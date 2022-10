Straßenbahn entgleist

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am frühen Samstagabend 08.10.2022 gegen 18:30 Uhr, verursachten vermutlich mehrere jugendliche Täter einen enormen Sachschaden an einer Straßenbahn der RNV. Im Bereich der Haltestelle in der Hauptstraße entgleiste eine Straßenbahn der Linie 6 aufgrund von vermutlich mutwillig auf den Gleisen abgelegten Steinen.

Hierdurch entstand ein Sachschaden an der Straßenbahn und auch an dem Gleiskörper in Höhe von ca. 300.000 Euro. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Ermittlungen der Polizei vor Ort erbrachten aufgrund von Zeugenhinweisen mögliche Erkenntnisse zu 2 jugendlichen Tätern. Die Ermittlungen bezüglich der genauen Ursache und einer möglichen Täterschaft dauern an.

Polizeieinsatz bei Hochzeit

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstag 08.10.2022 gegen 14:30 Uhr versammelten sich Teilnehmer einer geplanten Hochzeitsfeier in der Friesenheimer Straße, um gemeinsam den Ort der Feierlichkeit anzufahren. Da aus der Gruppe heraus durch Anwohner Knallgeräusche wahrgenommen wurden, informierten diese die Polizei.

In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Vorfällen, bei welchen aus Hochzeitsgesellschaften vereinzelt Personen heraus mit Schreckschusswaffen schossen.

Die Beamten konnten bei den Feiernden vor Ort jedoch keine gefährlichen Gegenstände feststellen, welche die Knallgeräusche hätten verursachen können. Das Brautpaar wurde durch die Beamten dennoch bezüglich der polizeilichen Erfahrungen sensibilisiert.

Drogenfund bei Streitigkeiten

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am frühen Samstag 08.10.2022 kam es in der Giselherstraße in Edigheim zu lautstarken Streitigkeiten zwischen 2 Männern, weshalb Anwohner die Polizei riefen. Beide Personen waren deutlich alkoholisiert. Bei einer Durchsuchung der Person konnte bei dem 34-jährigen Cannabis aufgefunden werden.

Da sich dieser vor Ort, auch gegenüber den Polizeibeamten, weiterhin aggressiv verhielt wurde dieser in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Spendengelder bei Einbruch in Pfarramt gestohlen

Ludwigshafen-Nördliche Innenstadt (ots) – Zwischen Freitagnachmittag 07.10.2022 und Samstagmorgen 08.10.2022 verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zum Pfarramt der Jona Kirchengemeinde in der Rohrlachstraße. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht und eine größere Summe an kurz zuvor gesammelten Spendengeldern entwendet.

Sie haben im genannten Zeitraum in der Rohrlachstraße verdächtige Personen gesehen? Zeugen werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 963-2222 oder per E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de) Kontakt aufzunehmen.

Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Nacht von Samstag 08.10.2022 auf Sonntag 09.10.2022 gegen 02:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte im Kärntner Viertel ein. Hierbei verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt durch eingeschlagene Fensterscheiben im Keller und im ersten Obergeschoss.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte einen Täter beim Entfernen von der Kindertagesstätte beobachten und diesem zudem ein Teil des Diebesgutes entreißen. Aufgrund der Täterbeschreibung konnte einer der vermeintlichen Täter, ein 24-jähriger Mann aus Ludwigshafen, im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeikräfte festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Schwerer Verkehrsunfall Adlerdamm

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am frühen Samstag 08.10.2022 um 15:20 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Adlerdamm. Beim Einfahren aus einem Parkplatz auf den Adlerdamm kollidierte ein 22-jähriger Ludwigshafener mit seinem Porsche Panamera mit dem Ford C-Max eines 70-jährigen Ludwigshafeners. Durch den Aufprall drehte sich der Ford einmal um die Achse und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Die Airbags beider Fahrzeuge lösten aus und sowohl beide Fahrer als auch beide Beifahrer verletzten sich hierbei zum Teil schwer. Sie wurden zur weiteren Behandlung in die BG-Unfallklinik verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein hoher Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde der Adlerdamm in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Verkehrsunfall PKW Frankenthaler Straße

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(FB) – Am 07.10.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Frankenthaler Straße Stadtteil West gerufen. Hier kam es zu einer Kollision zwischen 2 PKW.

Durch den Unfallhergang wurden 2 Personen verletzt. Eine Person musste durch die Feuerwehr aus den Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst übernahm diese und eine weitere leicht verletzte Person.

Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt. Es waren insgesamt 8 Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die Polizei im Einsatz. Insgesamt befanden sich 26 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Polizeimeldung:

(ots) – Am Freitagabend 07.10.2022 gegen 19:15 Uhr kam es in der Frankenthaler Straße im Ludwigshafener Stadtteil West zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 PKW. An der Kreuzung zur Bayreuther Straße missachtete der 22-jährige Fahrer eines Golfs hierbei den Vorrang eines 59-jährigen Fahrers eines Ford Focus.

Der Golffahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621/9632222 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 um 17:45 Uhr, kam es in der Berliner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter männlicher Rollerfahrer fuhr aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands einem grauen Ford Kuga eines 52-jährigen Ludwigshafeners auf. Im Anschluss stieg der Rollerfahrer von seinem Fahrzeug, klappte dessen Kennzeichen nach oben und flüchtete in Richtung Jägerstraße.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der unbekannte männliche Fahrer trug eine schwarze Jacke und einen dunklen Helm.

Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621-9632122.

Brand in Wohngebäude

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)-(MM) – Am Sonntag 09.10.2022 um 02:12 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Ebernburgstraße im Stadtteil Mundenheim gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine Rauchentwicklung aus einem 2-geschossigen Wohngebäude festgestellt. Es handelte sich um einen Kellerbrand.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Bewohner konnten sich eigenständig und unverletzt in Sicherheit bringen. Es waren umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen, die Polizei, der Rettungsdienst sowie die Technischen Werke Ludwigshafen.