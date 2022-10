Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Fahrt unter Alkoholeinwirkung verhindert

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.10.2022 gegen 02:00 Uhr konnte am Busbahnhof in Bad Dürkheim der Fahrer eines VW Polo einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann war zuvor einer Funkstreifenwagenbesatzung aufgefallen, da er versucht hatte sich im Bereich des Parkplatzes vor den Beamten zu verstecken. Während der Kontrolle des 35-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Laut eigenen Angaben wollte er gerade nach Hause fahren. Da die Beamten ihn jedoch vor Fahrtantritt kontrollieren konnten, wurde nur sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt und der Fahrer muss keine weiteren Folgen befürchten.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 06.10.2022 15:25 Uhr 15:45 Uhr wurde ein in der Gaustraße in Bad Dürkheim abgestellter VW UP beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden am Außenspiegel in Höhe von 70 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Freinsheim (ots) – Am 05.10.2022 gegen 12:00 Uhr wurde ein Kleinkind bei einem Verkehrsunfall in der Talweide in Freinsheim verletzt. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem Renault die Alzeyer Straße und wollte nach rechts in die Talweide einfahren. Eine 32-Jährige befuhr die Talweide in Richtung Erpolzheimer Straße und übersah dabei den durch „Rechts vor Links“ bevorrechtigten Renault. Bei dem anschließenden Zusammenstoß rutschte das Kleinkind, welches sich in einer Babyschale auf dem Beifahrerplatz des der 32-Jährigen befand, samt Badyschale nach vorne in den Fußraum. Es wurde dabei leicht im Stirn- und Rippenbereich verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2000 Euro. Warum die Babyschale in den Fußraum rutschte ist Gegenstand der Ermittlungen.

Grünstadt: Vorfahrt missachtet – Unfall

Grünstadt (ots) – Eine verletzte 17-jährige und ca. 18.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstag, 06.10.22, gegen 19:30 Uhr an der Kreuzung Sausenheimer Straße / Vorstadt / Kreuzerweg ereignet hat. Eine 69 Jahre alte Autofahrerin wollte von der Vorstadt kommend geradeaus in den Kreuzerweg fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 20 Jahre alten Pkw-Fahrers, der die Sausenheimer Straße in Richtung Kirchheimer Straße befuhr. Die Lichtzeichenanlage war zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich und in der Folge rammte das Auto der Unfallverursacherin einen Poller auf dem Gehweg. Bei dem Zusammenstoß wurde die 17 Jahre alte Beifahrerin des 20-jährigen verletzt. Zur medizinischen Versorgung wurde diese durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kirchheim an der Weinstraße: Einbruch in Einfamilienhaus

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus wurde der Polizeiinspektion Grünstadt am Donnerstag, 06.10.22, gegen 15:35 Uhr gemeldet. Ein Nachbar konnte drei Männer wahrnehmen, die sich vom Grundstück des betroffenen Hauses in der Kleinkarlbacher Straße entfernten, in einen älteren blauen Ford Focus stiegen und davonfuhren. Weil der Zeuge wusste, dass sich seine Nachbarn aktuell nicht zu Hause aufhalten, kam ihm dies merkwürdig vor. Bei einer Überprüfung stellte der aufmerksame Nachbar eine offensichtlich aufgehebelte Terrassentür fest und informierte daraufhin die Polizei. Die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug verlief erfolglos. Art und Höhe des Diebesgutes steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt an der Weinstraße (06321/854-0) entgegen.

Kirchheim an der Weinstraße: Vorfahrt missachtet – Sachschaden

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am 06.10.22 gegen 08:15 Uhr, als ein 77-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtete. Der Senior wollte aus Richtung Weisenheim kommend von der K 1 nach links in die B 271 einbiegen. Ein 18 Jahre alter Mann befuhr die B 271 von Herxheim kommend in Richtung Grünstadt. Der Einbiegende übersah den von rechts herannahenden Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Obersülzen: Zu schnell beim Abbiegen

Obersülzen (ots) – Als ein 78 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstag, 06.10.2022, um 13 Uhr von der Hauptstraße nach rechts in die Heidesheimer Straße einbiegen wollte, geschah dies aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im zu weiten Bogen. Das Zweirad stieß infolge dessen gegen den an der Einmündung wartenden Pkw eines 88 Jahre alten Mannes. Dieser war von Obrigheim kommend an die Einmündung herangefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Pkw war aufgrund eines platten Reifens nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Freinsheim: Polizeiliche Prävention auf Tour – Experten informieren über Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können

Freinsheim (ots) – Tagtäglich rufen Betrüger beispielsweise als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ lebensältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, kommen die Experten der polizeilichen Prävention zu Ihnen.

„In verschiedenen Gemeinden der Vorder- und Südpfalz werden wir Ihnen an Infoständen Rede und Antwort stehen. Wissen Sie wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können? Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.“

Die nächste Station unserer Tour ist am Dienstag, 11.10.2022, in Freinsheim. Zwischen 10 und 14 Uhr finden Sie uns in der Herxheimer Straße 58 (Edeka Markt).

„Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance. Auch Angehörige älterer Menschen sind herzlich eingeladen, um sich zu informieren.“

