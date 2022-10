Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit Lkw und längerer Vollsperrung – Autofahrer geflüchtet

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07. Oktober

2022) kam es auf der Bundesautobahn 3 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw

von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer, ein 79-jähriger Mann, wurde leicht verletzt.

Ein am Unfall beteiligter Pkw-Fahrer flüchtete vom Unfallort.

Ein 79 Jahre alter Mann war mit einem mit Kürbissen und Kartoffeln beladenen Lkw

der Marke Scania gegen 01:30 Uhr auf der A3 in Richtung Köln unterwegs. Kurz vor

der Anschlussstelle Frankfurt-Süd wechselte unvermittelt ein Pkw von der

mittleren Fahrspur nach rechts, wo sich der Lkw befand. Der 79-Jährige musste in

der Folge mit seinem Gespann ausweichen und kam in der Anschlussstelle von der

Fahrbahn ab, bis er schließlich auf einem Hügel in leichter Schieflage zum

Stehen kam. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort. Der

79-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam später in ein Krankenhaus. An dem

Lkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Anschlussstelle Frankfurt-Süd musste aufgrund der Bergung des Sattelzuges

vollgesperrt werden. Durch die Sperrung kam es im Berufsverkehr zu Stau, welcher

bis zu 12 km lang war. Die Sperrung konnte gegen 10:00 Uhr aufgehoben werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten

und /oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der

Autobahnpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 -46400 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Nieder-Eschbach: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Die Polizei nahm am gestrigen Donnerstag einen

21-jährigen Mann fest, der verdächtig wird, sich in der Öffentlichkeit in

schamverletzender Weise entblößt sowie sexuelle Handlungen an sich vorgenommen

zu haben.

Zuvor beobachteten mehrere Zeuginnen den Mann in der Nähe eines Spielplatzes in

der Görlitzer Straße, wie sich dieser hinter Müllcontainern aufhielt. Gegen

17:15 Uhr sahen sie dann, wie der junge Mann seine Hose öffnete und

augenscheinlich masturbierte. Der Verdächtige, 21 Jahre alt, konnte bis zum

Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Die Beamten legten ihm

Handfesseln an und nahmen ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf

die Dienststelle. Sie leiteten gegen den 21-Jährigen ein Strafverfahren wegen

exhibitionistischer Handlungen ein.

Frankfurt/Marseille: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Polizeipräsidiums Frankfurt – Zwei Personen nach Hitlergruß im Stadion identifiziert

Frankfurt (ots) – (hol) Wie den Medien bereits bekannt, fielen im Rahmen des

Champions League Auswärtsspiels der Eintracht Frankfurt in Marseille am 13.09.22

zwei Männer im Gästeblock des Stadions negativ auf, weil sie im Verdacht stehen,

den Hitlergruß gezeigt zu haben. Die Polizei kennt nun die Identitäten der

Männer.

Nach Bekanntwerden des Sachverhalts übernahm der Staatsschutz der Frankfurter

Kriminalpolizei die Ermittlungen in dieser Sache. Das Verfahren ist bei der

Staatsanwaltschaft Frankfurt a. M. anhängig, da es sich um eine Auslandsstraftat

eines deutschen Staatsbürgers mit besonderem Inlandsbezug handelt.

Nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen, u. a. durch Zusammenarbeit mit

der französischen Polizei, gelang es nun, die beiden Tatverdächtigen zu

identifizieren. Bei einem der beiden Männer handelt es sich um einen 21-jährigen

Angehörigen der Frankfurter Problemfanszene. Der andere Mann ist kein

Angehöriger der Frankfurter Fanszene, sondern ein im Ausland lebender bosnischer

Staatsangehöriger. Aus diesem Grund wird die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen

ihn kein Strafverfahren einleiten.

Das Zeigen des „Hitlergruß“ stellt eine Straftat nach §86 a StGB (Verwenden von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) dar.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme eines Dealers

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Nachmittag beobachteten Zivilfahnder einen

mutmaßlichen Drogenhändler bei der Ausführung seiner Tätigkeit im

Bahnhofsviertel und nahmen ihn fest. Der Mann wird heute dem Haftrichter

vorgeführt.

Gegen 17:15 Uhr fiel den Ermittlern ein Mann in der Moselstraße auf, der

offensichtlich rege dem Drogenhandel nachging. Nachdem die Beamten mehrere

Übergaben an Suchtkranke mitbekommen hatten, nahmen sie den mutmaßlichen

Drogenhändler fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Fahnder in

dessen Unterhose 25 Gramm Amphetamin, mehrere Plomben mit insgesamt knapp fünf

Gramm Heroin, fast zwei Gramm Crack sowie Bargeld und beschlagnahmten es.

Den 42-jährigen Dealer, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat,

lieferten sie in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein. Er soll heute einem

Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Sossenheim: Junge verletzt – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstag, den 04. Oktober 2022, kam es im Bereich

Kurmainzer Straße / Dunantring zu einer Unfallflucht, bei der ein 13-jähriges

Kind, das auf dem Heimweg von der Schule war, schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Ermittlungen überquerte ein 13-jähriger Junge gegen 13:40 Uhr

einen Fußgängerüberweg im Bereich der Kurmainzer Straße oder im Dunantring in

unmittelbarer Nähe einer Bushaltestelle, als er offenbar von einem Pkw erfasst

wurde. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein bislang unbekannter

Unfallfahrer entfernte sich mutmaßlich unerlaubt vom Unfallort.

Die Erinnerungen des Jungen an das Geschehen sind lückenhaft. Offenbar befand er

sich auf dem Nachhauseweg von der Schule, als der Unfall geschah. Ein Pkw soll

zur Unfallzeit auf den Fußgängerüberweg zugefahren sein. An einem Zusammenstoß

konnte er sich jedoch nicht mehr erinnern. Das Verletzungsbild deutet jedoch auf

eine Kollision mit einem Pkw hin. Der Auffindeort des Jungen stimmt nach

aktuellen Erkenntnissen auch nicht mit dem tatsächlichen Unfallort überein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen und / oder dem bislang

unbekannten Unfallfahrer bzw. dessen Fahrzeuges machen können, werden gebeten,

sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 11700 in

Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Diebstahl aus 8 Sportbooten – 3 Täter festgenommen.

Frankfurt/Main (ots) – Am 07.10.2022, gegen 01:20 Uhr gelangten die Täter auf

noch unbekannte Weise auf die verschlossene Steganlage bei Main-Km 24,700. Die

Täter verschafften sich Zutritt zu acht Sportbooten, die an der Steganlage

stilllagen. Sie öffneten die Persenning oder Luke von den Sportbooten.

Offensichtliche Einbruchsspuren wurden bislang nicht gefunden. Das erstrebte Gut

wurde bereits zum Abtransport auf der Steganlage bereitgelegt. Ein Sportboot ist

alarmgesichert und mit einer Überwachungskamera ausgestattet. Der 59-Jährige

Eigentümer des Sportbootes alarmierte daraufhin die Polizei vom 10. Revier. Die

eintreffende Streife konnte die Beschuldigten festnehmen. Die Beschuldigten

wurden nach der IDF und der ED-Behandlung aus den polizeilichen Maßnahmen

entlassen. Die Ermittlungen werden am Tage fortgeführt.