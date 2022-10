Heidelberg-Boxberg: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Boxberg (ots) – Am Dienstagabend war eine Opel-Fahrerin gegen 19:30

Uhr mit ihrem silberfarbenen Pkw auf der Straße Am Götzenberg unterwegs in

Richtung des Heidelberger Stadtteils Boxberg.

In Höhe der Einmündung Siegelsmauer kam ihr, unmittelbar vor der dortigen Kurve,

ein bergabwärts fahrendes, bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Das im

Gegenverkehr fahrende Auto geriet aus noch unklarer Ursache auf die Fahrspur der

Opel-Fahrerin, wobei es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam.

Der bislang unbekannte Pkw, welcher bei dem Vorfall unter anderem seinen linken

Außenspiegel verlor, setzte die Fahrt nach dem Unfall in Richtung

Boxberg/Emmertsgrund unerlaubt fort, ohne seiner erforderlichen

Feststellungspflicht nachzukommen. Die Fahrerin des Opel blieb glücklicherweise

unverletzt.

Der Pkw der Opel-Fahrerin wird bei dem Vorfall über die komplette Fahrerseite

hinweg erheblich beschädigt, wobei das flüchtende Fahrzeug des

Unfallverursachers deutlich erkennbare, rote Lackantragungen hinterließ. Der

entstandene Sachschaden kann auf eine niedrige, vierstellige Summe beziffert

werden.

Zeugen des Vorfalls, aber auch Personen, welchen ein vermutlich roter Kleinwagen

mit entsprechenden Unfallschäden an der Fahrerseite sowie fehlendem Außenspiegel

links aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg,

Tel.: 0621 / 174-4111, zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Passant attackiert Fußgängerin – 20-Jährige wird verletzt

Heidelberg-Bergheim (ots) – Offenbar grundlos hat ein 32-jähriger Passant am

späten Donnerstagnachmittag eine ihm entgegenkommende Fußgängerin körperlich

angegangen.

Den bisherigen Erkenntnissen nach schlug der 32-Jährige der 20-Jährigen Frau

unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, als diese ihn, im Bereich der

Kurfürsten-Anlage in Richtung des Römerkreisels laufend, auf dem dortigen Gehweg

passieren wollte.

Die 20-Jährige erlitt durch die Tat nicht unerhebliche Verletzungen im

Gesichtsbereich und musste noch vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt

werden, ehe sie zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert wurde.

Weitere, unbeteiligte Passanten, welche Zeuge des Vorfalls wurden, konnten den

32-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Mann, welcher sich den bisherigen Ermittlungen nach in einem psychischen

Ausnahmezustand befand, muss unter anderem nun mit einer Strafanzeige wegen

Körperverletzung rechnen.

Heidelberg-Wieblingen: Exhibitionist belästigt jungen Mann in der Straßenbahn

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag gegen 05.50 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann mit

der Straßenbahn von Edingen nach Heidelberg. Auf diesem Weg stieg ein ihm

unbekannter Mann in die Bahn ein und setze sich unweit entfernt auf einen Sitz.

Kurz vor der Haltestelle ‚Wieblingen-Mitte‘ stand der bislang unbekannte Mann

auf und stellte sich an eine Haltestange neben dem Sitz des 19-Jährigen. Hierbei

konnte dieser sehen, wie der Unbekannte ihn unentwegt anschaute und begann

seinen entblößten Genitalbereich zu streicheln. Er hielt den Genitalbereich mit

seinem Rucksack bedeckt, sodass kein anderer Fahrgast den Vorfall mitbekam. Als

die Bahn hielt, stieg er aus, stellte sich am Bahnsteig neben eine Hecke und

fuhr mit masturbationstypischen Handbewegungen an seinem Genital fort. Dabei

hielt er dauerhaft Blickkontakt zum 19-Jährigen in der Bahn.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 20-25 Jahre, ca. 180 cm,

durchschnittliche Statur, kurze dunkle Haare; bekleidet mit Jeans und

graukariertem Hemd, führte einen grauen oder blauen Rucksack mit sich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Kriminaldauerdienst zu melden unter: 0621-174-4444.

Heidelberg-Bergheim: 18- und 41-Jähriger wegen Verdachts des versuchten Raubes in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden Haftbefehle gegen zwei 18

und 41 Jahre alte Männer erlassen, die am späten Dienstagabend in

Heidelberg-Bergheim versucht haben sollen, einen 66 Jahre alten Mann

auszurauben.

Die beiden Tatverdächtigen sollen den Geschädigten dabei beobachtet haben, wie

dieser gegen 22.55 Uhr eine Bankfiliale in der Kurfürsten-Anlage verließ und

anschließend zu Fuß über die Poststraße ging. Um ihm das vermeintlich abgehobene

Bargeld zu entreißen, sollen die beiden Männer ihr Opfer zunächst belanglos

angesprochen haben, im Gespräch dann aber aufdringlicher geworden sein und

bewusst Körperkontakt gesucht haben. Als der Bedrängte die beiden

Tatverdächtigen mit seinen Händen abwehrte, soll der 18-Jährige ihn so stark

gegen die Brust gestoßen haben, dass der Geschädigte stürzte, mit dem Hinterkopf

auf dem Boden aufschlug und kurzzeitig sein Bewusstsein verlor. Der 18-Jährige

soll gleich darauf die Hosentaschen des Bewusstlosen nach Wertgegenständen

durchsucht haben, während sein Komplize versucht haben soll, die Handlungen von

einem Passanten abzuschirmen. Nachdem dieser auf das Geschehen aufmerksam wurde,

flüchteten die beiden Tatverdächtigen letztlich ohne Beute.

Dank der schnellen Alarmierung durch den Zeugen sowie dessen Täterbeschreibung

wurden die beiden Tatverdächtigen kurze Zeit später in Tatortnähe von den

fahndenden Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte festgenommen. Die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat noch in der Nacht die Ermittlungen

übernommen.

Der 66-jährige Geschädigte erlitt auf Grund des Tatgeschehens neben einer

Kopfplatzwunde auch eine Rippenfraktur.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Mittwochnachmittag der Ermittlungsrichterin

beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehle. Anschließend wurden beide

Beschuldigte in verschiedene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.