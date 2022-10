Getunter PKW aus dem Verkehr gezogen

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Freitagmorgen 07.10.2022 gegen 02:50 Uhr, wurde ein 18-jähriger PKW-Fahrer in der Langgasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte eine nicht eingetragene Veränderung am Fahrwerk festgestellt werden.

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlosch und der Fahrer muss seinen PKW bei einer Prüfstelle vorfahren. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Alkoholisierte Frau bestreitet Unfallverursachung

Römerberg (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 gegen 16:00 Uhr parkte eine 41-jährige Frau in der Dr.-Grundhöfer-Straße ihren Pkw. Danach lief sie an ihr Heck und begutachtete es. Dabei machte sie auf Zeugen einen stark betrunkenen Eindruck. Die informierten Beamten konnten am Fahrzeug der 41-Jährigen einen frischen Unfallschaden feststellen.

An einem in der Nähe geparkten Auto fanden die Polizisten einen korrespondierenden Schaden. Die Beamten suchten die 41-jährige Frau zu Hause auf. Die Dame teilte mit, dass sie Alkohol getrunken hätte, aber bestritt die Fahreigenschaft. Der Schaden am PKW sei nicht von ihr und sie könne sich nicht erklären wie dieser passiert sei.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 900 Euro.

Mehrere Unfallfluchten

Schifferstadt/Altrip/Böhl-Iggelheim (ots) – Im Zeitraum von 13-15:00 Uhr wurde ein in der Johannesstraße in Schifferstadt geparkter Hyundai durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Zwischen 14-16:00 Uhr wurde in Böhl-Iggelheim auf einem Parkplatz An der Kuhstraße ein Opel vermutlich beim Ein-/Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. In der Ludwigstraße in Altrip wurde gegen 13:55 Uhr ein geparkter Opel beim Vorbeifahren durch ein Fahrzeug beschädigt.

In allen Fällen begangen die Fahrzeugführer Unfallflucht, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Bezüglich der Unfallflucht in Altrip konnte der 70-jährige Unfallverursacher aufgrund von Zeugenangaben noch am gleichen Tag ermittelt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 4.100 Euro.

Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp in Verbindung zu setzen.