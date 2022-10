Beim rückwärts fahren Fußgängerin angefahren

Am Freitag, den 07.10.2022 ereignete sich gegen 14:50 Uhr in der Lindenstraße 13 in Fulda ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden.

Eine 58-jährige Fußgängerin, welche zum Unfallzeitpunkt den Bereich einer Hofeinfahrt passiertet, wurde durch einen rückwärts fahrenden PKW touchiert und dabei leicht verletzt. Der 31-jährige PKW Führer übersah die Frau während er rückwärts aus der Hofeinfahrt in den fließenden Verkehr fuhr.

Gegen den PKW Führer wurde im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme neben der vorliegenden Ordnungswidrigkeit, ein Strafverfahren hinsichtlich der vorliegenden fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizeistation Fulda nochmals auf die besondere Vorsicht beim rückwärts fahren hinweisen. Glücklicherweise konnte die Fußgängerin nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus dieses wieder verlassen.

Verkehrsunfall durch tiefstehende Sonne

Am Donnerstag, den 06.10.2022 ereignete sich gegen 17:50 Uhr im Einmündungsbereich der Sickelser Straße/Max-Pechstein-Straße in Fulda ein Verkehrsunfall, der einen leicht verletzten Fahrradfahrer zur Folge hatte.

Ermittlungen ergaben, dass eine 89-Jährige aus Fulda mit ihrem PKW, aufgrund der zum Ereigniszeitpunkt tiefstehenden Sonne, eine rote Lichtzeichenanlage überfuhr und dabei einen die Straße querenden 16-jährigen Fahrradfahrer übersah. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Beteiligten.

Glücklicherweise wurde der Jugendliche lediglich leicht verletzt. Dieser suchte im Beisein seiner Eltern ein Krankenhaus auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand jeweils geringer Sachschaden.

Unfall im Kreuzungsbereich mit verletzter Kradfahrerin

Am Freitag 07.10.2022 gegen 17:30 Uhr kam es in Eiterfeld zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad, bei dem die Kradfahrerin schwer verletzt wurde. Ein 71-jähriger Skodafahrer aus dem Wartburgkreis befuhr die Fürstenecker Straße in Eiterfeld und wollte am Kreuzungsbereich zur Marktstraße diese überqueren. Hierbei übersah er eine 52-jährige Kradfahrerin, ebenfalls aus dem Wartburgkreis, die mit ihrem Krad die Marktstraße in Richtung Ortsmitte befuhr.

Mit ursächlich war hier wohl die tiefstehende Sonne. Das Krad prallte in die rechte Fahrzeugseite des Skoda und die Fahrerin stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde ins Städtische Klinikum nach Fulda verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro.

Fahrzeugbrand auf der BAB 4 – BMW brennt vollständig aus – keine Verletzte

Bad Hersfeld (ots) – Am Freitag 07.10.2022 um 16.51 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeugbrand auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Osten, Höhe der Ortschaft Sorga, gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife stand das Fahrzeug, ein schwarzer BMW 520d aus dem Landkreis Bonn bereits in Vollbrand.

Der 49-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bonn, seine ebenfalls 49-jährige Ehefrau und die beiden minderjährigen Kinder konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

Das Fahrzeug wurde bei dem Brand komplett zerstört. Ob ein Schaden an der Fahrbahndecke entstanden ist, muss im Anschluss durch die zuständige Autobahnmeisterei ermittelt werden.

Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt. Während der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Hersfeld war die BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Aktuell läuft der Verkehr einspurig am Brandort vorbei. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Lkw-Gespann und zwei Fahrzeugen

Am 07.10.2022 kam es gegen 08.00 Uhr auf der B 254 in Höhe des Abzweigs zur K 111 nach Eichenau zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw-Gespann und zwei nachfolgenden Fahrzeugen. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Fulda war mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann in Fahrtrichtung Lauterbach unterwegs. Ihm folgten ein 39-jähriger Skoda-Fahrer aus Fulda und ein 55-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer aus Niederaula. Am Abzweig wollte der Lkw-Fahrer nach rechts abbiegen und holte hierzu nach links über den dortigen Abbiegestreifen aus.

Das machte für die nachfolgenden Skoda-Fahrer den Anschein, dass das Gespann nach links abbiegt, worauf der Pkw-Fahrer begann rechts an dem Gespann vorbeizufahren. Beim abbiegen kam es dann zu einer seitlichen Kollision des Anhängers mit dem Skoda. Der Pkw blieb daraufhin auf der Fahrbahn stehen, was der nachfolgende Sprinterfahrer seinerseits zu spät erkannte und auffuhr. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.200 Euro.

Verkehrsunfall-Flucht unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag (09.10.2022), versuchte ein 28-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Pkw Ford auf dem Parkplatz am Künzeller Sportplatz gegen 00.15 Uhr auszuparken. Dabei stieß er gegen ein hinter ihm stehendes, geparktes Wohnmobil und verursachte hier Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.500,- Euro. Trotz des entstandenen Schadens wollte der Fahrzeugführer von der Unfallstelle flüchten, wurde aber von einem im Wohnmobil befindlichen Zeugen verfolgt und konnte von der weiteren Flucht abgehalten werden. Verständigte Beamte der Polizeistation Fulda fiel bei der Unfallaufnahme schnell auf, dass der 28-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde bei ihm in der Folge eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden an seinem Pkw in einer Höhe von etwa 500,- Euro scheint leichter zu verkraften zu sein als das jetzt zu erwartende Strafverfahren und der drohenden Entziehung der Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Philippsthal. Am Mittwoch (05.10.2022), zwischen 14.50 Uhr – 17.30 Uhr parkte eine 51- jährige Fahrzeugführerin aus Wildeck ihren Pkw (schwarzer VW Beetle) auf einem öffentlichen Parkplatz in der Vachaer Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung und Beleidigung

Bad Hersfeld. Am Samstag (01.10.2022), gegen 16.45 Uhr kam es im Bereich des Marktplatzes, Höhe einer Imbisses, zu einem Vorfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer fuhr eng an einem Pkw – entgegen der Einbahnstraße – entlang. Der Radfahrer wurde durch die geöffnete Fensterscheibe durch den Pkw Fahrer auf sein Verhalten aufmerksam gemacht.

Daraufhin trat der Radfahrer beim Vorbeifahren gegen die Fahrertür und beschädigte diese. Weiterhin beleidigte der Radfahrer den Pkw Fahrer mit dem Mittelfinger. Der Radfahrer nutzte ein E-Bike der Marke Pedelec, war ca. 16 Jahre alt war mit einer schwarzen Hose, schwarze Jacke und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet.

Hinweise zu dem Radfahrer an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Asbach. Am Samstag (08.10.2022), gegen 12.35 Uhr kam es in der Alsfelder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 33 jährigen Frau aus Neddemin und einer 42 jährigen Frau aus Niederaula. Die Frau aus Neddemin fuhr mit ihrem KRAD auf das Heck des Pkw der Niederaulaerin auf, nachdem diese verkehrsbedingt halten musste. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 2.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Groß-Felda (ots) – In der Zeit von Freitag 07.10.2022 gegeb 15.30 Uhr und Samstag 08.10.2022 gegen 08.50 Uhr kam es in der Straße “Birkenweg” zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe der Hausnummer 2 stand ein schwarzer Skoda-Oktavia ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren den geparkten PKW.

Am geparkten PKW wurde der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

