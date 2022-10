Verkehrsunfall mit freilaufendem Pferd

Höchst im Odenwald (ots) – Am Sonntag 09.10.2022 gegen 05:00 Uhr, ereignete sich auf der B 45 zwischen den Gemarkungen Höchst/Mümling-Crumbach ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 31-jähriger SUV-Fahrer fuhr von Höchst kommend in Richtung Mümling-Crumbach. Kurz vor dem Ortseingang Mlg-Crumbach kreuzte ein Pferd die Fahrbahn und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Aufgrund des massiven Aufpralls verstarb das Tier noch vor Ort an der Unfallstelle.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Ermittlungen, warum sich das Pferd aus seiner Koppel befreien konnte, dauern noch an. Der Garant des Tieres konnte bereits ermittelt werden. Die B 45 war im Bereich der Unfallstelle aufgrund von Bergungsarbeiten bis ca. 06:30 Uhr eingeschränkt befahrbar.

Darmstadt

Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad – Fahrtrichtung Nord komplett gesperrt

B45/Dieburg (ots) – Am Sonntag 09.10.2022 gg. 12:50 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle Dieburg ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. Aktuell sind die Rettungskräfte mit der Versorgung beschäftigt. Ein Rettungshubschrauber ist gelandet. Beteiligt sind ein PKW und ein Kradfahrer.

Angebranntes Grillgut

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 08.10.2022 kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei in der Cranachstraße in Mörfelden. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hat auf seinem Balkon mittels eines Elektrogrills Fleisch gegrillt, wodurch eine Rauchentwicklung entstand.

Ein besorgter Nachbar hat in dieser Rauchentwicklung eine Gefahr gesehen und verständigte die Einsatzkräfte. Die Grillenden waren sichtlich verwundert über das Eintreffen der Einsatzkräfte, da aus ihrer Sicht zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestand. Es entstand kein Sachschaden und bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankfurter Landstraße (B44)/ Kreuzung Industrie Straße in Mörfelden-Walldorf (ots) – Frontaler Zusammenstoß zwischen 2 Verkehrsteilnehmern im Kreuzungsbereich Industriestraße/Frankfurter Landstraße(B44) am Samstagnachmittag 08.10.2022.

Die 22-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrer Beifahrerin die B44, kommend aus Langen in Fahrtrichtung Mörfelden. Der 39-jährige Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Pkw auf der Industriestraße. Auf der Kreuzung kam aus aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß beider PKW.

Zwei Unfallbeteiligte wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizeistation Mörfelden-Walldorf bittet um Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, und sich bei hiesiger PSt. zu melden.

Groß-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Kelsterbach (ots) – Am 06.10.2022 gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Lkw unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge der diesen Unfall beobachtete hatte, folgte dem Lkw und konnte diesen schließlich auf die Situation aufmerksam machen.

Mit dem Zeugen konnte vor Ort kein Kontakt mehr aufgenommen werden durch die Streife. Die Polizeistation Kelsterbach bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und auch den Zeugen, welcher mit dem geflüchteten Fahrer gesprochen hat, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lampertheim Hofheim (ots) – In der Nacht von Samstag (08.10.)auf Sonntag (09.10.2022) wurde in der Martinstraße in Lampertheim- Hofheim ein geparkter Kia Ceed durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter 06206-94400 zu melden.

Unfallflucht Sparkasse Bensheim

Bensheim (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag 06.10.2022 um 06:00 Uhr bis Freitag 07.10.2022 um 13:30 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse Bensheim in der Europa-Allee zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein angrenzendes Gebäude erheblich beschädigt. Bei dem Verkehrsunfall kam es zu Schäden an der Gebäudeaußen-, sowie -Innenwand. Weiterhin wurde die Parkplatzbeschilderung beschädigt. Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Unfallhergang und Unfallfahrzeug sind bislang unbekannt. Hinweise zum Fahrzeugführer liegen keine vor. Der Fahrzeugführer und Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Tel.-Nr. 06251/84680 zu melden.

Motorradfahrer wegen Ölspur gestürzt und schwer verletzt

Lautertal (ots) – Am Montag 03.10.2022 kam es um 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 47 zwischen Lautertal-Gadernheim und Lindenfels-Kolmbach. Ein 29-jähriger Motorradfahrer rutschte auf einer Ölspur aus und kam hierdurch zu Fall. Anschließend kollidierten Motorrad und Motorradfahrer mit der Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR, es war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Unfallursächlich war eine ca. 220 m lange Ölspur auf der B 47, deren Verursacher bislang nicht bekannt ist.

Die Polizeistation Bensheim ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der fahrlässigen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel: 06251/84680 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Am Freitag 23.09.2022 gegen 06:45 Uhr ereignete sich in der Friedensstraße in Lorsch kurz vor der Auffahrt auf die B460 ein Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer war mit einem weißen Fahrrad unterwegs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR am Roller.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel.Nr.: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit mehreren Verletzten

A 5/Gem.Bensheim (ots) – Am späten Samstagvormittag 08.10.2022 kam es gegen 10:45 Uhr auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Bensheim und Zwingenberg zu einem Unfall mit 3 Fahrzeugen. Nachdem der Fahrer einer Mercedes E-Klasse verkehrsbedingt auf der linken Spur bremsen musste, fuhr ihm ein Audi A 4 auf. Die E-Klasse wurde durch den Aufprall auf einen Audi A 6 geschoben.

Der 29-jährige Fahrer des A 4 aus Worms sowie der 52-jährige Fahrer des A 6 und dessen 51-jährige Beifahrerin, beide aus Heppenheim, kamen verletzt in umliegende Krankenhäuser. Die A 5 musste mit begleitender Rundfunkwarnmeldung für die Rettungs- und Bergungsarbeiten kurzzeitig vollgesperrt und bis 12:15 Uhr teil gesperrt werden.

Mehrere Rettungswagen, Notarzt und die Feuerwehr Bensheim waren ebenfalls eingesetzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 50.000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bensheim (ots) – Am Freitag 07.10.2022 gegen 20:16 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Fabrikstraße/ Werner-von-Siemens-Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 PKW mit einem hohen Sachschaden. Der Verursacher befuhr die Werner-v.-Siemens-Str. unter dem Einfluss von Alkohol und mit überhöhter Geschwindigkeit. Zuvor überholte dieser weitere Verkehrsteilnehmer.

Im Kreuzungsbereich stieß der Unfallverursacher mit seinem PKW gegen die linke vordere Fahrzeugseite des Geschädigten. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an beiden PKW. Der geschädigte Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Kreuzungsbereich wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge durch die Polizei und Feuerwehr Bensheim kurzzeitig gesperrt. Beim Unfallverursacher wurde im Anschluss eine Blutentnahme auf der Polizeistation Bensheim durchgeführt.

