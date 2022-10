Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: PKW überschlägt sich – Fahrer verletzt, mehrere Fahrzeuge beschädigt

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmittag gegen kurz nach 15.00

Uhr befuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem Renault Modus die Großsachsener

Straße in Weinheim, OT Oberflockenbach, in Fahrtrichtung Rippenweier. Ein

70-Jähriger VW Beetle-Fahrer befuhr die selbe Straße in entgegengesetzter

Richtung. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit geriet der 86-Jährige auf Höhe

einer dortigen Tankstelle, nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit

den ihm entgegenkommenden Beetle. Der Unfallverursacher wurde im weiteren

Verlauf nach rechts abgewiesen, weshalb es zu einer weiteren Kollision mit einem

am Straßenrand geparkten VW-Bus kam. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des

Aufpralls auf einen davor geparkten Audi A4 aufgeschoben. Nach dem Zusammenstoß

mit dem VW-Bus überschlug sich der Pkw des Unfallverursachers und blieb auf der

Fahrbahnmitte auf dem Dach liegen. Der Beetle-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß

glücklicherweise unverletzt. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem

Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bis auf den Audi waren

alle am Unfall beteiligten Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 70.000 Euro. Für den

Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Großsachsener Straße zeitweise gesperrt

werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Mannheim.

BAB 6 / Walldorf: Unfall mit zwei Fahrzeugen – Rettungshubschrauber im Einsatz

BAB 6 / Walldorf (ots) – Am Donnerstagabend gegen kurz nach 18.00 Uhr kam es auf

der BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim, unmittelbar auf Höhe des Walldorfer Kreuz zu

einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Der

69-jährige Fahrzeugführer sowie seine 80-jährige Beifahrerin befuhren mit ihrem

Ford Kuga die BAB 6 in Richtung Mannheim. Am Walldorfer Kreuz war der 69-Jährige

gerade im Begriff die Parallelfahrbahn in Richtung der BAB 5 / Karlsruhe zu

befahren, als er den verkehrsbedingt vor sich bis zum Stillstand abbremsenden

Pkw übersah. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall mit einem Mercedes Benz

Vito einer 57-Jährigen Frau. Durch den Aufprall wurde der Vito auf die in diesem

Bereich ansteigenden Leitplanken aufgeschoben und kam dort schräg zum Erliegen.

Der Ford Kuga kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte

auf die Fahrerseite. Mit Hilfe von Ersthelfern war es allen Beteiligten möglich

ihre Pkw zu verlassen. Bei dem Unfall wurden sowohl die beiden Personen in dem

Ford Kuga, als auch die Fahrerin des Vito leicht verletzt. Der Beifahrer im

Mercedes blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

ca. 20.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Parallelfahrbahn

teilweise gesperrt werden. Entsprechend kam es zu Staubildung in diesem Bereich.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmorgen kam es gegen 7:30 Uhr

zu einem Zusammenstoß zweier Autofahrerinnen an der Einmündung B39/L723. Eine

25-jährige BMW Fahrerin fuhr nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen trotz

Rotlicht der dortigen Ampelanlage in den Einmündungsbereich ein und kollidierte

mit einer 21-jährigen Opel Fahrerin, welche im Begriff war nach links auf die

B39 abzubiegen. Glücklicherweise wurden keine Personen durch den Unfall

verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 8000.- Euro geschätzt.

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – eine Person leicht verletzt

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 14:45 Uhr kam

es auf der Altneudorfer Straße zu einem Auffahrunfall bei dem eine Person

leichte Verletzung davontrug. Eine 72-jährige VW-Fahrerin fuhr auf das Heck

eines Fords auf, welcher verkehrsbedingt hinter einem weiteren Ford stand. Durch

den Zusammenstoß, wurde der Ford des 66-Jährigen auf den vor ihm stehenden Ford

eines 83-jährigen Mannes geschoben. Die 72-jährige Unfallverursacherin erlitt

durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden

von 25.000.- Euro.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch und Holzdiebstahl in einem Gartengrundstück – Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Montagvormittag und Donnerstagabend

brach ein bislang unbekannter Täter in ein Gartengrundstück im Münzäcker ein.

