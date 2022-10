Kundgebung zur Bildungslage

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstag 08.10.2022 rief der Gesamtelternbeirat der Stadt Mannheim, im Zeitraum von 14:00-16:00 Uhr zu einer Versammlung auf, um auf die aktuelle Bildungslage aufmerksam zu machen. Das Motto lautete hierbei “Bildung muss endlich oberste Priorität erhalten-THE BildungsLÄND first-Für Mannheim machen wir uns stark”.

Ca. 250 Eltern nahmen mit ihren Kindern, unter anderem mit Plakaten, Bannern und einem Pritschenwagen, an der Versammlung teil. Vom Treffpunkt am Alten Messplatz führte der Aufzug durch die Breite Straße und endete im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses. Der Ablauf der Versammlung verlief ohne jegliche Störungen. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen des öffentlichen Nahverkehrs kam es auch nicht.

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Mannheim/BAB 6 (ots) – Stand 21.30 Uhr – Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ist die BAB 6 in Fahrtrichtung Süden, zwischen dem Viernheimer Kreuz und dem Kreuz Mannheim, voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen hat sich dort ein Fahrzeug überschlagen. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Wenn möglich umfahren sie bitte die Unfallstelle weiträumig.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Samstagabend 08.10.2022 gegen ca.18:30 Uhr ereignete sich im Bereich MA-Neckarstadt, in Höhe der Alten Feuerwache, ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 65-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Brückenstraße in Richtung Kurpfalzbrücke und bog anschließend in Richtung der NUB-Tiefgarage ab.

Hierbei übersah der Fahrzeug-Führer jedoch eine, aus der Gegenrichtung kommende bevorrechtigte und bereits im Abbiegevorgang befindliche Mercedes Benz A-Klasse, einer 63-jährigen Verkehrsteilnehmerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Bei der Kollision gab es keine Verletzten, allerdings entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Die beiden verunfallten Personenkraftwagen waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten letzten Endes von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Kollision zweier Autofahrerinnen nach Rotlichtverstoß

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 22.09.2022 kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier PKW im Kreuzungsbereich der Schubertstraße und der Wilhelm-Varnholt-Allee. Die aus der Schuberstraße kommende BMW Fahrerin missachtete demnach eine rote Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem heranfahrenden Audi.

Beide Fahrerinnen kamen in umliegende Krankenhäuser und wurden medizinisch versorgt. Bei dem Unfall wurde die Audi Fahrerin schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Vorfahrt missachtet – Eine Verletzte

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Freitagmorgen 07.10.2022 kam es gegen 08:00 Uhr an der Kreuzung Berliner Straße/Lameystraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 24-Jährige Fahrradfahrerin verletzt wurde. Ein 53-Jähriger LKW-Fahrer wollte die Kreuzung überqueren, ohne dabei die bevorrechtigte Radfahrerin vorbeifahren zu lassen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß.

Die 24-Jährige Frau stürzte von ihrem Fahrrad und zog sich hierbei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Sie wurde vor Ort durch einen Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Der Lkw-Fahrer sieht einer Strafanzeige aufgrund fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Mit 1,12 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Samstag, 08.10.2022 gegen 01:23 Uhr wurde ein 43-jähriger PKW-Fahrer in Mannheim im Bereich der Frankenthaler Straße/ Bürstadter Straße, aufgrund seiner auffälligen Fahrweise, einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers feststellen. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille.

Die Weiterfahrt war für den Fahrer beendet und er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier verbracht. Nach Durchführung der Maßnahme wurde der Fahrzeugführer von der Dienststelle entlassen, der Führerschein wurde zuvor einbehalten und wird zur Entziehung der Fahrerlaubnis an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Der Mann muss sich nun aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.