Kaiserslautern

Auf Sitzbank gepinkelt

Kaiserslautern (ots) – Randalierer haben am Sonntagnachmittag 09.10.2022 auf dem Guimaraes-Platz ihr Unwesen getrieben. Eine Zeugin meldete der Polizei kurz nach 14 Uhr, dass sich auf dem Bahnhofsvorplatz mehrere Personen aufhalten, die herum grölen und öffentlich urinieren würden.

Als eine Streife wenige Minuten später vor Ort eintraf, sahen die Beamten einen Mann an einer Bushaltestelle auf eine Sitzbank pinkeln. Der “Wildpinkler” und seine beiden Begleiter wurden daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Alle 3 machten einen stark alkoholisierten Eindruck. Zudem war der gesamte Sitzbereich, in dem sie sich aufhielten, voller Leergut und stank nach Urin.

Das Trio wurde aufgefordert, seinen Unrat wegzuräumen, und erhielt anschließend einen Platzverweis für den gesamten Bahnhofsbereich. Auf den amtsbekannten 53-Jährigen kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige für seine “Pinkel-Aktion” zu. |cri

Beobachtung führt zu diversen Ermittlungen

Kaiserslautern (ots) – Unterschiedliche Ermittlungen hat ein Anruf bei der Polizei am Freitagmorgen 07.10.2022 ausgelöst. Ein Zeuge meldete gegen 07 Uhr, dass er in der Röchlingstraße einen betrunkenen Mann beobachtet hatte. Der Unbekannte hatte sich neben einem Fahrzeug übergeben und auf einem öffentlichen Parkplatz uriniert. Anschließend legte er sich auf den Rücksitz des Pkw.

Als die Streife vor Ort eintraf, wollte sich der beschriebene Mann gerade zu Fuß aus dem Staub machen. Vor den Beamten gab er an, dass er nach Hause laufen wolle. In dem Mercedes habe er zuvor lediglich eine Runde geschlafen, das Fahrzeug gehöre ihm aber nicht. Der Wagen sei unverschlossen gewesen.

Der 33-Jährige wurde überprüft. Bei sich hatte er einen Autoschlüssel für einen Ford, nicht aber für einen Mercedes. Der Mann durfte schließlich nach Hause gehen, um seinen Rausch auszuschlafen. Die Ermittlungen zu seinem vorübergehenden “Schlafplatz” gingen jedoch weiter.

Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen am Mercedes auf einen anderen Pkw ausgegeben und zur Entstempelung ausgeschrieben. Sämtliche Personen, die als bisherige Halter des Fahrzeugs ermittelt werden konnten, halten sich mittlerweile im europäischen Ausland auf. Wer den Wagen zuletzt nutzte, blieb zunächst unklar.

Lediglich ein Besucherausweis, der im Innenraum gefunden wurde, führte die Beamten schließlich auf die Spur eines 30-jährigen Mannes. An dessen gemeldeter Adresse öffnete zwar niemand die Tür, die Lebensgefährtin konnte aber bestätigen, dass es sich bei dem Mercedes um das Fahrzeug ihres Partners handelte. Die weiteren Ermittlungen laufen. Es stehen verschiedene Gesetzesverstöße im Raum. |cri

Scheibe an BMW eingeschlagen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein beschädigter Pkw ist am Samstag 08.10.2022 aus der Moltkestraße gemeldet worden. Einem Anwohner war das Fahrzeug mit der eingeschlagenen Scheibe am frühen Morgen aufgefallen. Neben dem BMW stand eine Warnbarke. Ob es sich dabei um das “Tatwerkzeug” handelt, mit dem die Scheibe zerstört wurde, ist derzeit noch unklar.

Bei den ersten Ermittlungen vor Ort meldete sich eine weitere Zeugin. Sie gab an, in der Nacht zu Samstag Schlag-Geräusche gehört zu haben. Als sie deshalb nach draußen schaute, konnte sie einen Mann erkennen, der gerade an dem BMW die Tür zuschlug.

Eine genauere Beschreibung des Unbekannten konnte die Frau nicht abgeben, nur dass er “groß und dunkelhäutig” war. Auch die Uhrzeit lässt sich lediglich auf den Zeitraum zwischen 01 und 05 Uhr nachts eingrenzen.

Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Tel: 0631 369-2250 entgegen. |cri

Alkoholisiert mit Lkw unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 08.10.2022 konnte ein betrunkener Lkw-Fahrer auf der Autobahn aus dem Verkehr gezogen werden. Durch Zeugen wurde am Nachmittag ein Lkw mit unsicherer Fahrweise auf der A6 in Richtung Kaiserslautern gemeldet. Dieser konnte an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern kontrolliert werden.

