alle

Interessierte am kommenden Donnerstag (13.10.) eine kostenlose Fahrradcodierung

an (wir haben berichtet).

In der Zeit zwischen 10 Uhr und 16 Uhr können Fahrradfahrerinnen und

Fahrradfahrer ihren Drahtesel mit einer entsprechenden

Eigentümer-Identifizierungsnummer in der Bismarckstraße bei der Polizeistation

versehen lassen.

Damit ein reibungsloser Ablauf garantiert werden kann und Wartezeiten vermieden

werden, ist eine vorherige Anmeldung erbeten. Diese kann ab sofort, an allen

Werktagen, in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr, unter den Rufnummern

06151/969-41103 oder 06151/969-41102, erfolgen.

Nach bisherigen Stand sind noch zahlreiche Termine verfügbar.

Für die Codierung sind der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem

bitten die Beamtinnen und Beamten darum, die Rahmennummer des Fahrrades bereits

im Vorfeld zu notieren und bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel

nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Darmstadt: Unbekannter droht und fordert Geld / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt – Nachdem ein 14-jähriger Darmstädter am Sonntag (9.10.) an

einer Haltestelle in der Nieder-Ramstädter-Straße von einem noch Unbekannten

bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurde, hat das Kommissariat 35

von der Darmstädter Kripo die Ermittlungen übernommen und sucht Augenzeugen des

Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 12.30 Uhr im Bereich

der Haltestelle vor dem Fußballstadion. Der noch unbekannte Täter trat

unvermittelt an den 14-Jährigen heran und forderte mit drohenden Worten das

Geld. Nach Herausgabe von 50 Euro flüchtete der Kriminelle auf einem schwarzen

Fahrrad in Richtung der Innenstadt.

Er wurde als etwa 25 bis 30 Jahre und eine Körpergröße von circa 1,80 Meter

geschätzt. Zum Tatzeitpunkt der Tat trug er einen Bart und war mit einer

schwarzen Hose, schwarzen Schuhen sowie einem grünen GUCCI Pullover bekleidet.

Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat die Tat beobachten können? Wer kann

Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben? Alle sachdienlichen Hinweise werden

unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt: Kriminelle machen sich an Roller zu schaffen / Zeugen melden verdächtige Beobachtungen / Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Darmstadt – Zwei 18 und 19 Jahre junge Männer sind am späten Samstagabend

(8.10.) in der Karlstraße vorläufig festgenommen worden. Das Duo steht im

Verdacht, sich gegen 24 Uhr an einem dort abgestellten Roller zu schaffen

gemacht zu haben, mutmaßlich mit dem Ziel, das Fahrzeug zu entwenden. Zeugen

hatten die verdächtigen Geräusche bemerkt, die jungen Männer beobachten können

und umgehend die Polizei alarmiert. Die hinzueilenden Streifen stellten das Duo

noch in Tatortnähe und brachten sie zur Polizeistation. Dort erfolgten die

Anzeigenaufnahme und ihre erkennungsdienstlichen Behandlungen. Nach Abschluss

aller Maßnahmen wurden der 18-jährige Griesheimer und sein 19-jähriger Komplize

aus Darmstadt, nach Hause entlassen. Beide werden sich nun zukünftig

strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt-Bessungen: Nach Wechselgeld gefragt und Geldbörse gestohlen

Darmstadt – Ein noch unbekannter Täter hat am Freitag (7.10.) einen 73

Jahre alten Mann in der Bessunger Straße bestohlen. Der noch unbekannte Täter

hatte den Darmstädter gegen 17.20 Uhr zunächst angesprochen und um Wechselgeld

gebeten. Als der ältere Herr hilfsbereit seine Geldbörse herausholte, schnappte

sich der Täter diese und trat die Flucht an. Er wurde als etwa 20 bis 30 Jahre

alt beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkle Hose und eine

schwarze Jacke. Weitere Details zur Personenbeschreibung liegen den Beamtinnen

und Beamten derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang sucht das mit dem Fall

betraute Kommissariat 43 Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachten

konnten und ergänzende Hinweise zu dem Flüchtenden geben können. Unter der

Rufnummer 06151/9690 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt: Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Groß-Umstadt – Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag (09.10.2022)

zwischen 13:15 und 18:30 eine Handtasche, welche Bargeld und Ausweisdokumente

beinhaltete, durch Einschlagen einer Scheibe gestohlen. Der Pkw, ein Opel Meriva

in grau, stand auf dem Parkplatz vom Gruberhof Museum im Raibacher Tal, als sich

die Tat ereignete. Der Gesamtschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die

Darmstädter Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, welche den Täter gesehen haben

könnten oder andere Hinweise bezüglich der Tat mitteilen können. Diese werden

gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Groß-Zimmern: Polizeipräsident Björn Gutzeit begrüßt Groß-Zimmern in der Sicherheitsinitiative KOMPASS

Groß-Zimmern – Groß-Zimmern im Landkreis Darmstadt-Dieburg nimmt als 132.

