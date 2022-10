Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Am Samstag 08.10.2022 gegen 02:45 Uhr wurde die Polizei über einen Unfall in der Wormser Landstraße in Speyer informiert. Im Bereich Aus bislang ungeklärten Am Roßsprung und Werkstraße wollte ein PKW-Fahrer einen vor ihm fahrenden PKW überholen.

Als beide auf gleicher Höhe waren lenkte der rechts fahrende PKW nach links und stieß dabei mit dem Überholenden seitlich zusammen, wodurch dieser die Kontrolle verlor und durch eine Leitplanke auf den Parkplatz eines Elektronikfachmarktes fuhr und dort gegen einen geparkten PKW stieß.

Der Fahrer verletzte sich leicht an der Hand und wurde medizinisch versorgt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 39.000 Euro.

Nachdem der rechts fahrende PKW Fahrer zunächst seine Fahrt fortsetzte, meldete sich dieser später bei der Polizei. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde eine Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eröffnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Beschuldigte ist sodann nicht mehr berechtigt Kraftfahrzeuge zu führen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch (06232/137-0) oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Speyer melden.

Die Polizei warnt eindringlich davor sich alkoholisiert hinter ein Steuer zu setzen, da die Auswirkungen von Alkohol meist unterschätz werden und somit eine erhebliche Gefahr für sich selbst und alle anderen Verkehrsteilnehmer darstellt.

Geschwindigkeitsüberwachung mittels Lasermessung

Speyer (ots) – Am 07.10.2022 zwischen 07:30-08:30 Uhr wurde durch 5 Polizisten eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der Petschengasse in Speyer durchgeführt. Aufgrund einer nahe liegenden Schule war das Verkehrsaufkommen erwartungsgemäß sehr hoch. Insgesamt konnten 8 Geschwindigkeitsverstöße bei vorgegebenem Tempo 30 (der höchste gemessene Wert lag bei 44 km/h) gemessen werden.

Des Weiteren konnten 2 abgelaufene TÜV-Nachweise sowie ein Verstoß gegen die Wartepflicht an Fußgängerüberwegen festgestellt werden.

Gegen die Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ebenso konnte mit einigen Schülern Verkehrs erzieherische Gespräche bezüglich der Nutzung des richtigen Radweges geführt werden.

Trunkenheitsfahrt mit Kleinkraftrad

Speyer (ots) – Am Freitag 07.10.2022 gegen 15 Uhr konnte in der Wormser Landstraße der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Kontrolle unterzogen werden. Aufgrund von Auffälligkeiten und Ausfallerscheinungen begründete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Da ein Urintest zur Entlastung abgelehnt wurde, musste der Fahrer eine Blutprobe entnommen werden. Der Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung droht dem Fahrer ein weiteres Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz und der Entzug der Fahrerlaubnis durch die Führerscheinstelle.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Speyer (ots) – Am Samstag 08.10.2022 gegen 12.40 Uhr fuhr in der Theodor-Heuss-Straße ein 21-jähriger Radfahrer in die Fahrertür eines PKW, der verbotswidrig auf dem Gehweg hielt und dessen Fahrer die Tür plötzlich öffnete, ohne auf den rückwärtigen Verkehr auf dem Rad zu achten. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) – In der Nacht zum Sonntag 09.10.2022 wurde gegen 04.30 Uhr ein PKW Mercedes in der Wormser Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der PKW fiel den Beamten auf, da der Fahrer augenscheinlich Schwierigkeiten hatte, die Spur zu halten. Im Rahmen der Kontrolle äußert der 19-jährige Fahrzeugführer, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sei.

Darüber hinaus konnte Alkoholgeruch ausgehend von ihm wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Betrugsversuch durch falschen Polizeibeamten

Speyer (ots) – Am 07.10.2022 gegen 17:30 Uhr durch den Geschädigten mitgeteilt, dass er soeben telefonisch kontaktiert worden sei, da seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und ein Deal zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei verhandelt würde. Ziel dürfte hier gewesen sein den Geschädigten zur Überweisung eines hohen Geldbetrages zu bringen. Aufgrund der Eintretenden Skepsis des Geschädigten, beendete dieser das Gespräch.

Die Polizei warnt davor bei solchen Schock-Anruf-Szenarien Geldüberweisungen zu veranlassen. Vielmehr wird darauf hingewiesen, dass es einige gängige Betrugsmaschen gibt, die das Ziel verfolgen den Geschädigten zu verleiten hohe Geldbeträge abzuheben oder zu überweisen. Es wird darum gebeten sich kritisch mit den Inhalten auseinander zu setzen und gegebenenfalls die örtliche Polizeidienststelle selbstständig anzurufen und um Prüfung des Wahrheitsgehalts zu bitten.