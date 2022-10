Verkehrsunfall zwischen U-Bahn und Fußgänger

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) Oberursel, Hohemarkstraße/Lahnstraße. Unfallzeit: Samstag 08.10.2022 um 14:42 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es im Bereich der Hohemarkstraße/Lahnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Fußgänger und einer U-Bahn. Im Bereich der Unfallörtlichkeit können Fußgänger die Schienen überqueren. Dort befinden sich anstatt einer Schranke ein Andreaskreuz mit Leuchtsignal und verschiedene Warnhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Fußgänger die Bahnschienen trotz Leuchtsignal überquerte und in der Folge von der langsam vorbeifahrenden U-Bahn gestreift wurde. Daraufhin stürzte der Fußgänger und verletzte sich.

Der Fußgänger wurde schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurden kurzzeitig Verkehrsmaßnahmen durchgeführt.

Körperverletzung durch Pfefferspray

Tatort: Oberursel, Bahnhof Tatzeit: Samstag, 08.10.2022, 23:50 Uhr

(SW) Am späten Samstagabend wurde ein 60-jähriger Oberurseler durch das Besprühen mit Pfefferspray leicht verletzt. Zuvor unterhielt sich der Geschädigte mit vier Jugendlichen am Oberurseler Bahnhof. Diese sollen ihm dann unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Lenaustraße.

Die vier Täter wurden wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 16 Jahre alt, schwarze Haare, dunkle Bekleidung.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/ 1200 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Keller

Tatort: Oberursel, Kinzigstraße. Tatzeit: zw. Sonntag 02.10.2022, 10 Uhr und Samstag 08.10.2022 um 17:00 Uhr

(SW) Bislang unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Kinzigstraße. Dort hebelten sie eine Kellertür auf und entwendeten zwei Fährräder im Wert von 7.500 Euro.

Es handelt sich um ein matt-schwarzes Rennrad der Marke Canyon mit neon-gelben Griffen und ein Pedelec der Marke Focus in der Farbe braun. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von zwei Fahrrädern

Tatort: Steinbach, Römerweg. Tatzeit: Donnerstag 06.10.2022 um 05:08 Uhr

(SW) Am frühen Donnerstagmorgen entwendete ein unbekannter Täter zwei Fährräder aus einem Garten in Steinbach. Der unbekannte Täter näherte sich aus der Feldgemarkung an. Anschließend entwendete er zwei Fahrräder im Wert von ca. 4.800 Euro. Es handelt sich um ein oliv-grünes Mountainbike, sowie ein graues Pedelec, beide Räder der Marke Cube.

Entsprechend der Videoaufzeichnung ist der Täter männlich und ca. 185-190 cm groß.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/ 1200 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von E-Mountain-Bike

Tatort: Kronberg, Hainstraße. Tatzeitraum: Freitag 07.10.2022 zw. 14:50-18 Uhr

Am Freitagnachmittag stand das E-Bike durch ein Zahlenschloss “in sich” gesichert neben der Haustür auf einem Anwesen in der Hainstraße. Obwohl es von der Straße her nicht zu sehen war, wurde es von dort entwendet.

Es handelt sich um ein dunkelblau-orangefarbenes E-Mountain-Bike der Marke Cube im Wert von ca. 2.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Königstein unter Telefon 06174/92660.

Scheibe von Mercedes eingeschlagen

Tatort: Oberursel, Siemensstraße. Tatzeit: Freitag 07.10.2022 zw. 07-17:00 Uhr

(SW) Im Laufe des Freitags schlug ein unbekannter Täter eine hintere Seitenscheibe eines silberfarbenen Mercedes in der Siemensstraße ein. Der Täter entriegelte und durchsuchte das Fahrzeug und flüchtete im Anschluss. Aus dem Fahrzeug wurden keine Gegenstände gestohlen.

An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von insgesamt 500 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Tel: 06172/1200 in Verbindung zu setzen.

Fensterscheibe beschädigt

Tatort: Kronberg, Blumenstraße/Im Sand. Tatzeit: Freitag 07.10.2022 um 19:15 Uhr

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses erschreckte sich sehr, als am Freitagabend die Scheibe ihres Küchenfensters im Erdgeschoss unter lautem Klirren zerbrach. Als sie sich den Schaden angesehen hatte und draußen auf der Straße “Im Sand” nach dem Verursacher schaute, sah sie in einiger Entfernung noch 3-4 Personen davongehen. Die Gruppe konnte aber nicht erkannt bzw. beschrieben werden. Ein versehentliches Beschädigen, eventuell durch einen Ball, ist möglich.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Königstein gerne unter der Telefonnummer 06174/92660 entgegen.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Unfallort: Friedrichsdorf, Bahnstraße. Unfallzeit: Freitag 07.10.2022 um 16:53 Uhr

Eine 14-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Bahnstraße in Richtung Am Viadukt. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in der Gegenrichtung und wollte nach links auf den Parkplatz des Bahnhofs abbiegen. Hierbei übersah er die Radfahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte und hierbei leicht verletzt wurde. Sachschaden: ca. 600 Euro.

