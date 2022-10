Mannheim-Schönau: 27-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt; Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend Zeugen

Mannheim-Schönau (ots) – Am Donnerstagabend zwischen 19:15 Uhr und 19:45 Uhr kam

es in der Kattowitzer Zeile, in Höhe der dortigen Straßenbahnhaltestelle, zu

einem Streitgespräch zwischen zwei Männern, das im weiteren Verlauf in

Handgreiflichkeiten mündete. Im Rahmen dessen wurde ein 27 Jahre alter Mann

durch ein Messer schwer verletzt. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten der

Tatverdächtige und sein Begleiter in unbekannte Richtung. Die genauen

Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der

weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim.

Personenbeschreibung der beiden gesuchten Personen:

männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, muskulöser/kräftiger Körperbau,

eventuell eine Tätowierung im Gesicht, sprach Deutsch und Türkisch männlich, blaue Jacke, sprach Türkisch

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Mannheim-Innenstadt: Brennendes Sofa in Tiefgarage löst Polizei-und Feuerwehreinsatz aus – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag rückten

Polizei und Feuerwehr aus, nachdem ein 54-jähriger Passant gegen 00:40 Uhr den

Notruf absetzte und eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einer Tiefgarage

in der Bismarckstraße, meldete. Wie sich herausstellte, brannte in der

Parkgarage „Uni-Mensa“ ein dort gelagertes Sofa. Die Hauptfeuerwache Mannheim

war mit einem Löschfahrzeug vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen. Durch

die Rauchentwicklung wurden die umliegenden Wände sowie die Decke der Tiefgarage

in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit

noch nicht bekannt. Wie es zu dem Brand kommen konnte und ob das Feuer

möglicherweise vorsätzlich gelegt wurde, ist derzeit unklar.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.:

0621 12580 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Pkw in Vollbrand – Sachschaden

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Gegen 00.20 Uhr teilte der Fahrzeugführer eines

Mercedes Benz GLK der Integrierten Leitstelle Mannheim telefonisch über Notruf

mit, dass er ausgehend von seinem Fahrzeug, mit welchem er gerade die

Mittelstraße in Richtung der Waldhofstraße befahre, eine starke Rauchentwicklung

wahrnehme. Der Pkw konnte durch den Anzeigeerstatter gerade noch auf dem Gehweg

an der Ecke zur Max-Joseph-Straße abgestellt werden, ehe er lichterloh in

Flammen aufging. Beim Eintreffen von Berufsfeuerwehr und Polizei stand der GLK

bereits in Vollbrand. Die Flammen konnten jedoch rasch unter Kontrolle gebracht

und der Brand schließlich gelöscht werden. Durch die starke Rauch- und

Hitzeentwicklung wurde die Fassade eines angrenzenden Hauses in Mitleidenschaft

gezogen. An dieser entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Am Pkw

entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Das Fahrzeug musste im

Anschluss an die Löscharbeiten abgeschleppt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam

es aufgrund der Nachtzeit nicht. Als Brandursache wird von einem technischen

Defekt ausgegangen. Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt befanden sich

vor Ort. Verletzt wurde niemand.