Besonders schwerer Diebstahl – 32-jähriger Mann in U-Haft

Mannheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde am 09.10.2022 durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Libanesen erlassen. Der Tatverdächtige soll im Zeitraum zwischen dem 03.10.2022 und dem 07.10.2022 in Mannheim einen Mercedes-Benz entwendet haben, in der Absicht diesen zu behalten. Hierzu soll er zuvor aus einem in der Nähe geparkten und verschlossenen PKW den Ersatzschlüssel des später entwendeten Mercedes-Benz gestohlen haben.

Die Eigentümerin des Mercedes-Benz bemerkte den Diebstahl ihres Fahrzeugs am 07.10.2022 und brachte diesen umgehend zur Anzeige. Das Fahrzeug wurde im Rahmen der Anzeigenaufnahme sofort zur Fahndung ausgeschrieben.

Am vergangenen Samstag, den 08.10.2022 gegen 18:40 Uhr, wurde der Mercedes-Benz in Heidelberg aufgefunden, als der Tatverdächtige im Neuenheimer Feld in Heidelberg allein beteiligt einen Verkehrsunfall verursachte und als Fahrzeugführer lediglich den Ersatzschlüssel mitführte. Ferner soll er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben und somit zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr in der Lage gewesen sein.

Der 32-jährige libanesische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz wurde im Laufe des 09.10.2022 dem Haftrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der aufgrund von Fluchtgefahr Haftbefehl erließ. Gegen den Tatverdächtigen sind bei der Staatsanwaltschaft Mannheim noch weitere Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts des Diebstahls anhängig. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern derzeit an.

Reisende und Jugendliche belästigt

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – In der Nacht auf Montag 10.10.2022 belästigte ein 37-jähriger deutscher Staatsbürger am Hauptbahnhof Mannheim mehrere Reisende und zwei junge Frauen. Der Mann wurde letztlich in Gewahrsam genommen.

Gegen 00:20 Uhr machten mehrere Reisende die Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof auf den Mann aufmerksam. Er hatte zuvor Oberkörper frei sein Gesäß gegenüber den Reisenden entblößt und diese durch sein Verhalten belästigt.

Beim Antreffen des Täters wiesen die Beamten ihn auf sein Fehlverhalten hin. Da der 37-Jährige angab auf dem Heimweg zu sein, wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Ca. 2 Stunden später erhielten die Bundespolizisten die Information, dass es soeben in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofes zur sexuellen Belästigung von 2 jungen Frauen kam. Es stellte sich heraus, dass es sich erneut um den bereits bekannten 37-Jährigen handelte. Ersten Erkenntnissen zufolge berührte der Mann die Geschädigten mehrfach unsittlich gegen deren ausdrücklichen Willen. Außerdem zeigte er den verbotenen “Hitlergruß”.

Die beiden 17- und 18-jährigen Frauen wandten sich daraufhin hilfesuchend an den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, welcher die Bundespolizei verständigte.

Die Beamten nahmen den 37-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Aufgrund seines Verhaltens und zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Den 37-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger oder terroristischer Organisationen sowie der sexuellen Belästigung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Mannheim (ots) – Zwischen Freitagabend 17:30 Uhr und Samstagnacht 01:35 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Halmhuberstraße. Dort entwendete er einen Laptop und ein Samsung Handy. Der entstandene Schaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die genannte Örtlichkeit gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/ 833970 in Verbindung zu setzen.

Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall, Unfallverursacher flüchtig – Dringend Zeugen gesucht

BAB6/Mannheim (ots) – Am Sonntagabend 09.10.2022 gegen 21 Uhr kam es zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem 2 Menschen schwer und 1 Person leicht verletzt wurden. Nach bisherigem Kenntnisstand schnitt ein weißer Sprinter bzw. Kastenwagen den Mercedes eines 29-jährigen Mannes, welcher auf der mittleren Spur fuhr. Der 29-Jährige reagierte daraufhin, um einen Unfall zu verhindern.

In der Folge kollidierte der Mercedes mit der Betonleitwand, wodurch der Reifen platze. Danach kollidierte das Fahrzeug mit der rechten Schutzplanke, schleuderte erneut gegen die Betonleitwand und blieb schließlich auf der linken Fahrspur stehen. Ein herannahender 18-jähriger BMW-Fahrer erkannte den verunfallten Mercedes zu spät und fuhr auf dieses auf.

Der 29-jährige Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine 29-jährige Beifahrerin wurde mit schweren, lebensgefährlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 18-jährige BMW-Fahrer wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis kurz nach 05 Uhr gesperrt. Im Rahmen der Unfallermittlungen sucht die Polizei nun dringend Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den weißen Kastenwagen geben können, welcher zuvor durch sein Fahrmanöver den Unfall herbeigeführt hat. Hinweise werden unter Tel.: 0621/47093-0 entgegengenommen.

Farbschmierereien in der Neckarstadt-West

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 08.10.2022 zwischen 20-10:30 Uhr beschädigten entlang der Alphornstraße zwischen den Anwesen 10 und 29 unbekannte Täter die Haustüren von insgesamt 7 Anwesen, indem sie diese mit Farbe besprühten. Darüber hinaus wurde in 2 weiteren Fällen zwei Haustüren in der Humboldtstraße sowie in der Riedfeldstraße mit Farbe beschmiert.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/ 3301-0 zu melden.

WhatsApp Betrugsmasche – Unbekannte ergaunern hohe Geldbeträge

Mannheim/St.Leon (ots) – In Mannheim-Neckarau meldete sich bislang unbekannte Täterschaft per WhatsApp bei einer 63-Jährigen und gab sich als deren Sohn aus. In einem Chatverlauf gab der angebliche Sohn an, dass er Rechnungen zu begleichen hätte und hierfür Geld benötige. Die Überweisungen sollte die 63-Jährige für den angeblichen Sohn auf verschiedene Konten durchführen. Diese überwies seit dem 20.09 mehrfach Geld an unterschiedliche Konten, bis ihr der Betrug am 07.10.2022 auffiel. An diesem Tag meldete sich ihr im Ausland lebender Sohn und sie hatten erstmalig Kontakt. Der Betrug fiel sofort auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie jedoch bereits einen Betrag in fünfstelliger Höhe überwiesen, den sie nicht mehr zurückholen konnte.

In Mannheim-Rheinau fiel eine 58-Jährige ebenfalls auf die Betrugsmasche herein und überwies an zwei aufeinanderfolgenden Tagen einen Betrag in vierstelliger Höhe. Als sie Kontakt zu ihrer Familie aufnahm, erkannte diese den Betrug. Die Überweisungen konnten jedoch nicht mehr gestoppt werden.

Auch in St. Leon-Rot ereignete sich mit der gleichen Masche ein Betrug. Hierbei wurde eine 62-Jährige um einen Betrag in vierstelliger Höhe betrogen. Ihr fiel der Betrug jedoch rechtzeitig auf und sie informierte ihre Bank. Diese sperrte die Beträge und gaben den Empfängerbanken sofort Bescheid. Glück im Unglück für die 62-Jährige.

An dieser Stelle weisen wir erneut darauf hin, sich bei Erhalt einer solchen Nachricht mit Geldforderungen vorerst mit einem oder mehreren Familienmitgliedern in Verbindung zu setzen und dies zu hinterfragen. Bitte nutzen Sie hierfür die alte und ihnen bekannte Nummer und nicht die neue Nummer, die Sie kontaktiert hat.