Kommune in Hessen am Landesprogramm KOMPASS (KOMMunal-ProgrAmmSicherheitsSiegel)

teil. Polizeipräsident Björn Gutzeit nahm die Kommune offiziell in die

Sicherheitsinitiative des Landes auf und begrüßte den Einsatz für mehr

Sicherheit.

„Ich freue mich über die Teilnahme der Stadt Groß-Zimmern am KOMPASS-Programm.

Groß-Zimmern ist eine sichere Gemeinde, was durch die Polizeiliche

Kriminalstatistik belegt wird. Von nun an werden die Sicherheits- und

Präventionsarbeiten in der Gemeinde noch weiter intensiviert und somit das

Sicherheitsgefühl, insbesondere durch die Zusammenarbeit der Beteiligten vor Ort

mit der Polizei, gesteigert. Durch individuell angepasste Maßnahmen werden

Lösungen für aufkommende und bestehende Themen gefunden und Groß-Zimmern erlangt

einen zusätzlichen Aufschwung im Bereich der Sicherheit“, sagte Polizeipräsiden

Björn Gutzeit.

KOMPASS ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die hessischen

Städte und Gemeinden. Ziel des Programms ist es, die Sicherheitsarchitektur in

den Kommunen individuell weiterzuentwickeln. Jede KOMPASS-Kommune steht dafür,

dass in Kooperation mit der Polizei gemeinsam an der Stärkung der Sicherheit

gearbeitet wird.

Schutzmann vor Ort bereits fest etabliert

Ein Schutzmann vor Ort steht den Anwohnerinnen und Anwohnern bereits seit Juli

2022 mit Rat und Tat zur Verfügung. Mit dem Beitritt zum Programm KOMPASS wird

das Engagement der Gemeinde Groß-Zimmern verstärkt, um die Sicherheit und

Ordnung für das Zusammenleben in der Kommune zu verbessern. Der Schutzmann vor

Ort ist hierbei ein wichtiger Baustein.

„Die KOMPASS-Kommunen zeichnen sich für ihre Kooperation mit der Polizei zur

Stärkung der Sicherheit aus. Seit längerem arbeitet Groß-Zimmern bereits

erfolgreich mit der Landespolizei zusammen und bietet eine solide Grundlage, um

hier weitere Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention auf den Weg zu bringen und

das Sicherheitsgefühl der Bewohnerinnen und Bewohner zu erhöhen. Bei

erfolgreicher Umsetzung wird die KOMPASS-Kommune dann mit einem

KOMPASS-Sicherheitssiegel ausgezeichnet. Die Auszeichnung steht dafür, dass die

Kommune sich in besonderem Maße für die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger

einsetzt, deren Sorgen und Ängste aufgreift und gemeinsam mit der Polizei

Sicherheitsmaßnahmen erfolgreich umsetzt“, so der Polizeipräsident.

Hintergrund

Mit Groß-Zimmern nehmen bereits 132 Kommunen an der Sicherheitsinitiative

KOMPASS des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport teil. Über 2,8

Millionen Hessinnen und Hessen profitieren damit von der bundesweit einmaligen

Initiative, die bereits Ende 2017 eingeführt wurde. Zahlreiche Bürgerbefragungen

und lokale Sicherheitskonferenzen haben seitdem stattgefunden. Als Ausfluss

daraus sind jeweils vor Ort in den KOMPASS-Kommunen passgenaue Lösungen für

identifizierte Problemlagen angestoßen und vielerorts bereits umgesetzt worden.

Mit KOMPASSpartner und KOMPASSregion bietet die Sicherheitsinitiative des Landes

seit einigen Monaten speziell auch kleineren Kommunen einen leichten Einstieg in

das Sicherheitsprogramm, die zunächst als KOMPASSpartner von einzelnen

KOMPASS-Bausteinen profitieren können. Ebenso können sich mehrere kleinere

Kommunen als KOMPASSregion zusammentun und so gemeinsam die Vorteile des

Programms nutzen und sich das kommunale Engagement für mehr Sicherheit

aufteilen. Weiterführende Informationen zum KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel

finden Städte und Gemeinden unter kompass.hessen.de. Interessierte Kommunen

können sich an kompass@hmdis.hessen.de wenden.

Münster: Materialcontainer aufgebrochen und Werkzeugkoffer entwendet

Münster – Auf eine Baustelle „Im Seerich“ hatten es Diebe im Verlauf des

vergangenen Wochenendes abgesehen. Zwischen Freitag (7.10.) und Sonntag (9.10.)

betraten die Täter das Gelände, brachen gewaltsam in die Materialcontainer ein

und entwendeten mehrere Werkzeugkoffer. Der Umfang ihrer Beute und die

Schadenshöhe sind abschließend noch nicht beziffert. Das Kommissariat 41 in

Dieburg ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 sachdienliche

Hinweise entgegen.

