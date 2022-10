Karlsruhe: 24. Verbandstag des Badischen Leichtathletik-Verband e.V. in Schönau im Odenwald beendet

Karlsruhe. Mit einem neu gewählten Präsidenten stellt sich der Badische Leichtathletik-Verband e.V. (BLV) den vielfältigen Aufgaben der nächsten drei Jahre. Im Arbeitsteil, der am 08. Oktober stattgefundenen Tagung, der nach dem feierlichen Festakt nachmittags in der Stadthalle Schönau ausgetragen wurde, konnten auch die Vizepräsidenten, die Fachwarte, und weitere Funktionsträger in ihre Ämter gewählt beziehungsweise in ihnen bestätigt werden. Rolf Bader, BLV-Vizepräsident Bildung, begrüßte die rund 130 Delegierten und Ehrengäste zum Auftakt des Festaktes um 10 Uhr in der Stadthalle in Schönau im Odenwald und begleitete die Anwesenden im weiteren Verlauf der Tagung. Auf die Grußworte der Gäste folgte der Festvortrag, gehalten von Idriss Gonschinska, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Leichtathletik-Verband e.V. (DLV). Er sprach unter

der Überschrift „Leichtathletik im Wandel – Generation Zukunft“ u.a. über die Herausforderungen und Visionen für die Zukunft der Leichtathletik.

Damit bildete er einen runden Übergang zur darauffolgenden BLV-Talkrunde. Zu Gast waren die international erfolgreichen Athletinnen und Athleten Jolanda Kallabis (FT 1844 Freiburg) und Milo, Malik und Magnus Skupin-Alfa (LG Offenburg). Mit ihnen auf der Bühne standen Nina Rosenplänter, Natalie Glock und Marcus Skupin-Alfa in ihrer Doppelrolle als Trainer und Elternteile. In einem lockeren Talk erzählten die Athletinnen und Athleten von ihrer Trainings- und Ausbildungs- bzw. Studiumssituation, der vergangenen Saison, ihren Zielen für die Zukunft und der Zusammenarbeit mit ihren Eltern bzw. Trainern.

Badischer Leichtathletik-Verband für 50-jähriges Jubiläum geehrt

Zwischen den Programmpunkten sorgte Musikerin Michele Mahn mit der Darbietung verschiedener Musikstücke für gute Stimmung. Nachträglich wurde dem Verband durch den Badischen Sportbund Nord und BSB Freiburg für das 50-jährige Bestehen gratuliert. Im Jahre 1970 hatten sich der süd- und nordbadische Leichtathletik-Verband zum heutigen BLV vereinigt. Pandemiebedingt wurde das Jubiläum nun in den Verbandstag integriert.

Ehrungen und Wahlen im Arbeitsteil am Nachmittag

Nach der Mittagspause fand der Arbeitsteil der Tagung statt. Zunächst wurden zahlreiche Ehrungen an verdiente Personen des BLV verliehen. Dr. Helmut Dochnahl und Ralf Wohlmannstetter wurden zum Ehrenmitglied ernannt, sechs Personen bekamen den BLV-Ehrenteller überreicht und weitere zahlreiche Engagierte konnten sich über die Goldene und Silberne Ehrennadel des BLV bzw. DLV freuen.

Darauffolgend kam es zur Aussprache über die Präsidiumsberichte, der darauffolgenden Entlastung des Präsidiums und Neuwahlen bzw. Bestätigungen des Präsidiums, der Fachwarte und sonstiger Funktionsträger.

Das oberste Amt im Badischen Leichtathletik-Verband wurde dabei von Philipp Krämer, der nicht mehr kandidierte, an seinen Nachfolger Michael Schlicksupp übergeben. Den dadurch freigewordenen Posten des Vizepräsidenten Jugend übernimmt nach seiner Bestätigung von nun an Patrick Hermann, bisher Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit, nachdem er im zwei Wochen zuvor stattgefundenen BLV-Jugendausschuss in dieses Amt gewählt wurde. In ihren Ämtern für weitere drei Jahre gewählt wurden die Vizepräsidenten Rolf Bader (Bildung), Dr. Wilfried Pletschen (Wettkampfwesen).

Krämer zum Ehrenpräsidenten ernannt

Philipp Krämer, der krankheitsbedingt leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte, wurde nach seiner zwölfjährigen Amtszeit für sein außergewöhnliches Wirken von allen Anwesenden mit stehenden Ovationen gewürdigt. Er stellte den Verband modern und zukunftsfähig auf und wurde u.a. dafür zum BLV-Ehrenpräsidenten ernannt und für sein Wirken mit dem BLV-Ehrenring, der höchsten Ehrung des Verbandes, ausgezeichnet. Heinz Janalik, Ehrenpräsident des BSB Nord, hatte Krämer am Vormittag bereits mit der Verdienstplakette seines Verbandes ausgezeichnet.

(Quelle: BLV)