Schlüsselloch zugeklebt

Limburg, Fleischergasse 14, Samstag 08.10.22, 13-20:30 Uhr

Ein bekannter Täter klebt das Schlüsselloch der Eingangstür Eines Geschäftes der Geschädigten mit Sekundenkleber zu. Durch die Beschädigungen an der Eingangstür kann diese nicht mehr aufgeschlossen werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431 91400) in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Weilburg, Kubacher Weg 6, Parkplatz Lidl-Markt, Samstag 08.10.22 gegen 14:45 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren Pkw, Skoda Fabia, blau auf dem Kundenparkplatz der Lidl Filiale in Weilburg, in einer Parktasche vor dem Schaufenster in Richtung der Lidl Filiale. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Fahrzeug aus der rechts anliegenden Parktasche und touchierte das Fahrzeug der Geschädigten am Heck der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471 93860) in Verbindung zu setzen.

2 Unfallfluchten an der Werkstatt

(ots) – Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Parkplatz Werkstatt, Samstag 08.10.22 zw. 11:15-12:00 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Mercedes A 180 ordnungsgemäß, in einer Parktasche, auf dem Werkstadt-Parkplatz in Limburg. In der Parktasche links neben ihr parkte ein helles Fahrzeug. Nachdem die Geschädigte wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses auf der Fahrerseite beschädigt (Lackstreifschaden). Das Unfallverursachende Fahrzeug touchierte das Fahrzeug der Geschädigten vermutlich beim Ausparken. Hierbei entstand ein Sachschaden.

Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431 91400) in Verbindung zu setzen.

(ots) – Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Parkplatz Werkstatt, Samstag 08.10.22 zw. 10:15-10:40 Uhr

Die Geschädigte stellte ihr Fahrzeug, einen Opel Astra, schwarz auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums “Werkstadt” in Limburg ab. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Einparken rechts neben der Geschädigten deren Fahrzeug am hinteren rechten Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431 91400) in Verbindung zu setzen.

Unfall

Elsoffer Straße, Freitag 07.10.2022 gegen 14:45 Uhr – Zur Unfallzeit überquerte eine 76-jährige Fußgängerin die Elsoffer Straße in Mengerskirchen. Zur gleichen Zeit setzte ein 24-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Rennerod mit seinem Pkw Renault von dem Parkplatz einer Sparkasse in der Elsoffer Straße zurück. Vermutlich übersah der Fahrer hierbei die Fußgängerin, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin kam. Die Fußgängerin stürzte infolge des Anstoßes zu Boden und verletzte sich glücklicherweise nur leicht.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Rathausstraße in Elz, Freitag 07.10.2022 gegen 14:40 Uhr – Einer Streife der Polizeistation Limburg war am vergangenen Freitag in der Rathausstraße in Elz ein Rollerfahrer aufgefallen, sodass sich die Beamten zu einer Kontrolle von Fahrer und Fahrzeug entschlossen. Hierbei stellten sie fest, dass der 16-jährige Fahrer aus Elz nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, die zum Führen des Fahrzeuges erforderlich ist ist. Zudem war das an dem Kleinkraftrad angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben, an dem es angebracht war.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

