Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 10.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Verkehrskontrolle – alkoholisierter Fahrzeugführer mit Haftbefehl

Grünstadt-Asselheim (ots) – Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Montag den 10.10.2022 gegen 03:30 Uhr einen Pkw in der Weinstraße in Grünstadt-Asselheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 49-jährige Fahrzeugführer aus Grünstadt alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich den Wert von 0,66 Promille. Zudem konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann aufgrund eines zurückliegenden Betruges ein Haftbefehl in hohem dreistelligen Bereich vorlag. Er konnte aber seine Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt durch Zahlung des ausstehenden Betrages noch verhindern. Gegen den Mann aus Grünstadt wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren (Trunkenheitsfahrt) eingeleitet.

Haßloch: Sachbeschädigung an PKW

Haßloch (ots) – Am Samstag, 08.10.2022, zwischen 10:30 und 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes „Am Zwerchgraben“ zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW (Hyundai, Farbe orange). Das Fahrzeug wurde auf der Beifahrerseite über eine Länge von ca. 2 Metern durch bislang unbekannte Täter bis auf die Grundierung zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324 9330.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):