Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 36-jähriger Rollstuhlfahrer war am Freitag 07.10.2022 gegen 14 Uhr in Neckarstadt-Ost auf dem Gartenweg, zwischen der Käthe-Kollwitz-Straße und Max-Joseph-Straße, unterwegs. Unvermittelt trat von hinten kommend, ein dunkelhäutiger Mann mit einem Messer an den Rollstuhlfahrer heran und forderte die Herausgabe der beiden mitgeführten Taschen.

Nachdem der 36-jährige Geschädigte dem Täter den Rucksack und die Umhängetasche ausgehändigt hatte, ergriff der Mann die Flucht in Richtung Gartenklause.

Täterbeschreibung:

männlich, zw. 175-180 cm groß, schlanke Statur, dunkelhäutig, ca. 20-25 Jahre. Der Mann hatte schwarze kurze Haare und war mit einer blauen Jeanshose, einem roten Pullover und weißen Sneaker bekleidet.

Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621/ 174 4444 zu melden.