Brand im Lichtschacht rechtzeitig gelöscht

Ereignisort: 65779 Kelkheim, Luisenstraße. Ereigniszeit: Samstag, 08.10.2022, gegen 20:15 Uhr

Eine starke Rauchentwicklung aus einem Lichtschacht in einem Wohnhaus mit integriertem Einkaufsmarkt sorgten für einen Einsatz der Feuerwehr Kelkheim und der Polizei. Durch die Feuerwehr konnte der noch kleinere Brand im Lichtschacht zügig gelöscht werden, sodass eine Ausbreitung auf das Gebäude verhindert werden konnte. Seitens der Feuerwehr wird vermutet, dass durch eine weggeworfene Zigarette der Unrat im Lichtschacht des Gebäudes in Brand geriet. Es kam zu keinen relevanten Beeinträchtigungen für Anwohner.

Starke Rauchentwicklung durch verbranntes Kochgut

Ereignisort: 65830 Kriftel, Kapellenstraße. Ereigniszeit: Samstag, 08.10.2022, 23:00 Uhr.

Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr und Polizei kam es wegen eines akustischen Brandmelders im Zusammenhang mit einer Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Hierzu wurde der Alarm der Feuerwehr mehrfach über die Sirene ausgelöst, sodass es zu zahlreichen besorgten Anrufen der Bevölkerung bei den Leitstellen sowie der Polizeistation Hofheim kam.

Hinsichtlich der betroffenen Wohnung musste die Tür zwangsweise geöffnet werden. Ein Brand wurde noch rechtzeitig verhindert, da das festgestellte angebrannte Kochgut gelöscht werden konnte. Dieses sorgte letztlich für die erhebliche Rauchentwicklung. Der Wohnungsinhaber ließ sich in entsprechender Wohnung antreffen und wurde rettungsdienstlich versorgt sowie auf eigenem Wunsch nicht weiter behandelt.

Heckstoßstange beschädigt

Tatort: 65835 Liederbach am Taunus, Hofheimer Weg. Tatzeitraum: Freitag, 07.10.2022, 21:00 Uhr bis Samstag, 08.10.2022, 14:45 Uhr.

Ein unbekannter Täter soll gegen die Heckstoßstange eines blauen Nissan Micra getreten haben, sodass hierdurch ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500-Euro entstand. So riss das entsprechende Fahrzeugteil ein. Derzeit ist der Täter nicht bekannt, weswegen Zeugen gebeten werden Kontakt mit der ermittelnden Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer 06195/6749-0 aufzunehmen.

Heckscheibe eingeschlagen

Tatort: 65760 Eschborn, Am Sportfeld. Tatzeitraum: Samstag, 08.10.2022, zwischen 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr.

Auf bislang unbekannte Art und Weise wurde die Heckscheibe eines geparkten grauen Audi Q7 beschädigt. Die Motivlage dahinter ist nicht eindeutig, da aus dem Fahrzeug heraus keinerlei Gegenstände entwendet wurden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/9695-0 entgegen.

Rechte Fahrzeugseite zerkratzt

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Dr.-Rohmer-Weg. Tatzeitraum: Freitag, 07.10.2022, 19:10 Uhr bis Samstag, 08.10.2022, 17:15 Uhr.

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ein schwarzer VW Golf mittels eines vermutlich spitzen Gegenstandes in einem erheblichen Umfang zerkratzt. Dabei entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden von mindestens 5.000-Euro.

Da derzeit keine Hinweise auf einen Täter vorliegen, werden Zeugen gebeten Hinweise der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim am Taunus unter Tel: 06192/2079-0 zu geben.

Berauscht im Straßenverkehr

Tatort: 65830 Kriftel, Rotdornstraße. Samstag 08.10.2022 gegen 23:00 Uhr.

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde die Polizeistation Hofheim über einen fahrauffälligen schwarzen Skoda Fabia in Kenntnis gesetzt. Kurz darauf konnte dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wobei umgehend eine augenscheinlich hohe Alkoholbeeinflussung festzustellen war.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07%o. Im weiteren Verlauf musste zudem festgestellt werden, dass der 37-Jährige Fahrer unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand. Nach der Blutentnahme und der Leistung einer Sicherheitsleistung, da er ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, konnte er die Polizeistation wieder verlassen.

Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Wildsachsener Straße. Sonntag 09.10.2022 gegen 02:15 Uhr.

Im Rahmen einer weiteren Verkehrskontrolle musste erneut durch Polizeibeamte der Polizeistation Hofheim festgestellt werden, dass ein 21-jähriger Hofheimer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dabei wurde nach einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest eine Beeinflussung von 1,02%o erkannt.

