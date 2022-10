Bedrohung und Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 um 22 Uhr, gab es eine verbale und körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. In der Mundenheimer Straße schlug ein Unbekannter einem 40-jährigem Mann ins Gesicht und beschädigte sein Eigentum. 4 weitere Männer kamen zu dieser Situation hinzu und bedrohten den Geschädigten, welcher daraufhin seine Wohnung aufsuchte.

Mehrere Einsatzkräfte suchten die Umgebung nach den Verdächtigen ab, konnten aber niemanden ausfindig machen. Der Angreifer war männlich und jünger als 25 Jahre alt.

Konnten Sie etwas beobachten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchte Körperverletzung in Café

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 um 20:20 Uhr, ging eine bislang unbekannte Frau 2 Männer verbal und körperlich an. Sie versuchte mehrfach die Männer zu bespucken und einen von ihnen zu schlagen. Bevor die Polizei das Café in der Ludwigstraße erreichte, hatte sich die Beschuldigte bereits entfernt.

Gesucht wird eine 50-60 Jahre alte Frau mit brau-grauen halblangen Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug sie eine dunkle Jogginghose mit Jeansjacke und grünem Rucksack.

Kennen Sie die Gesuchte oder konnten Sie etwas beobachten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Gefährliche Körperverletzung an Tankstelle

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 um 15 Uhr, ging ein 36-Jähriger einen Tankstellenmitarbeiter in einer Tankstelle in der Mundenheimer Straße verbal und körperlich an. Auslöser hierfür war die Reihenfolge in welcher der Tankwart die wartende Kundschaft abkassierte, welche der Beschuldigte als ungerecht empfand. Daraufhin äußerte er sich lautstark, zerbrach Gegenstände und bewarf den Kassierer aus nächster Nähe mit Kleingeld, welches ihn im Gesicht traf und verletzte.

Der Mann entfernte sich mit seinem Auto vom Tatort und konnte wenige Zeit später von der Polizei kontrolliert werden. Er und seine Begleitung verhielten sich bei der Verkehrskontrolle unkooperativ und filmten die Beamten mit ihrem Mobiltelefon und zeichnete Funksprüche auf. Nach Sicherstellung des Handys und Aufnahme der Personalien, durften sie ihre Weiterfahrt fortsetzen.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes verantworten.

Fahrradanhänger von Terrasse gestohlen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Dessauer Straße bemerkte am frühen Donnerstagabend 06.10.2022 gegen 19 Uhr, vier Personen auf einer Terrasse. Trotz hoher Umzäunung warf einer der Unbekannten den Fahrradanhänger des 49-Jährigen über den Zaun. Als die Unbekannten den Mann bemerkten, flüchteten sie. Es entstand ein Schaden von ca. 60 EUR.

Die Unbekannten waren ca. 25-30 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Lediglich einer der 4 Personen trug einen roten Pullover.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Leider muss mit Beginn der “dunklen Jahreszeit” auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Sachbeschädigung

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 gegen 17.40 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Hemshofstraße. Ein Unbekannter war mit einer Gruppe von ca. acht Personen vor Ort und trat die Eingangstür eines Hochhauses ein.

Der unbekannte Täter wird als ca. 1,65 m groß mit halblangen, schwarzen, zurückgegelten Haaren beschrieben. Er trug eine blaue Übergangsjacke mit einem dicken roten Balken auf der Rückseite, blaue Jeans sowie schwarze Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen-Süd (ots) – Zwischen Mittwoch 05.10.2022 um 16 Uhr und Donnerstag 06.10.2022, um 15:30 Uhr, wurden mehrere Papiere und Gegenstände aus einem Auto entwendet. Das vermutlich unverschlossene Fahrzeug parkte in der Grünerstraße auf Höhe der Hausnummer 1 als sich bislang unbekannte Personen Zugang verschafften. Konnten Sie etwas beobachten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Beachten Sie die Hinweise Ihrer Polizei zum Thema Diebstahl aus PKWs: Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum “Nulltarif”. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug, auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Betrugsversuch über WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 wurden der Kriminalpolizei Ludwigshafen zwei Fälle von WhatsApp-Betrug gemeldet. Bislang unbekannte Personen kontaktierten um 9:00 Uhr, eine 55-Jährige über die Direktnachrichten-App WhatsApp mit dem Ziel Geld zu erhalten. Die Täter gaben sich als Tochter der Frau aus und forderten einen Geldbetrag von wenigen Tausend Euro, welchen der Partner der Geschädigten auf das mitgeteilte Konto überwies.

Die beiden Betroffenen konnten den Betrug zeitnah feststellen und die Überweisung von ihrer Bank zurückziehen lassen.

Am Donnerstag 06.10.2022 um 20:00 Uhr, wurde eine 62-Jährige von Unbekannten über die Direktnachrichten-App WhatsApp kontaktiert. Die Täter gaben sich ebenfalls als Tochter und forderten einen Geldbetrag von wenigen Tausend Euro. Die Frau konnten den Betrug durch Rücksprache mit ihrer Tochter feststellen und kam den Forderungen nicht nach.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Telefonbetrug mit falschem Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter Täter gab sich am Telefon einem 81-Jährigen gegenüber als Polizeibeamter aus, vermutlich mit dem Ziel Geld zu erlangen. Als Vorwand nutzte er eine vermeintliche Notsituation der Enkelin, welche sich angeblich auf der Polizeistation befinden sollte. Der Senior erkannte die Betrugsmasche und der Täter beendete das Telefonat.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.