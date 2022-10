Gasleitung beschädigt

Lustadt (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 gegen 15:15 Uhr wurde im Rahmen von Baumaßnahmen eine Gasleitung im Bereich der Unteren Hauptstraße in Lustadt beschädigt. Aufgrund des Gasaustrittes wurden die umliegenden Wohnanwesen bis zum Eintreffen des Energieversorgers evakuiert.

Die Untere Hauptstraße sowie die Blumenstraße wurden bis zur Beendigung der Reparaturarbeiten um 20:15 Uhr vollgesperrt. Neben der Polizei befanden sich die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Einbruch in Gaststätte

Germersheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch 05.10.22 um 22:30 Uhr auf Donnerstag 06.10.22 um 10:30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Gaststätte in der Lilienstraße ein und entwendete das Bargeld aus der Kasse der Gaststätte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274/9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Dieseldiebstahl aus LKW

Germersheim (ots) – Von Mittwoch 05.10.22 um 18:00 Uhr bis Donnerstag 06.10.22 um 06:00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft den verschlossenen Tankdeckel eines im Industriegebiet Germersheim in der Straße Zur Wörthspitze abgestellten LKW auf und entwendete ca. 150 Liter Dieselkraftstoff. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274/9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.