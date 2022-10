Haßloch: Auflieger löst sich auf A 65 von Zugmaschine

Haßloch – Die Feuerwehr Haßloch wurde am Sonntag, 09.10.2022, um 15:38 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der A65 in Richtung Ludwigshafen alarmiert.

An der Einsatzstelle konnte nach der ersten Erkundung festgestellt werden, dass sich kurz hinter dem Parkplatz Spechtersee bei einem Sattelaufliegergespannr der Auflieger von der Zugmaschine gelöst hatte und unkontrolliert auf der Autobahn nach vorne gekippt war. Die beiden Fahrer des Lkw-Gespanns waren glücklicherweise unverletzt. Der rechte Fahrstreifen der A 65 war komplett blockiert. Durch den Unfall entstand ein kleiner Brand am Auflieger, welcher bereits durch Ersthelfer gelöscht wurde. Ferner traten an dem Auflieger größere Mengen Diesel aus, die eine noch intakte Kühlanlage versorgten.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Mit einem Strahlrohr wurde das Wiederaufflammen des Entstehungsbrandes verhindert.

Aufgrund der umfangreichen Einsatzstelle und der sich abzeichneten aufwändigen Bergung wurde die Autobahn ab der Abfahrt Haßloch voll gesperrt. Auch durch den abfließenden Verkehr des Weinlesefestumzuges staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer.

Mit einem speziellen Gerätewagen für Gefahrgutunfälle, der ebenfalls bei der Haßlocher Wehr stationiert ist, konnte der Dieselaustritt gestoppt und die ausgelaufenen Stoffe aufgefangen werden.

Da die Ware im Auflieger, größere Mengen Früchte, noch augenscheinlich unbeschädigt waren, wurde in Abstimmung mit der Spedition erfolgreich versucht, dass das Kühlaggregat während der gesamten Bergung am Laufen bleibt, um die Ware zu retten.

Die Bergung des Aufliegers mittels Kran und den Abtransport übernahm ein dafür spezialisiertes Abschlepp- und Bergungsunternehmen.

Neben fünf Fahrzeugen und 23 Kräften der Feuerwehr Haßloch waren auch die Polizei und der Landesbetrieb Mobilität im Einsatz. Gegen 18:00 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Bergungsspezialisten und die Autobahnmeisterei übergeben.

Um 18:30 Uhr waren alle Geräte gereinigt und die Fahrzeuge wieder einsatzbereit, so dass die Einsatzkräfte wieder den Sonntag mit ihren Familien genießen konnten.

Zur Unfallursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.