Der Atemalkoholtest von 1,52 Promille erklärte die unsichere Fahrweise. Somit durfte der 58-jährige Fahrer seine Fahrt nicht fortsetzen und musste stattdessen die Beamten auf die Wache begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fernfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. |pet

Unfallflucht mit E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Jugendliche, die am Sonntagabend 09.10.2022 in der Pfaffenbergstraße mit E-Scootern unterwegs waren. Einer von ihnen hat kurz nach 20 Uhr einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Zeugen meldeten der Polizei, dass sie durch das Unfallgeräusch aufmerksam wurden und aus dem Fenster schauten. Auf der Straße sahen sie zwei Jugendliche, die gerade einen E-Scooter aufhoben und zu zweit auf dem Elektroroller in Richtung Zollamtstraße davonfuhren.

Einige Meter weiter hätten 3 andere Jugendliche auf die 2 “Unfallfahrer” gewartet. Sie waren ebenfalls mit E-Scootern unterwegs.

Wie sich vor Ort herausstellte, war einer der Elektroroller in Höhe des Hauses Nummer 54 gegen das Heck eines ordnungsgemäß geparkten Pkw gekracht. Das Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Die Polizeiinspektion 2 ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise auf die Jugendlichen mit den E-Scootern.

Von dem mutmaßlich verantwortlichen Fahrer liegt folgende Beschreibung vor: etwa 15 bis 16 Jahre alt, dunkelhäutig, lockiges Haar, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli. Sein “Sozius” und die weiteren Jugendlichen, die gewartet hatten, konnten nicht näher beschrieben werden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegengenommen. |cri

Verkehrsunfall durch tiefstehende Sonne

Kaiserslautern (ots) – Ein 81-Jähriger aus Kaiserslautern hat am Sonntag 09.10.2022 in der Mannheimer Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei fuhr er Stadteinwärts. Da ihn die Sonne blendete, touchierte er im Bereich der Kreuzung zur Ludwigshafener Straße den rechen Bordstein. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes Benz.

In Folge beschädigte er eine Ampel und der Pkw überschlug sich. Der Fahrer und seine 70-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 20.000 Euro. |pet

Kreis Kaiserslautern

Erpressung mit “Sex-Fotos”

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Mann aus der Verbandsgemeinde ist am Freitag 07.10.2022 von einer Unbekannten mit “Sex-Fotos” erpresst worden. Über ein Soziales Netzwerk nahm die Frau Kontakt mit dem 20-Jährigen auf. Sie sendete ihm freizügige Bilder. Später verabredete man sich zu einem Videochat, in dessen Verlauf sich auch der junge Mann nackt zeigte.

Was er nicht ahnte: Die Unbekannte machte heimlich Fotos. Die Bilder schickte sie ihrem Opfer zu und forderte 1.500 Euro. Sie drohte damit, die Fotos an die Kontakte des 20-Jährigen weiterzugeben und zu veröffentlichen.

Der 20-Jährige ging nicht darauf ein. Er wandte sich an die Polizei. Die Beamten haben jetzt die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Verkehrsunfall mit Wohnwagen

Mehlingen (ots) – Am Sonntagabend 09.10.2022 musste die Landstraße zwischen Mehlingen und Kaiserslautern aufgrund eines umgekippten Wohnwagens gesperrt werden. Gegen 20:30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger aus Kaiserslautern mit seinem Pkw und Wohnanhänger in Richtung Kaiserslautern.

Hierbei schaukelte sich der Wohnwagen auf und der Mann verlor die Kontrolle über das Gespann. Der Wohnwagen kippte auf die Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Zur Bergung des stark beschädigten Caravans musste das Technische Hilfswerk (THW) hinzugezogen werden. Um den nicht mehr fahrbereiten und total beschädigten Anhänger zu bergen, wurde dieser durch einen Bagger des THW vollständig zerlegt.

Die L405 war während den Räumungsarbeiten 3 Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. |pet

Diebe haben es auf Bonbons und Bargeld abgesehen

Rodenbach (ots) – Diebe haben sich am Wochenende in der Friedhofstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Die Unbekannten hatten es offensichtlich nicht nur auf die Bonbons in der Mittelkonsole des Wagens abgesehen, sie stahlen aus dem VW Passat auch zwei Portemonnaies mit etwa 350 Euro und 800 polnischen Zloty (umgerechnet circa 160 Euro). Wie die Täter das Auto knackten, ist unklar.

Die Polizei hat die Strafanzeige aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind zwischen Samstag um 20:30 Uhr und Sonntag um 06:45 Uhr, Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf