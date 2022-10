Kreis Karlsruhe

Junge Frau von Exhibitionist belästigt – Polizei sucht Zeugen

Bruchsal-Untergrombach (ots) – Ein Exhibitionist entblößte sich am Samstag 08.10.2022 vor einer 18-jährigen Frau an der S-Bahnhaltestelle in Untergrombach. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhren gegen 09:45 Uhr die junge Frau und ein noch unbekannter Mann zusammen in der S-Bahn.

Nach dem Ausstieg befanden sich beide im Bereich der dortigen Bushaltestelle. Hier entblößte der Mann sein Geschlechtsteil, manipulierte daran und schaute die Frau dabei an.

Die Geschädigte beschreibt den Mann als ca. 180cm groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpulli und einer ärmellosen schwarzen Daunenweste. Außerdem trug er eine weiße FFP2 Maske.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel: 0721/666-5555 entgegen.

Unbekannte begehen mehrere Diebstähle – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 09.10.2022 haben Unbekannte offenbar gleich mehrere Diebstähle in Ettlingen begangen. Gegen 04:45 Uhr versuchten zwei Männer wohl in ein Mehrfamilienhaus in der Hohewiesenstraße zu gelangen. Im Anschluss kletterten sie auf den Balkon eines Nachbarhauses, entwendeten Kleidungsstücke und ergriffen die Flucht.

Dem Polizeirevier in Ettlingen wurden im Laufe des Sonntags gleich mehrere Fahrraddiebstähle sowie der Aufbruch eines Fahrzeuges im näheren Umfeld der Hohewiesenstraße gemeldet. Ob die 2 Unbekannten auch für diese Taten in Frage kommen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243/ 3200-0 zu melden.

Brand eines Einfamilienhauses

Karlsruhe (ots) – Am Freitag brach gegen 20.00 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Schönbornstraße ein Brand aus. Im Dachstuhl des Anwesens, in dem derzeit Sanierungsarbeiten stattfinden, wurde durch Zeugen Feuerschein bemerkt. Durch das Feuer wurde der Dachstuhl nahezu vollständig zerstört, eine weitere Brandausbreitung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt, das Erdgeschoss bleibt weiter bewohnbar. Es entstand ein Schaden von etwa 130.000 Euro. Das Polizeirevier Philippsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Karlsruhe

Hochzeitskorso bremst Verkehr auf der Südtangende aus – Zeugen und Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Samstag 08.10.2022 riefen zwischen 16-16:30 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei und teilten mit, dass ein offensichtlicher Hochzeitskorso den Verkehr auf der B10/K9657 zwischen den Ausfahrten Kühler Krug und Bulacher Kreuz in Fahrtrichtung Osten erheblich und gefährlich herunter bremsen würde. Zudem würden sich Teilnehmer dieses Korsos vor dem Korso ein Rennen liefern.

Durch die Teilnehmer soll es zu nötigendem und gefährdendem Fahrverhalten gekommen sein. Die Polizeibeamten konnten vor Ort lediglich noch das Fahrzeug des Brautpaars, sowie ein weiteres Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666-3611 zu melden.

Betrunkener Autofahrer fährt mit überhöhter Geschwindigkeit gegen Gebäude

Karlsruhe (ots) – Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer versuchte am Samstag 08.10.2022 gegen 02:50 Uhr vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Als der junge Franzose in der Kapellenstraße kontrolliert werden sollte, bog er in die Waldhornstraße ab und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. An der nächsten Einmündung zur Markgrafenstraße verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einer Gebäudesäule.

Zudem wurden durch den Aufprall mehrere Poller und ein Verkehrsschild beschädigt. Die aufnehmenden Beamten konnten im verunfallten Fahrzeug neben dem Fahrer noch zwei weitere Personen feststellen. Glücklicherweise wurde durch die Kollision niemand verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 11.500 Euro.

Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von etwa 1 Promille. Einen Führerschein konnte der junge Mann nicht vorzeigen. Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Pkw überschlägt sich auf der Autobahn – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Samstagnachmittag 08.10.2022 verursachte ein unachtsamer Autofahrer einen Unfall auf der Autobahn 5, bei dem ein Fahrzeug von der Leitplanke abgewiesen wurde und sich im Anschluss überschlug. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger gegen 16:40 Uhr mit seinem Volkswagen den linken Fahrstreifen in Richtung Norden.

Zwischen den Ausfahrten Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe-Nord zog ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug offenbar ohne auf den Verkehr zu achten auf seine Fahrspur. Beim Versuch einen Zusammenstoß mit ihm zu verhindern, kollidierte der junge Mann jedoch mit der Mittelleitplanke.

In der Folge überschlug sich der Volkswagen und schlitterte wohl auf dem Fahrzeugdach liegend quer über die gesamte Fahrbahn. Auf dem rechten Fahrstreifen kam er schließlich zum Stillstand, der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr einfach davon.

Der Geschädigte wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/94484-0 zu melden.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Karlsruhe-Daxlanden (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag 08.10.2022 um 14:00 Uhr und Sonntag 09.10.2022 um 23:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Kastanienallee in Karlsruhe ein. Nachdem sich die Täter Zutritt über eine Balkontür verschafft hatten, kurbelten sie offenbar sämtliche Rollläden nach unten und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Die Einbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 3.500 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0721/666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.