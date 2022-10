Grünberg (ots) – Als mehrere Polizeibeamte am Sonntag 09.10.2022 einem Rettungsteam und einem Notarzt bei einem Einsatz unterstützten, kam es zu einem Angriff von bis dahin unbeteiligte Personen. Bei den Attacken wurde ein Polizeibeamter und ein Wachpolizist verletzt. An diesem Abend fand in Grünberg der Gallusmarkt statt. Gegen 01.00 Uhr hatten Rettungskräfte und ein eingesetzter Notarzt die Polizei um Hilfe gerufen.

Offenbar war zuvor eine männliche Person gestürzt. Der vermutlich angetrunkene Mann, hatte sich dabei eine erheblich blutende Wunde am Kopf zugezogen. Trotz dieser starken Verletzung wollte sich der Mann nicht behandeln lassen.

Mit Hilfe der verständigten Polizei musste der Verletzte auf einer Trage fixiert werden, um ihn dann behandeln zu können. Zur weiteren Versorgung wurde der Mann dann in den Rettungswagen gebracht. Unvermittelt für die Polizisten kam ein bis dahin Unbeteiligter hinzu und schlug mit Fäusten mehrmals auf die Polizeibeamten ein. Dabei wurde ein 33-jähriger Polizeibeamter verletzt.

Unmittelbar danach mischten sich mehrere Personen ein und griffen die Polizeibeamten und Wachpolizisten an. Dabei kam es zu einem größeren Handgemenge. In der Folge wurde ein 56-jähriger Wachpolizist verletzt. Trotz Platzverweisen und mehreren Ansprachen, zeigte sich die 8-köpfige Gruppe weiter aggressiv. Die Beamten setzten dann Pfefferspray ein.

Als dann weitere Polizeikräfte erschienen, beruhigte sich die Situation. Ein 30-jähriger alkoholisierter Angreifer konnte festgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die anderen Personen konnten flüchten. Ob jemand bei Einsatz des Pfeffersprays verletzt wurde, ist daher nicht bekannt. Die Polizei hatte an diesem Abend die Bodycam eingesetzt. Mit Hilfe dieser Aufnahmen erhofft man sich nun weitere Erkenntnisse.

Desweiteren werden Zeugen gesucht, die am Sonntag 08.10.2022 gegen 01.00 Uhr am Gallusplatz etwas mitbekommen haben Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Grünberg,

Tel. 06401/9143-0 zu wenden.

