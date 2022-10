Landau: Die Polizei-News

Umweltbewusstsein führt zu Drogenfund

Landau (ots) – Da staunte eine 68-Jährige, als sie einen Fund vom Gassi gehen mit ihrem Hund zuhause näher betrachtete. Sie hatte sich lobenswerterweise einer unachtsam weggeworfenen Zigarettenschachtel angenommen. Da in der näheren Umgebung kein Mülleimer war, wollte sie diese mit nach Hause nehmen und dort entsorgen.

Dort stellte sie jedoch fest, dass die Zigarettenschachtel augenscheinlich mit Marihuana gefüllt war und verständigte die Polizei. Die Beamten konnte schließlich bestätigen, dass es sich um Betäubungsmittel handelte, stellten sie sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Randalierer am Busbahnhof

Landau (ots) – Mehrere Personen mussten am Samstagnachmittag 08.10.2022 den Notruf der Polizei wählen, weil ein Mann am Busbahnhof randalierte. Vor Ort konnte von den eingesetzten Beamten eruiert werden, dass ein 39-Jähriger laut herum geschrien und in einem Bus an den Ticketschalter getreten hatte. Anschließend stieg er aus, demonstrierte seine Kampfkünste indem er wahllos in der Luft herum trat und entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Mann jedoch zweifelsfrei identifiziert werden und sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung konfrontiert.

Unfall verursacht und geflüchtet

Landau (ots) – Am Freitag kurz vor Mitternacht, ereignete sich auf der A 65 am Wörther Kreuz ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn Richtung Landau, als von hinten ein schwarzer Mercedes C-Klasse mit hoher Geschwindigkeit angefahren kam.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mercedes auf den Pkw hinten links auf, so dass dieser ins Schleudern geriet und im Grünstreifen zum Stehen kam. An diesem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden, die Insassen blieben unverletzt. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten Richtung Landau weiter.

Laut Zeugen soll es sich um ein Landauer Kennzeichen handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wörth entgegen. Womöglich fällt die schwarze C-Klasse, die im Frontbereich rechts beschädigt sein muss, im Stadtgebiet Landau auf.

Radfahrerin erleidet Fraktur nach Verkehrsunfall

Landau (ots) – Gegen Mitternacht rückten Einsatzkräfte der Polizei und des DRK zu einem Verkehrsunfall in den Marienring bzw. die Friedrich-Ebert Straße aus. Nach ersten Erkenntnissen missachtete eine 17-jährige Radfahrerin eine rote Lichtzeichenanlage und stieß mit einem 20-jährigen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zusammen.

Beide stürzten in Folge der Kollision auf die Fahrbahn. Die Radfahrerin zog sich eine Fraktur des Beins zu und kam in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer erlitt Schürfwunden und Prellungen, auch er wurde medizinisch versorgt.

Die Jugendliche hatte bei einem Atemalkoholtest ein Ergebnis von 1,02 Promille gepustet, daher folgte noch eine Blutentnahme durch den behandelnden Arzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Landau (ots) – Am Freitagabend 07.10.2022 kam es im Bereich Königstraße/Kramstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger PKW-Fahrer einem kreuzenden Fahrrandfahrer ausweichen wollte. Dieser war vorfahrtsberechtigt und wurde vom PKW-Fahrer im ersten Moment übersehen. Durch die Ausweichbewegung abgelegt, übersah der PKW-Fahrer einen Fußgänger, welcher gerade dabei war die Straße zu überqueren.

Es kam in der Folge zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem 78-jährigen Fußgänger, welcher zu Boden stürzte und sich leicht im Bereich der Hüfte und unteren Wirbelsäule verletzte. Um schwerere Verletzungen gänzlich ausschließen zu können, wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dem PKW-Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Landau (ots) – Eine böse Überraschung erwartete eine 25-Jährige am frühen Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Haardtstraße in Landau. Als diese zu ihrem geparkten PKW zurückkehrte, musste sie nämlich feststellen, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Aus- oder Einparken ihren PKW im Bereich der hinteren rechten Tür gestreift und einen Sachschaden im mittleren 3-stelligen Bereich verursacht hatte.

Abschließend verlies der oder die Unbekannte die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.