Arbeiter in Baugrube verschüttet

Rauenberg (ots) – Am späten Samstag 08.10.2022 ereignete sich in Malschenberg ein Arbeitsunfall. Auf einer privaten Baustelle hatten 2 Mitarbeiter einer Fa. eine ca. 3 Meter tiefe Grube ausgehoben. Als einer der Mitarbeiter in der Grube stand und noch arbeiten ausführte gab die umliegende Erde nach und verschüttete den Mann.

Lediglich die Brust und der Kopf waren noch frei. Durch Hilferufe aufmerksam geworden, eilte der zweite Mitarbeiter zur Hilfe.

Der Hausbesitzer verständigte dann den Rettungsdienst und die Feuerwehr, die den Mann aus seiner misslichen Lage befreite. Aufgrund der unklaren Verletzungen des Mannes kam sogar ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der den Mann dann in eine Fachklinik transportierte. Es bestand aber zu keinem Zeitpunkt eine Lebensgefahr.

Wildunfall – VW Fahrer erfasst Rehbock

Zuzenhausen (ots) – Am Samstagabend 08.10.2022 gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Renault Fahrer die Landesstraße 612, von Horreberg kommend, in Richtung Hoffenheim. Mittig der Strecke querte unvermittelt ein Rehbock die Fahrbahn. Der 20-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und erfasste das Tier.

Der Rehbock wurde verletzt und musste am Unfallort waidgerecht von seinen Leiden erlöst werden. Der Fahrzeuglenker blieb glücklicherweise unverletzt. Jedoch entstand an seinem Pkw ein erheblicher Sachschaden, der auf ca. 4.000 Euro geschätzt wird.

Auf geparkten Pkw aufgefahren – 1 Verletzte und 38.000 Euro Sachschaden

Neckargemünd (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, befuhr eine 52-jährige Peugeot Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in Neckargemünd die Bahnhofstraße. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache verlor sie Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr ungebremst auf einen geparkten BMW auf. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags am Peugeot aus.

Trotz dessen erlitt die Unfallverursacherin schwerere jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen, die in einer Heidelberger Klinik behandelt werden mussten. Der Gesamtschaden an beiden Pkw wird mit ca. 38.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Durchgangsverkehr konnte an der Unfallstelle vorbei geleitet werden, wodurch sich nur geringe Verkehrsbeeinträchtigung ergaben. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Einbruch in Baumschule – Zeugen gesucht

Heddesheim (ots) – Am Mittwoch 05.10.2022 auf Donnerstag 06.10.2022, in der Zeit zwischen 18-12.00 Uhr, brachen bislang Unbekannte in das Büro einer an der Kreisstraße K 4134 befindliche Baumschule ein. Hierzu überstiegen die Unbekannten den Zaun, gelangten in das Innere des Firmengebäudes, brachen die Tür zum Büro auf und entwendeten neben einem Laptop eine Kasse mit ca. 195 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel: 06203/9305-0, aufzunehmen.

Unfall auf der K4282 zwischen

Hilsbach (ots) – Die Kreisstraße 4282 zwischen Hilsbach und Elsenz ist seit ca. 20 Uhr wieder frei gegeben. Nach einem Frontalzusammenstoß zweier PKW´s sind die beiden Fahrzeugführerinnen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Eine Lebensgefahr bestand bei keiner der beiden Fahrzeugführerinnen.

Zu der genauen Unfallursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu hat der Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen.