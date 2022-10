Streit um Parkplatz mündet in Körperverletzung

Frankenthal (ots) – In der Wormser Straße kam es am 07.10.2022 zwischen einem 56-Jährigen und einem 83-Jährigen zu einem Streit aufgrund eines Parkplatzes. Die Streitigkeiten eskalierten derart, dass es zu wechselseitigen Beleidigungen und einer Ohrfeige zum Nachteil des 83-Jährigen kam.

Hierdurch wurde die Brille des 83-Jährigen leicht beschädigt. Entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung durch unbekannte Täter

Frankenthal (ots) – Am 07.10.2022, gegen 18:30 Uhr, kam es in Frankenthal zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der 62-jährige Geschädigte, sowie die 83-jährige Geschädigte befanden sich sitzend unter der Fußgängerbrücke in der Hammstraße.

Hier wurden die Geschädigten durch 2 männliche Personen mittels Schlägen und Tritten angegriffen. Die Geschädigten wurden hierdurch leicht verletzt. Der Grund für den Angriff ist bislang unklar. Die beiden Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl mehrerer PKW

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 06.10.2022 auf den 07.10.2022 wurden bei einem Autohaus in der Heßheimer Straße in Frankenthal zwei Personenkraftwagen der Marke Opel entwendet. An zwei weiteren abgestellten Fahrzeugen wurden diverse Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet.

Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelte es sich um einen grauen Opel des Modells “Insignia Grand Sport”, sowie um einen schwarzen Opel des Modells “Insignia Sports Tourer”.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.