Karlsruhe: INIT INDOOR MEETING Karlsruhe auch 2023 wieder Auftakt der World Athletics Indoor Tour

Karlsruhe. arlsruhe und das INIT INDOOR MEETING stehen seit mehr als 35 Jahren für Leichtathletik der Weltklasse. Auch 2023 präsentieren sich wieder Olympiasieger sowie Welt- und Europameister zum Jahresauftakt in Karlsruhe. Am 27. Januar 2023 wird das INIT INDOOR MEETING Karlsruhe der Auftakt der World Athletics Indoor Tour Gold sein. Damit zählt Karlsruhe als Leichtathletik-Standort auch 2023 zu den insgesamt sieben Meetings mit Gold-Status – der höchsten Kategorie, in welches ein Hallen-Meeting eingestuft werden kann. „Karlsruhe hat sich als Standort in der internationalen Leichtathletik-Welt etabliert“, so Martin Wacker, Meetingdirektor und Geschäftsführer der ausrichtenden Karlsruhe Marketing und Event GmbH. „Alle Blicke werden Ende Januar wieder auf Karlsruhe gerichtet sein. Wir freuen uns schon heute auf Weltklasse-Sport mit den Top-Stars der Leichtathletik-Szene“, so Wacker weiter.

Neben dem INIT INDOOR MEETING in Karlsruhe kämpfen die Athletinnen und Athleten in Boston, USA (4. Februar), Torun, Polen (8. Februar), New York, USA (11. Februar), Liévin, Frankreich (14. Februar), Madrid, Spanien (22. Februar) sowie zum Tour-Abschluss in Birmingham, Großbritannien (25. Februar) um Punkte für den Gesamtsieg der World Athletics Indoor Tour 2023 und damit 20.000 US-Dollar Siegprämie sowie eine Wildcard für die Hallenleichtathletik-Europameisterschaften, die 2024 im britischen Birmingham stattfinden werden.

Die Planungen für das INIT INDOOR MEETING Karlsruhe laufen bei den Machern bereits auf Hochtouren. So startet der Ticket-Vorverkauf am 8. Oktober. Die rund 3.000 Tickets werden dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim Schaufenster Karlsruhe in der Tourist- Information am Marktplatz, sowie online über www.ticketmaster.de erhältlich sein. Sitzplatztickets kosten 39,50 Euro, Sitzplatz ermäßigt 29,50 Euro, Stehplatztickets sind für 19,50 Euro erhältlich.

Stationen der World Athletics Indoor Tour Gold 2023:

27. Februar 2023:

INIT INDOOR MEETING Karlsruhe (Karlsruhe, GER)

04. Februar 2023:

New Balance Indoor Grand Prix (Boston, USA)

08. Februar 2023:

Copernicus Cup (Torun, POL)

11. Februar 2023:

Millrose Games (New York, USA)

14. Februar 2023:

Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais (Liévin, FRA)

22. Februar 2023:

Villa de Madrid (Madrid, ESP)

25. Februar 2023:

Müller Indoor Grand Prix (Birmingham, GBR)

(Quelle: KME KARLSRUHE MARKTING UND EVENT GMBH)