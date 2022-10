Auseinandersetzung mit Messern und Pfefferspray

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(hol) – Am frühen Samstag 08.10.2022 gerieten 4 Männer in Alt-Sachsenhausen in Streit. Im Verlauf der daraus resultierenden körperlichen Auseinandersetzung kamen auch Messer und Reizgas zum Einsatz. Die Polizei nahm 2 Tatverdächtige fest. Gegen 03:30 Uhr kam es in der Paradiesgasse zu einem zunächst nur verbal geführten Konflikt zwischen 2 Mitarbeitern des dortigen Kiosks (25 und 26 Jahre alt) und 2 Männern.

In dessen Verlauf schlug einer der beiden gegen die Scheibe des Ladens und beschädigte diese. Als ihn dann einer der Mitarbeiter von weiteren Sachbeschädigungen abhalten wollte, zog er ein Messer und ging damit auf den Kioskbetreiber los. Diesem gelang es jedoch, den Messerangreifer zu entwaffnen, zu überwältigen und in den Kiosk zu ziehen, wo er ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

In dieser Zeit zog auch der zweite Aggressor ein Messer und ging damit auf den Arbeitskollegen des Kioskbetreibers los. Diesem gelang es, den Messerangriffen auszuweichen. Trotzdem erlitt er eine Schnittverletzung am Unterarm. Dann setzten bislang Unbekannte Reizgas ein, dass auf die Kontrahenten gesprüht wurde.

Der Angreifer flüchtete, Polizeibeamte stellten ihn jedoch kurz darauf und nahmen auch ihn fest.

Die Beamten brachten beide Tatverdächtige (22 und 21 Jahre) auf ein nahe gelegenes Revier und leitete Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen sie ein. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden beide wieder freigelassen.

Betrunkenes Duo löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt-Enkheim (ots)-(hol) – Am Freitagabend 07.10.2022 betranken sich zwei Frauen in einem Café im Hessencenter. Anschließend randalierten sie und prellten die Zeche. Ihr Verhalten besserte sich auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht.

Die beiden 52 und 65-jährigen Damen hielten sich gegen 20:00 Uhr in einem Café im Hessencenter auf und tranken hier erhebliche Mengen an Alkohol. Anschließend begannen sie, die Schnapsgläser mutwillig zu zerstören. Als der Kellner daraufhin einschritt und die Damen ansprach, beleidigten sie ihn aufs Übelste und verließen den Gastraum, ohne ihre Rechnung zu begleichen.

Danach begaben sich die beiden offenbar noch immer durstigen Frauen in den nahe gelegenen Supermarkt im Center und entwendeten 4 Flaschen Sekt. Der Kellner sowie ein zwischenzeitlich hinzugerufener Sicherheitsmitarbeiter hinderten die Damen dann bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht.

Auch nachdem die Streife vor Ort war, blieben sich die Damen treu. Die 65-Jährige beleidigte die Polizisten fortlaufend massiv. Als die Beamten die von den Frauen mitgeführten Sachen durchsuchten, versuchte sie diese Maßnahme durch Schlagen und Treten erfolglos zu verhindern.

Der Grund war dann schnell klar: Bei beiden Frauen fand die Polizei zusammengenommen 10 Gramm Marihuana und Haschisch. Ein bei der 65-jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Die Beamten leiteten Strafverfahren u.a. wegen Diebstahls, Beleidigung, Drogenbesitzes und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Verkehrsunfall mit leicht Verletztem

Frankfurt-Gallus (ots)-(hol) – Am Freitag 07.10.2022 kam es im Hafentunnel im Gallus zu einem Unfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. Gegen 09:00 Uhr befuhren der Fahrer eines Alfa Romeo auf der einen und eines Porsches auf der anderen Seite die Hafenstraße aus Richtung Mainzer Landstraße in Richtung Gutleutstraße.

Im Hafentunnel kam der 53-jährige Fahrer des Alfa nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mauer. Dabei wurde er leicht verletzt. Der 42-jährige Porschefahrer verunfallte hingegen nicht. Bei keinem der Fahrer ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder anderer berauschender Mittel.

Aufgrund der Angaben eines Zeugen, dem die beiden Fahrer unmittelbar vor dem Unfall entgegenkamen, steht der Verdacht im Raum, dass sich die beiden ein illegales Straßenrennen lieferten. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren unter Einbindung der Spezialisten von KART (Kontrollgruppe Autoposer-Raser-Tuner) ein. Die Ermittlungen dauern an.

Sachbeschädigung am iranischen Generalkonsulat – Täterfestnahme

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(hol) – Am Freitag 07.10.2022 nahm die Polizei einen Mann am iranischen Generalkonsulat fest. Er hatte zuvor mit Lackfarbe den Schaukasten vor dem Gebäude besprüht. Gegen 18:00 Uhr wurde eine Funkstreife auf einen jungen Mann aufmerksam, der auf den Schaukasten vor dem iranischen GK zuging.

Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage und diverser Straftaten am und um das GK in der jüngsten Vergangenheit behielten die Beamten den Mann genau im Blick. Das dies goldrichtig war, zeigte sich kurz darauf. Denn der Mann zog, als er vor dem Schaukasten stand, eine Sprühdose unter seiner Jacke hervor und begann etwas auf den Kasten zu sprühen.

Die Einsatzkräfte unterbanden die weitere Tathandlung und nahmen den 24-Jährigen fest. Er hatte eigenen Angaben nach in persischen Schriftzeichen eine politische Botschaft anbringen wollen, jedoch nur ein Wort geschafft, bevor die Streife ihn unterbrach.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen ihn ein.

