Germersheim: „Leben gestalten“ als Leitspruch der zwölften Soldatenfußwallfahrt

Germersheim, Herxheim – Nach pandemiebedingter Pause hat am 5. Oktober 2022 die zwölfte Soldatenfußwallfahrt im Luftwaffenausbildungsbataillon stattgefunden. Wie in früheren Jahren, hat auch die diesjährige Wallfahrt mit einem Reisesegen, gespendet durch Pastoralreferentin Monika Hansmann, begonnen. Im Anschluss führte die etwa fünfzehn Kilometer lange Strecke die 45 Pilgerinnen und Pilger über verschiedene Stationen durch den Bellheimer Wald nach Herxheim.

Neben dem Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Christoph Kück, nahmen auch der Leiter des Sanitätsversorgungzentrums Germersheim, Oberfeldarzt Dr. Christian Safar, der ehemalige Pastoralreferent Thomas Stephan und der ehemalige Pfarrhelfer, Stabsfeldwebel Ralf Pieper, an der an der diesjährigen Wallfahrt teil. Für das Kinder- und Jugenddorf in Silz, der karitativen Einrichtung, der die Erlöse der diesjährigen Sammelaktion am Standort zukommen werden, reihten sich der Leiter, Herr Michael Eberhart, sowie die pädagogische Leiterin, Frau Rebecca Bermel, in die Reihen der Marschierenden ein. Und so wurde unter dem Leitbild des Kinder- und Jugenddorfes, „Leben gestalten“, gemeinsam gepilgert, gebetet und gesungen.

Aus dem Nebel der Sonne entgegen

Hing zu Beginn der Wallfahrt noch dichter Nebel über der Marschstecke, so machte dieser im Laufe des Vormittages mehr und mehr der Sonne Platz. Von Station zu Station wurde das Wetter besser und bescherte der Gruppe einen goldenen Oktobertag mit besten Marschbedingungen. An mehreren Verpflegungspunkten entlang der Strecke wurden die Tagespilgerinnen und -pilger durch den Kompaniefeldwebel, Hauptfeldwebel Hendrik K., mit Getränken und Obst versorgt, was sehr viel Anklang bei allen Beteiligten fand. Am Ziel, dem Schönstattzentrum in Herxheim, wartete ein Mittagessen in der Herbstsonne als Belohnung auf alle Teilnehmenden. Die während des Marsches begonnen interessanten Gespräche und der ebenso rege Gedankenaustausch konnte hier nahtlos fortgesetzt werden. Mit einer abschließenden Andacht unter freiem Himmel konnte die sehr gelungene Veranstaltung dann mit letzten Fürbitten und ein wenig Gesang abgerundet werden.

Wallfahrt unterstützt Kinder- und Jugenddorf

Bevor die Wallfahrt dann ihr Ende fand, konnte Oberstleutnant Kück einen Spendenscheck in stolzer Höhe von 1.600 Euro an den Leiter des Kinder- und Jungenddorfes Silz übergeben. Der abschließende Dank des Kommandeurs galt dem Organisationsteam um Hauptmann Phillip M. und Oberstabsfeldwebel Jürgen M., das auch in diesem Jahr die Spendenaktion in der Südpfalz-Kaserne auf die Beine gestellt hat, der Militärseelsorge am Standort und den großzügigen Spenderinnen und Spendern. Dank ihrer kann dem Kinderdorf Maria Regina in diesem Jahr kräftig unter die Arme gegriffen und die Spendengelder einmal mehr sinnvoll verwendet werden.