Da sich keine Fahrauffälligkeiten ergaben, erwartet den Fahrer nun ein OWI-Verfahren mit mindestens 500 Euro Bußgeld und 1 Monat Fahrverbot.

Verhinderung von Trunkenheitsfahrten | Hofheim-Diedenbergen, Wildsachsener Straße | Samstag, 08.10.2022, 01:00 Uhr |

(ad) Durch das umsichtige Einschreiten einer Hofheimer Streifenbesatzung sind Samstagnacht in Hofheim-Diedenbergen zwei Trunkenheitsfahrten verhindert worden. Im Rahmen einer Veranstaltung fiel den beiden Hofheimer Polizisten auf, wie gleich zwei Personen jeweils eigene Fahrzeuge auf dem dazugehörigen Parkplatz besetzten und unter normalen Umständen in der Folge mutmaßlich losgefahren wären.

Die Ordnungshüter stellten jedoch Alkoholgeruch in der Atemluft dieser Personen, einem 26-jährigen Mann und einer 22-jährigen Frau, fest und verhinderten anschließend gleich 2 Fahrten unter Alkoholeinfluss. Ein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt, für das andere Fahrzeug fand sich ein nüchterner Fahrer. Den beiden alkoholisierten Personen ist in jedem Fall ein Ermittlungsverfahren erspart geblieben.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer | Kelkheim, Frankfurter Straße | Freitag, 07.10.2022, 18:37 Uhr |

(ad) Bei der Ausfahrt aus einem Parkhaus ist ein Personenkraftwagen mit einem auf dem Gehweg sich fortbewegenden Fahrrad kollidiert; dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Eine 61-jährige Frau fuhr mit ihrem Kleinwagen von einem Parkhaus auf die Frankfurter Straße. Hierbei übersah sie einen 22-jährigen Mann, der mit seinem Fahrrad auf der Frankfurter Straße in Richtung Niederhofheim fuhr.

Warum der Fahrradfahrer hierbei den Gehweg benutzte, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend geklärt. Bei der Kollision stürzte der Mann zu Boden, und verletzte sich leicht an der rechten Hand. Am Kleinwagen entstand Sachschaden von etwa 500 EUR. Unfallzeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Kelheim unter der Rufnummer 06195 67490 zu melden.

Diebstahl von Mountainbike | Hofheim-Marxheim, Keltenstraße | Donnerstag, 06.10.2022, 19:00 Uhr – Freitag, 07.10.2022, 07:00 Uhr |

(ad) Unbekannter Täter entwendete im Tatzeitraum in Hofheim ein Mountainbike, welches mit einem Schloss an einem Carport anbei eines Wohnhauses gesichert gewesen war. Beim Diebesgut handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube mit einem Wert von etwa 500 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

Diebstahl aus Garage von Mountainbike | Hofheim-Marxheim, Stettiner Weg | Donnerstag, 06.10.2022, 18:00 Uhr – Freitag, 07.10.2022, 13:30 Uhr |

Unbekannter Täter brach eine Zugangstür zur freistehenden Garage auf einem Privatgrundstück in Marxheim auf, entwendete hieraus im Tatzeitraum ein Fahrrad. Dabei handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Stevens mit einem Zeitwert von etwa 2.000 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

Diebstahl aus einer Garage | Hofheim-Wallau, Kiedricher Straße | Freitag, 07.10.2022, 15:15 Uhr – 21:00 Uhr |

(ad) Aus einer mutmaßlich verschlossenen Garage sind am Freitag in der zweiten Tageshälfte in Wallau mehrere HiFi Gegenstände entwendet worden. Die Garage wurde hierbei auf unbekannte Weise gewaltlos geöffnet. Bei den entwendeten Elektrogeräten soll es sich um einem CD-Player, einem Mini-Disc Player, einem Verstärker und einem Doppelkassettendeck in einem geschätzten Zeitwert von insgesamt 200 EUR handeln.

Hinweise auf den Täter gibt es derzeit keine. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

Diebstahlserie von Kleinkrafträdern | Kriftel, Stadtgebiet | Tatzeitraum zwischen dem 06.10.2022, 10:00 Uhr und dem 08.10.2022, 13:00 Uhr |

(ad) Im Krifteler Stadtgebiet kam es zu insgesamt 6 Diebstählen von Kleinkrafträdern. Eine Tat blieb im Versuchsstadium, insgesamt 5 der motorisierten Roller konnten zeitnah in näherer Tatortumgebung wieder aufgefunden werden. Ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot wird derzeit noch vermisst.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 2.000 EUR, der Zeitwert der sechs Fahrzeuge wurde auf 2.500 EUR geschätzt. Hinweise zum derzeit noch unbekannten Täter nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

