Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Germersheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch unbekannte Täter der Zigarettenautomat in der Sandstraße aufgehebelt und Zigaretten und Münzgeld entwendet. Darüber hinaus entstand ein erheblicher Sachschaden am Automaten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail unter der Adresse pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegen genommen.

Verkehrsunfall mit unbekanntem Verursacher

Knittelsheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei welchem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, kam es in der Zeit vom 07.10.2022 um 18:00 Uhr bis 08.10.2022 um 07:00 Uhr in der Ludwigstraße in Knittelsheim. Offensichtlich streifte ein LKW am geparkten Fahrzeug des Geschädigten und verursachte hierbei einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter der Rufnunmmer 07274-9580 oder per E-Mail unter der Adresse pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegen genommen.

Verkehrskontrollen

Rülzheim (ots) – Am Freitagmorgen wurden in der Zeit zwischen 10:15 Uhr bis 11:15 Uhr durch Polizeibeamte der Polizei Germersheim Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Gurtsicherung durchgeführt. 12 Gurtmuffel mussten hierbei sanktioniert werden.