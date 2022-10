Schwerer Unfall auf K 4282 – Rettungshubschrauber im Einsatz

Sinsheim-Hilsbach (ots) – Drei Verletzte, davon zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro ist die Bilanz des Verkehrsunfalls, der sich am späten Sonntagnachmittag auf der K 4282, zwischen Hilsbach und der L 551 (Richung Elsenz und Eichelberg) ereignete.

Ein 65-jähriger BMW-Fahrer war auf der Kreisstraße in Richtung Elsenz unterwegs und geriet kurz nach 17.30 Uhr, aus zunächst unbekannter Ursache, auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden 70-jährigen VW-Fahrerin frontal kollidierte.

Während der 65-Jährige sich lediglich leicht verletzte, wurden seine 66-jährige Beifahrerin und die 70-jährige VW-Fahrerin schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog eine der schwerverletzten Frauen in eine Klinik, die andere wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Kreisstraße war bis kurz nach 19 Uhr voll, dann bis gegen 20 Uhr teilweise gesperrt. Nach der Unfallaufnahme und Abschleppen der Fahrzeuge war sie nach 20 Uhr wieder frei befahrbar.

Die Unfallexperten der Verkehrspolizei Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen und dessen erster Aussage, könnte der BMW-Fahrer von der tiefstehenden Sonne geblendet gewesen sein. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Weinheim (ots) – Zwischen Samstagnachmittag 15:30 Uhr und Sonntagvormittag 11:37 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter im Hubbergweg in ein Einfamilienhaus ein. Der Täter ist über das Karminzimmerfenster in das Haus gelangt. Hierbei entwendete er einen blauen Geldbeutel, in diesem befanden sich mehrere hundert Pfund.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/10030 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Mercedes

Leimen (ots) – Am Sonntagabend zwischen 18:45 Uhr und 19:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter beim Waldfriedhof in einen geparkten Mercedes ein. Der Täter schlug die Seitenscheibe des Mercedes ein und entwendete eine Handtasche mit diversen Wertgegenständen. Der Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf insgesamt rund 800 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um den Parkplatz gemacht haben oder Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch Tel.: 06222/57090 in Verbindung zu setzen.