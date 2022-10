Worms

Alleinunfall mit leicht verletzter Person

Worms (ots) – Am Sonntag 09.10.2022 um 15:35 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 9 zwischen Worms-Pfeddersheim und Hohen-Sülzen. Der 56-jähriger Fahrer eines Motorrades mit Beiwagen befährt die Kreisstraße in Fahrtrichtung Hohen-Sülzen. An der Gabelung Hohen-Sülzen/Monsheim, möchte der Fahrer nach rechts in Richtung Monsheim abbiegen.

Ausunerklärlichen Gründen verliert der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad. Der Motorradfahrer kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Motorrad entsteht Sachschaden, das Motorrad ist nicht mehr fahrbereit. Der Motorradfahrer ist leicht verletzt und wird zwecks weiterer medizinischer Versorgung ins Klinikum Worms verbracht. Zu einer Verkehrsbeeinträchtigung während der Verkehrsunfallaufnahme ist es nicht gekommen.

Trunkenheitsfahrt in Worms

Worms (ots) – Am Freitag 23.09.2022, wurde der Polizei Worms gemeldet, dass ein 41-Jähriger in offensichtlich alkoholisiertem Zustand mit seinem Auto von Lampertheim in Richtung Worms losgefahren sei. Er konnte sodann in Worms gesichtet und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest über 1,8 Promille beim Fahrer.

Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihm droht eine Freiheits- oder Geldstrafe.

Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Verkehrsunfall wegen Missachtung der Vorfahrtsregel “rechts vor links”

Worms (ots) – Am Sonntag 09.10.2022 gegen 13:30 Uhr, kommt es zur Mittagszeit in Worms-Pfeddersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW-Fahrern. Der 19-jährige Fahrer eines Opel Corsa befährt die Paternusstraße in Fahrtrichtung Odenwaldstraße.

An der Kreuzung Paternusstraße/Grabenstraße missachtet er die Vorfahrt des von rechts kommenden 22-jährigen Fahrers eines Peugeot 207 und es kommt zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden, der Opel Corsa ist nicht mehr fahrbereit.

In beiden PKW lösen jeweils beide Airbags aus, der Fahrer des Peugeot wird vorsorglich durch den Rettungsdienst zwecks weiterer Untersuchungen ins Klinikum nach Worms verbracht. Durch die freiwillige Feuerwehr Pfeddersheim wird die durch ausgetretene Betriebsstoffe verunreinigte Kreuzung im Anschluss gesäubert.

Brand von zwei PKWs

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag geraten in der Nähe des Festplatzes zwei PKW in Brand. Die Brandursache ist unklar und ist Gegenstand der durch die Kriminalpolizei aufgenommenen Ermittlungen. Bei beiden PKWs entsteht Totalschaden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter jugendlicher Person

Worms (ots) – Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr kommt es in der Friedrich-Ebert-Straße in Worms zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 15-jährige Person leichtverletzt wurde. Durch neutrale Zeugen konnte beobachtet werden wie ein Linienbus bereits kurze Zeit an einer Bushaltestelle stand, um Fahrgäste ein und aussteigen zu lassen.

Die 15-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Worms-Innenstadt kommend und übersah vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit den stehenden Linienbus und fuhr auf diesen auf.

Durch den Zusammenstoß zog sich die Fahrradfahrerin eine Verletzung an der Stirn zu, welche durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden konnte. Im Anschluss konnte die jugendliche Person ihren Eltern übergeben werden.

Kreis Alzey-Worms

Trickbetrug über WhatsApp

Alzey (ots) – Zu einem Betrug zum Nachteil einer 53 jährigen Dame aus dem Landkreis Alzey-Worms kam es am vergangenen Mittwochmittag. Hierbei wurde die Dame von der vermeintlichen Stieftochter per WhatsApp kontaktiert und unter einer Legende gebeten, ihr rund 800 Euro zu überweisen.

Nach 2 Tagen fiel der Betrug durch Kontaktaufnahme mit der tatsächlichen Stieftochter auf. Da es sich hierbei um eine gängige Betrugsmasche handelt, bittet die Polizei um Vorsicht bei Geldaufforderungen über Telekommunikationsmittel.

Zeugenaufruf nach vergangener Verkehrsunfallflucht in Alzey

Alzey (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit nachfolgender Fahrerflucht kam es am vergangenen Freitagmorgen. Hierbei touchiert ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug, in der Albiger Straße in Fahrtrichtung Nibelungenstraße, einen rechtsseitig geparkten PKW und entfernt sich anschließend.

Durch den Verkehrsunfall entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Alzey zu melden.