Der Täter entfernte die beiden Bolzen eines Gartentores und verschaffte sich so

Zugang auf das Grundstück. Von dort entwendete der Täter unter Zuhilfenahme

einer Schubkarre Holz, welches neben einer Gartenhütte gelagert war. Es entstand

ein Sachschaden über 100.- Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Gartengrundstück gemacht haben

oder Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Weinheim unter Tel.: 06201/10030 in Verbindung zu setzen.

Zwei 25-Jährige wegen Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft; Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln

Heidelberg-Weststadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden Haftbefehle gegen zwei

25-jährige Männer erlassen. Die beiden stehen im dringenden Verdacht, am

Freitag, den 30.09.2022, gegen 14:30 Uhr einen 36-jährigen Mann in der

Heidelberger Weststadt in der Nähe eines Supermarktes mit einem Messer und einem

Teleskopschlagstock bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert zu

haben. Die beiden Männer sollen sich zum Zeitpunkt der Tatausführung in

Begleitung eines dritten, bislang unbekannten Tatverdächtigen, befunden haben.

Als der 36-Jährige den Tatverdächtigen glaubhaft versichern konnte, die

geforderte Summe an Bargeld nicht mit sich zu führen, sollen die Männer unter

Gewährung eines zeitlichen Aufschubs für die geforderte Geldzahlung von dem

Erpressten abgelassen haben.

Im Rahmen einer Sofortfahndung konnte einer der beiden Tatverdächtigen durch

Kräfte der Schutzpolizei in Tatortnähe festgenommen werden, wobei sich der

25-Jährige seiner Festnahme widersetzte. Bei der anschließenden Durchsuchung der

Person konnte bei dem Mann ein mitgeführtes Messer, offenbar eine der Tatwaffen,

sichergestellt werden.

Nach Festnahme des zweiten Tatverdächtigen wurden die beiden am Donnerstag, den

06.10.2022, der Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts der

versuchten schweren räuberischen Erpressung erließ. Anschließend wurden die

Beschuldigten in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Missachtung der roten Ampel führt zu Unfall und Streckensperrung

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag kam es gegen

17:30 Uhr auf der Schwetzinger Straße zwischen Schwetzingen und Ketsch zu einem

Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Opel-Fahrerin fuhr auf der K 4250 in

Fahrtrichtung Ketsch und missachtete vermutlich eine rote Ampel und kollidierte

mit einer bevorrechtigten 56-jährigen VW-Fahrerin, die auf der L 599 in

Fahrtrichtung Schwetzingen unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt und wurde zur

weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Die beiden

unfallbeschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Die L 599 in Fahrtrichtung Schwetzingen sowie die K 4250 in Richtung L 599

mussten während der Unfallaufnahme vor Ort gesperrt werden. Der Verkehr wurde

aus Fahrtrichtung Schwetzingen über die L 599 abgeleitet werden.

Eberbach: 80.000.- Euro Schaden; „falsche Polizeibeamte“ führen Senior hinters Licht

Eberbach (ots) – „Falsche Polizeibeamte“ erbeuteten bereits am

Dienstagnachmittag des 04. Oktober von einer hoch betagten Eberbacherin Gold und

Münzen im Gesamtwert von rund 80.000.- Euro.

Unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen, in der Nachbarschaft sei

eingebrochen worden und sie sei möglicherweise das nächste Opfer, wurde die Frau

von einem „Polizeibeamten Müller“ in einem mehrstündigen Telefonat derart unter

Druck gesetzt, dass sie das Gold und die Münzen am frühen Abend zwischen

19.00-19.30 Uhr an einen Boten vor ihrer Wohnung übergab. Kurze Zeit später

wurde der Seniorin nach Kontakt mit Angehörigen gewahr, Opfer eines Betruges

geworden zu sein und erstattet Anzeige.

Der Bote wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre; ca. 175 cm; schlank;

schlechte Zähne und lückenhaftes Gebiss; dunkle Kleidung; mitteleuropäische

Aussehen.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler wiederholt und eindringlich darauf

hin, keine Geldbeträge vor der Haustür an fremde Menschen zu übergeben oder vor

der Tür zu hinterlegen. Die Polizei holt NIE Geld, Schmuck oder Wertgegenstände

an der Haustür ab oder lässt diese von Boten abholen.

