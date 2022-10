Karlsbad. Am 29. Oktober beginnt die erste Phase des Karlsbader Volkslaufes. Nach dem großen Zuspruch wird es auch dieses Mal wieder möglich sein, in einem Zeitraum von zwei Wochen individuell auf die Laufstrecke zu gehen. Am 13. November wird es dann einen gemeinsamen Lauf geben, bei dem auch kleine Preise für die schnellsten Läuferinnen und Läufer ausgelobt werden.

(Quelle: SV Langensteinbach)