Babenhausen: 91 km/ zu schnell / Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch und stoppt 40-Jährigen

Babenhausen – Am frühen Montagmorgen (10.10.)haben Beamtinnen und Beamte

von der Polizei Polizeistation Dieburg, in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 3 Uhr,

auf der Bundesstraße 26 bei Babenhausen, Geschwindigkeitskontrollen

durchgeführt.

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt dort bei 70 km/h. Von sieben

kontrollierten Fahrzeugen waren drei Wagenlenker zu schnell unterwegs. Der

unrühmliche Spitzenreiter war mit 161 km/h unterwegs. Dem 40-Jährigen aus

Babenhausen drohen nun neben zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe

von 700 Euro zusätzlich zwei Monate Fahrverbot.

Pfungstadt-Eschollbrücken: Schaukasten eingeschlagen und Außenspiegel abgetreten / Polizei nimmt zwei alkoholisierte Tatverdächtige fest / Nacht endet im Gewahrsam

Pfungstadt – Zur Verhinderung weiterer Straftaten endete der Freitagabend

(7.10.) für zwei 20 Jahre junge Männer aus Pfungstadt im Gewahrsam der Polizei.

Zeugen hatten die Polizei verständigt, nachdem das Duo gegen 23.45 Uhr die

Aufmerksamkeit der Anwohner sowohl in der Darmstädter Straße als auch in der

Freitagsgasse auf sich gezogen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen

beschädigten die Vandalen dort durch Einschlagen der Scheibe einen Schaukasten

und durch Abtreten, drei Autos in der Darmstädter Straße.

Noch in Tatortnähe stellten die Beamtinnen und Beamten das verdächtige Duo.

Dabei zeigte sich, dass beide mit einem Wert von 2,43 Promille und einem Wert

von 1,52 Promille erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten.

Die restlichen Stunden der Nacht endeten damit im Gewahrsam der Polizei. Beide

werden sich zudem nun strafrechtlich in gleich mehreren Fällen wegen des

Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Ober-Ramstadt: Zwei Opel Insignia gestohlen / Wer kann Hinweise zum Verbleib der Autos geben?

Ober-Ramstadt – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Kriminelle

in den zurückliegenden Tagen auf zwei Fahrzeuge eines Autohauses im

Margarete-Steiff-Weg abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Tatzeit

zwischen Freitag (23.9.) und Freitagnachmittag (7.10.) eingegrenzt. Auf noch

nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu den Autos und traten

damit die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt

und nimmt alle Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Fahrzeuge unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Weiterstadt-Braunshardt: Einbruch in Supermarkt / Kriminelle entwenden zahlreiche Zigaretten

Weiterstadt – Etwa 50 bis 60 Stangen Zigaretten haben Einbrecher am

Montagmorgen (10.10.) in einem Supermarkt „An der Kreisstraße“ erbeutet. Nach

bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 2 Uhr gewaltsam

Zugang zu dem Verkaufsraum, entwendeten die Zigarettenstangen und flüchteten.

Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich bei den Tätern um zwei Männer handeln.

Beide trugen schwarze Jogginghosen und dunkel Kapuzenpullover. Einer der

Kriminelle führte eine schwarze Sporttasche der Marke „Nike“ mit sich. Eine

sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Das

Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des

Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Unter der Rufnummer

06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler alle sachdienlichen Hinweise

entgegen.

Pfungstadt / A 67: Gesuchter Mann bei Kontrolle festgenommen

Pfungstadt – Zivilfahnder haben am frühen Sonntagabend (09.10.) bei einer

Verkehrskontrolle einen per internationalem Haftbefehl gesuchten Mann

festgenommen. Gegen 16.40 Uhr stoppten die Polizisten das Auto eines 26-Jährigen

auf der Autobahn 67 bei Pfungstadt und unterzogen es einer Kontrolle. Beim

Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellten die

Fahnder fest, dass der Mann aus Darmstadt wegen einer Straftat in Frankreich zur

Festnahme zum Zwecke der Auslieferung ausgeschrieben war. Er wurde festgenommen

und wird im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt.

Münster- Altheim: Schuppen aufgebrochen / Fahrrad entwendet/ Zeugen gesucht

Münster – Auf ein hochwertiges Fahrrad vom Hersteller „Cube“ hatten es

Diebe am frühen Montagmorgen (10.10.) in der Straße „Auf dem Bügel“ abgesehen.