Ketsch: Scheibe an Cabrio eingeschlagen und Verdeck aufgeschlitzt – Zeugen gesucht!

Ketsch (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

zwischen 21 Uhr und 07:15 Uhr einen in der Seestraße abgestellten Pkw

beschädigt. Der oder die Täter haben das Verdeck eines weißen VW Cabrio

aufgeschlitzt und die hintere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Außerdem

haben sie eine schwarze Jacke, die sich auf der Rückbank befand, entwendet.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Zeugen, denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/61696 mit dem Polizeiposten

Ketsch in Verbindung zu setzen.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: WhatsApp-Betrug

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 76-Jährige erhielt am Donnerstagmittag

gegen 14:35 Uhr eine WhatsApp-Nachricht einer ihr unbekannten Nummer. Der

Verfasser gab sich als ihre Tochter aus. Unter Vorwand brachte die falsche

Tochter die hilfsbereite Mutter dazu, eine Überweisung in Höhe von rund 1500

Euro vorzunehmen. Als die 76-Jährige Kontakt zu ihrer tatsächlichen Tochter

aufnahm, klärte sie ihre Mutter über den Betrug auf, weshalb der Fall

unmittelbar danach zur Anzeige gebracht wurde. In der Folge konnte gerade noch

rechtzeitig eine Überweisung verhindert werden.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten wiederholt eindringlich um Vorsicht und

raten zu Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen

Familienangehörigen eintreffen und auf diese Art und Weise um Geld bitten.

lassen und nicht antworten. Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die (alten)

bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem A

Absender wirklich um Familienangehörige handelt.

bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem A Absender wirklich um Familienangehörige handelt. Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf

ein unbekanntes Konto, unabhängig von der Herkunft der IBAN, zu

überweisen.

Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich

bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrerin nach Unfall verletzt

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmittag kam es gegen 12 Uhr in

der Wilhelm-Blos-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige

Fahrradfahrerin verletzt wurde. Ein 20-jähriger VW-Fahrer wollte bei Grün von

der Wilhelm-Blos-Straße nach rechts in den Neuer Weg-Nord abbiegen, ohne dabei

die bevorrechtigte Radfahrerin vorbeifahren zu lassen, die auf dem

Radfahrstreifen den Neuer Weg-Nord überqueren wollte. In der Folge kam es zu

einem Zusammenstoß.

Die 69-Jährige stürzte und wurde noch vor Ort erstversorgt, bevor sie zur

weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste. Sie muss

stationär behandelt werden, Lebensgefahr besteht nicht. Am Pkw entstand

Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Walldorf/BAB5/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer auf der Autobahn unterwegs

Walldorf (ots) – Am Donnerstag gegen 21.00 Uhr meldeten zahlreiche Autofahrer,

die auf der BAB 5 von Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs waren, dass

sich dort zwei Fahrradfahrer aufhalten. Diese fuhren scheinbar an der

Anschlussstelle Walldorf auf die Autobahn auf und befuhren den Standstreifen in

Richtung Rastanlage. Der 19-jährige und 21-jährige Radfahrer konnten durch die

eingesetzten Polizisten angetroffen und an die Rastanlage geleitet werden. Hier

wurden sie aufgefordert die Autobahn nicht erneut mit ihren Fahrrädern zu

befahren und mussten diese über einen Acker in Richtung L598 verlassen.

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall nach Ausweichmannöver – PKW-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Epfenbach (ots) – Am Donnerstagmorgen gegen 05.50 Uhr kam es auf der K 4279 von

Epfenbach in Fahrtrichtung Eschelbronn zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier

befuhr ein 38-jähriger Kia Fahrer die Straße, als ihm auf der entgegenkommenden

Fahrspur ein schwarzer Kleinwagen entgegenkam. Der entgegenkommende Fahrer

befuhr die gesamte Fahrbahn jedoch mittig, sodass der Kia Fahrer nach rechts

ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. So konnte er zwar einen

Zusammenstoß mit dem bislang unbekannten Fahrer vermeiden, beschädigte jedoch

sein Fahrzeug. Es entstand ein Unfallschaden in vierstelliger Höhe. Der

unfallverursachende PKW Fahrer flüchtete unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Sinsheim zu melden unter: 07261-6900.