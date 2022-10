Neustadt: Winzerfestumzug 2022 bei herrlichem Herbstwetter

Neustadt an der Weinstraße – Der Winzerfestumzug ist traditionell der Höhepunkt des Deutschen Weinlesefestes, welches noch bis 10. Oktober 2022 in Neustadt an der Weinstraße gefeiert wird. Insgesamt 90 Zugnummern waren dabei und sorgten für ausgelassene Stimmung bei sonnig warmen Temperaturen.

Um 13.30 Uhr hat sich Deutschlands größter Winzerfestumzug in Bewegung gesetzt. Am Saalbau, der Krönungsstätte der Deutschen und Pfälzischen Weinkönigin, vorbei und Richtung Ehrentribüne bis zur Festwiese, an der sich der Zug auflöste.

Rund 75.000 Besucherinnen und Besucher waren an der Zugstrecke verteilt, um die Prunkwagen der frisch gekrönten Pfälzischen und Deutschen Weinköniginnen zu bewundern und die insgesamt 90 Zugnummern mit den spektakulären Festwagen sowie den fröhlichen Musik- und Brauchtumsgruppen mit Beifall zu begleiten. Mit dem großen Preis des Winzerfestumzugs in Höhe von 1.550,00 €, gestiftet von den Sponsoren der Einzelpreise wurde in diesem Jahr die Zugnummer 36 „Dubbeglas, Wein. Hambach“ „Tor zur Welt“ ausgezeichnet.

Die Zugnummer 26 „Erntedank und Wein. Geinsheimer Weinprinzessin Sarina Haigis“ konnte sich beim Publikum-Voting an die Spitze setzen und darf sich nun über 500,00 €, gestiftet von der Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH und der Weinbruderschaft der Pfalz, freuen.

Bis zum 10. Oktober kann noch auf den „Haiselschern“, dem Jahrmarkt und im und um den Spiegelpalast gefeiert werden. Am 10. Oktober wird die große Abschlussparty mit der RPR1.Liveband BUZZ und einem RPR1.DJ ab 19 Uhr gefeiert. Wenige Gehminuten entfernt, im Spiegelpalast, lässt Mark Selinger ab 19 Uhr das diesjährige Deutsche Weinlesefest ausklingen.

75.000 Besucherinnen und Besucher beim Winzerfestumzug 2022

Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause durfte am heutigen Sonntag endlich wieder der Winzerfestumzug als einer der Höhepunkte des Deutschen Weinlesefestes sich durch Neustadt schlängeln. Rund 75.000 Besucherinnen und Besucher säumten bei strahlendem Sonnenschein die Straßen für die 90 Zugnummern mit ihren festlich geschmückten Wagen, sowie den Fest- und Musikgruppen.

Pünktlich um 13:30 Uhr setzte sich der bunte Wagenzug in Bewegung. Gegen 16:30 Uhr endete der Festumzug. Aufgrund von Ab- und Rückbauarbeiten im Bereich der Umzugsstrecke, sowie feiernden Besucherinnen und Besuchern auf den Straßen konnten die Sperrmaßnahmen für den Verkehr erst um 18 Uhr wieder aufgehoben werden. Sowohl bei dem abfließenden Verkehr, als auch auf den Umleitungsstrecken während der Sperrmaßnahmen kam es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.