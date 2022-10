Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 10.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Winzerfestumzug – friedlicher Verlauf

Neustadt/Weinstraße (ots) – 75.000 Besucherinnen und Besucher beim Winzerfestumzug 2022 Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause durfte am heutigen Sonntag endlich wieder der Winzerfestumzug als einer der Höhepunkte des Deutschen Weinlesefestes sich durch Neustadt schlängeln. Rund 75.000 Besucherinnen und Besucher säumten bei strahlendem Sonnenschein die Straßen für die 90 Zugnummern mit ihren festlich geschmückten Wagen, sowie den Fest- und Musikgruppen. Pünktlich um 13:30 Uhr setzte sich der bunte Wagenzug in Bewegung. Gegen 16:30 Uhr endete der Festumzug. Auf Grund von Ab- und Rückbauarbeiten im Bereich der Umzugsstrecke, sowie feiernden Besucherinnen und Besuchern auf den Straßen konnten die Sperrmaßnahmen für den Verkehr erst um 18 Uhr wieder aufgehoben werden. Sowohl bei dem abfließenden Verkehr, als auch auf den Umleitungsstrecken während der Sperrmaßnahmen kam es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. Die eingespielte und wie immer vertrauensvolle Zusammenarbeit der gesamten Blaulichtfamilie bestehend aus Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungsdiensten, sowie dem Ordnungsamt und der Bundespolizei gewährleisteten einen reibungslosen und friedlichen Verlauf des Umzugs. Viele der Besucher genossen nach dem Umzug noch die letzten Stunden des Weinlesefestes bei den rund um den Bahnhof platzierten „Haiselscher“. Bis auf wenige „weinfesttypische Randerscheinungen“ verliefen die beiden Festwochen aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse. Das gemeinsam mit der Stadt Neustadt getragene Sicherheitskonzept hat sich ein weiteres Mal bewährt.

Neustadt: Mehrere Trunkenheitsfahrten nach Besuch der „Haiselscher“

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:15 Uhr, stellt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt in der Spitalbachstraße zwei Personen auf einem E-Scooter fahrend fest. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gibt der 28-jährige Fahrzeugführer an, zuvor auf dem deutschen Weinlesefest gewesen und zwei Weinschorlen konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 1,26 Promille. Die Weiterfahrt ist daraufhin für ihn und seine 24-jährige Beifahrerin beendet. Auf der Dienststelle wird dem Mann eine Blutprobe entnommen. Anschließend tritt er fußläufig den Heimweg an.

Am Sonntagabend, gegen 22:40 Uhr, beobachtet ein Passant einen PKW, welcher in Schlangenlinien die Saarlandstraße befährt. Der Fahrzeughalter kann durch eine Funkstreifenwagenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegenüber den Beamten gibt er an, dass er zusammen mit seiner Frau ebenfalls das deutsche Weinlesefest besucht habe. Bei der 49-jährigen Fahrzeugführerin kann starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 2,15 Promille. Die Frau wird zu hiesiger Dienststelle verbracht, wo ihr ebenfalls eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wird.

Beide Fahrzeugführer erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):