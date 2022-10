PKW-Fahrer und Ehefrau betrunken im PKW

A 61/Waldlaubersheim (ots) – Vermutlich einige Monate auf seine Fahrerlaubnis verzichten muss ein 62-jähriger PKW-Fahrer, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 09.10.2022 gegen 21:35 Uhr kontrollierte. Zeugen hatten den Mann, dessen Atemalkoholtest am Ende ca. 1,65 Promille ergab, der Polizei gemeldet. Er war auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Bad Kreuznach aufgefallen, da sein PKW in Schlangenlinien geführt wurde.

Als die Beamten den PKW nach mehreren Anhalteversuchen ab der Anschlussstelle Waldlaubersheim, die der 62-Jährige missachtete, dann letztendlich auf der L 326 Richtung Hergenfeld stoppen konnte, fanden sie den 62-Jährigen als auch seine Ehefrau deutlich betrunken im Auto vor.

Der 62-Jährige musste zur Blutentnahme mit zur Dienststelle. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Mann muss mit einer Strafanzeige und dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen. Da auch seine alkoholisierte Frau den PKW nicht weiterfahren konnte, musste der PKW der beiden abgeschleppt werden. Die Dame musste sich vom Kontrollort von einem Taxi abholen lassen.

2. Drogenkontrolltag der Polizei

Waldlaubersheim und Rüdesheim (ots) – Am Montag 10.10.2022 wurden zunächst die jungen Kollegen der Polizeidirektion Bad Kreuznach im Hinblick auf Drogenerkennung im Straßenverkehr theoretisch beschult. Anschließend erfolgte an 2 Kontrollstellen in Waldlaubersheim, sowie später in Rüdesheim die praktische Erprobung der neu gewonnenen Erkenntnissen.

Es wurden insgesamt 61 Fahrzeuge und 73 Personen überprüft. Bei den Kontrollen konnten 5 Fahrzeugführer festgestellt werden, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Die Blutproben wurden vor Ort entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden 6 Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung und Kennzeichendiebstahl aufgenommen.