Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 63-jährige Frau aus Frankenthal mit ihrem Pkw die Seitenstraße der Mahlastraße in Richtung Studernheim. Höhe der Hausnummer 30a bremste sie ihren Pkw ab, hierbei fuhr ein folgender 52-jähriger Radfahrer aus Ludwigshafen auf den Pkw der Frau auf.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde er zur Überprüfung durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Frankenthal (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus im Friedensring. Am Donnerstag 06.10.2022 um 19:45 Uhr kletterten die Unbekannten auf ein Vordach und betraten durch Aufhebeln eines Fensters den ersten Stock des Hauses. Eine sich per Zeitschaltuhr anschaltende Lampe veranlasste die Täter zur Flucht durch einen benachbarten Garten, bei welcher der Nachbar sie bemerkte. Die Täter konnten nichts entwenden. Der Schaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Leider muss mit Beginn der “dunklen Jahreszeit” auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer ab, am besten zweifach.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck.

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Rollläden gegen hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw Dacia Duster in der Zeit von 02.10.2022, 21.00 Uhr, 03.10.2022, 10.00 Uhr, im Albrecht-Dürer-Ring, Höhe Hausnummer 17, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass bislang unbekannte Täter diesen an der rechten Seite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzten und einen Scheibenwischer entwendeten.

Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

