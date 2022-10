Verkehrsunfallzeugen gesucht

Windesheim (ots) – Am 09.10.2022, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Pkw Führer die K47 aus Richtung Wallhausen kommend in Fahrtrichtung Windesheim. Auf halber Strecke verlor er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der Pkw verblieb im Anschluss quer stehend auf der Fahrbahn.

Durch den Vorfall wurde auch ein Verkehrsschild beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Bei Eintreffen der aufnehmenden Polizeibeamten waren keinerlei Personen mehr vor Ort. Eine genaue Absuche des umliegenden Geländes verlief ergebnislos. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Zeugen die Hinweise zu dem Verkehrsunfall tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Mülltonne in Brand gesetzt

Kirn (ots) – Am Samstag 08.10.2022 gegen 16.30 Uhr kam es in Kirn, Kallenfelser Straße hinter den dortigen Einkaufsmärkten zum Brand einer schwarzen Mülltonne. Es entstand Sachschaden im unteren 3-stelligen Eurobereich.

Die Polizei Kirn kann nach ersten Ermittlungen eine Brandstiftung nicht ausschließen. Zeugenhinweise daher bitte an die Polizeiinspektion Kirn unter Tel. 06752/1560.

Einbruch im Geflügelzuchtverein

Bad Sobernheim (ots) – Im Zeitraum vom 06.10. auf den 07.10.2022 wurde beim Geflügelzuchtverein in Bad Sobernheim eingebrochen. Die Täter verbogen dabei eine Tür zum Käfig und entwendeten insgesamt 5 Zuchthühner.

Zeugen die Hinweise zur Tat oder den Verbleib der Hühner machen können, mögen sich bitte mit der Polizei in Kirn in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Heimweiler (ots) – Am 07.10.2022 gegen 16:50 Uhr beabsichtige ein 37-jähriger PKW-Fahrer auf der L182 zwischen Heimweiler und Kirn nach links in einen Feldweg abzubiegen. Der hinter dem PKW fahrende 57-jährige Kradfahrer erkannte den Abbiegevorgang zu spät und setzte genau in diesem Moment zum Überholvorgang an.

Dabei kam es schließlich zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden PKW. Der Kradfahrer stürzte und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn zwischen Kirn und Heimweiler kurzzeitig gesperrt.