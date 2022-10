Kreis Kaiserslautern

Gegen Ampel geprallt

Katzweiler (ots) – Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag 08.10.2022 eine 71-Jährige verletzt worden. Die Frau befuhr die Hauptstraße in Katzweiler, als sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen eine Ampel stieß. Aufgrund der Umstände ist davon auszugehen, dass die Frau aus medizinischen Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Sie wurde vor Ort untersucht und ins Westpfalzklinikum verbracht. Neben Polizei und Rettungsdienst kam auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg zum Einsatz.

Kaiserslautern

Auto und Anhänger besprüht

Kaiserslautern (ots) – Ein Auto ist im Laufe der Freitagnacht von Unbekannten mit Farbe “verschönert” worden. Der gesamte Wagen und Anhänger wurden von Unbekannten besprüht, als er in der Alex-Müller-Straße vor dem Anwesen 112 abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in der Gaustraße oder jeder andere Dienststelle entgegen.

Alkoholisierte E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei zieht stark alkoholisierte E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet aus dem Verkehr. In der Nacht auf Samstag wurden an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet E-Scooter-Fahrer durch die Polizei kontrolliert.

Hierbei wurden 2 Fahrer mit rund 2 Promille aus dem Verkehr gezogen. Ihnen wurde auf der Polizeidienststelle durch einen Arzt Blut zur Bestimmung des exakten Blutalkoholwertes entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Denn für Elektroroller-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer.

Auto ausgeräumt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Auto in Morlautern Ziel von Kriminellen geworden. Aus dem verschlossenen Auto wurde der Geldbeutel des Besitzers mit etlichen Zahlungskarten und Papieren entwendet. Die Polizei nahm den Tatort auf und suchte nach Spuren.