Gegen 2.45 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Grundstück, brachen den

Schuppen auf und entwendeten das Fahrrad in der Farbe Silber. Das Kommissariat

43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und

nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Eppertshausen: Porsche aus Hofeinfahrt gestohlen / Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos geben?

Eppertshausen – Am Freitag (7.10.) hatten es Diebe auf einen schwarzen

Porsche in der Friedensstraße abgesehen.

Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr verschafften sich die Kriminellen Zugang zu dem

Fahrzeug, das in der Hofeinfahrt eines Grundstücks parkte. Zum Zeitpunkt des

Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DI-OS 1 angebracht. Mit dem

Fahrzeug flüchteten sie bislang unerkannt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt

(K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise zu den

Tätern oder dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Münster: Einbruch in Wohnung / Zeugen gesucht

Münster – Am Freitagnachmittag (7.10.) hat ein noch unbekannter Täter sein

Unwesen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kornblumenstraße

getrieben. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Kriminelle zwischen 16

Uhr und 16.56 Uhr Zugang zu den Räumen und suchte dort nach Beute. Ob er fündig

wurde, ist abschließend noch nicht bekannt. Die Darmstädter Kripo (K 21/22)

ermittelt und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690

entgegen.

Weiterstadt: Laptop aus Auto gestohlen / Zeugen gesucht

Weiterstadt – In der Carl-Zeiss-Straße hatten es Kriminelle am Freitag

(7.10.) in der Zeit zwischen 17.20 Uhr und 19.30 Uhr auf einen blauen Hyundai

abgesehen. Zum Tatzeitpunkt parkte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines großen

Möbelmarktes. Die noch unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Innenraum

und schnappten sich einen dort zurückgelassenen Laptop. Mit der Beute flüchteten

die Kriminellen unerkannt. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt unter der

Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen

Hinweise entgegen.

Gross-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am 09.10.2022 zwischen 19 Uhr und 22:30 Uhr in Gernsheim an der Gesamtschule JGS

Konrad-Adenauer-Ring 7, 64579 Gernsheim

Am 09.10.2022 zwischen 19 Uhr und 22:30 Uhr wurde mutmaßlich auf dem Parkplatz der Gesamtschule der JGS in 64579 Gernsheim ein schwarzer Audi A1 an dessen Fahrerseite an der Vorder-, sowie Hintertür beschädigt. Weiße Anhaftungen eines Fremdfahrzeugs sind erkennbar. Das Fahrzeug stand vorwärts geparkt direkt gegenüber der Einfahrt zum Parkplatz. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Fremdschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/93430

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stockstadt am Rhein

Am Montag (10.10.) um 06:36 Uhr, kam es auf der K153 etwa 400m nach dem Kreuzungsbereich K153 / B44, bei Stockstadt am Rhein, zu einem Verkehrsunfall zweier Transporter im Begegnungsverkehr.

Der Wagenlenker des unfallverursachenden Fahrzeuges kam aus bislang unbekannten Gründen leicht von seiner Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit seinem linken Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel des entgegenkommenden Fahrzeuges. Hierbei wurde Sachschaden in einer Höhe von mindestens 150 Euro verursacht.

Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss des Zusammenstoßes mit seinem Fahrzeug in Richtung Ortseingang Stockstadt am Rhein. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen, dem Kreis Groß-Gerau zugehörigen, dunklen Transporter handeln.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer: 06258-93430 entgegen.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden / Zeugenaufruf

Reichelsheim – Am Montag, den 10.10.2022, kam es gegen 11:00 Uhr zu einem

Verkehrsunfall auf der Darmstädter Straße Ecke Bahnhofstraße in Reichelsheim.

Bei diesem wurde eine Person leicht verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 59-jähriger Mann aus dem

Odenwaldkreis mit seinem LKW die Darmstädter Straße aus Richtung Gumpen und

beabsichtigte in die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei übersah er, aus bisher

noch unbekannten Gründen, eine 68-jährige Fahrradfahrerin, welche ebenfalls aus

dem Odenwaldkreis stammt.

Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Die Frau erlitt bei dem

nachfolgenden Sturz leichte Verletzungen im Kopfbereich. Das Pedelec erlitt

einen Totalschaden.

Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu keinerlei Verkehrseinschränkungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können und sich

bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten sich bei der

Polizeistation Erbach zu melden.

Reichelsheim – Von Unfallstelle geflüchtet / Zeugen gesucht

Reichelsheim – Am Donnerstag (06.10.2022) gegen 17:00 Uhr, stellte ein

57-Jähriger Odenwälder seinen PKW, einen Opel Kombi in grau, auf dem Parkplatz

des Edeka in der Sudetenstraße in 64385 Reichelsheim ab.

Als er gegen 17:45 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung

an der hinteren Stoßstange seines Fahrzeugs fest.

Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise auf einen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten,

sich mit der Polizeistation Erbach in Verbindung zu setzen.