Dillenburg: Gartenhütten aufgebrochen –

Im Dillfeld machten sich Unbekannte an zwei Gartenhütten zu schaffen. Sie verschafften sich Zutritt zu dem umzäunten Kleingarten und brachen die zwei Hütten auf. Der Schaden wird mit 150 Euro beziffert. Ohne etwas zu stehlen, flüchteten die Diebe. Festgestellt wurde der Einbruch am Donnerstagmittag (06.10.2022), um 13:40 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich im Dillfeld aufhielten, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Manderbach: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht –

Beim Vorbeifahren streifte ein flüchtiger Unfallfahrer einen am Fahrbahnrand der Straße „Faulebach“ geparkten Ford Ranger. Ohne sich um den rund 8.000 Euro teuren Schaden an dem silberfarbenen Pick-up zu kümmern, machte sich der Unfallfahrer aus dem Staub. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile eines weißen Kias zurück. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Flüchtige zwischen Donnerstagabend (06.10.2022), gegen 20.00 Uhr und Freitagfrüh (07.10.2022), gegen 00.20 Uhr mit seinem weißen Kia von der Ortsmitte in Richtung der Straße „Kistenbach“ fuhr und in Höhe der Hausnummer 34 den Ford touchierte. Der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß in der Nacht zu Freitag beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Wo ist in diesem Zusammenhang ein weißer Kia mit einem frischen Unfallschaden vorne auf der Beifahrerseite aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Hirzenhain: In Schule eingebrochen und DGH durchwühlt –

Die Herbert-Hover-Schule und das DGH rückten in der vergangenen Nacht in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude und durchsuchten fast alle Räume. Hierbei brachen sie weitere Türen und Schränke auf. Aus einem Büro ließen die Täter einen Tresor mitgehen, mit dem den Einbrechern Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe, Siegel sowie Kundenkarten in die Hände fielen. Außerdem brachen die Täter die Eingangstür zum Dorfgemeinschaftshaus auf und suchten auch darin nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung, machten sie dort keine Beute. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 8.000 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Donnerstagabend, gegen 19.00 Uhr und Freitagmorgen, gegen 07.15 Uhr am Schulgelände oder am DGH beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen: Kennzeichen gestohlen –

Am Donnerstagabend (06.10.2022) stellte der Besitzer seinen 1er BMW in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 72 ab. Als er rund eine Stunde später zu seinem Auto zurückkehrte, fehlte das vordere Kennzeichen. Offenbar nutzten Diebe die Zeit zwischen 22:15 Uhr und 23:30 Uhr um das Kennzeichen zu klauen. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Nummernschildes geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Ehringshausen unter Tel.: (06443) 83030 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: gestohlenes Kennzeichen an Twingo geschraubt –

Gegen 15:30 Uhr kontrollierten Wetzlarer Polizisten gestern Nachmittag (06.10.2022) in der Westendstraße einen Renault-Fahrer auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes. Bei genauerem Hinsehen, erkannten die Ordnungshüter, dass die am Twingo angebrachten Kennzeichen offenbar verändert worden waren. Der 49-jährirge Fahrer hatte beide Kennzeichen zum Teil mit weißer Farbe verfälscht und Buchstaben verändert. Eine Überprüfung ergab zudem, dass die Kennzeichen gestohlen waren und der Twingo nicht zugelassen war. Auf den Wetzlarer kommen nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Diebstahls und Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Haiger-Rodenbach: In Stall eingedrungen –

Auf Werkzeuge und Getränke hatten es Diebe in einem Pferdestall bei Rodenbach abgesehen. Am Sonntag (02.10.2022), zwischen 11.00 Uhr und 19.30 Uhr, suchten sie das zwischen Haiger und Rodenbach gelegene Gelände auf und brachen einen Schrank in einem Stall auf. Hieraus ließen sie Getränke, einen Bohrschrauber sowie weitere Werkzeuge im Wert von rund 200 Euro mitgehen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Tür und Kotflügel beschädigt –

Auf rund 750 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein Unbekannter an einem in der Walther-Rathenau-Straße abgestellten Skoda zurückließ. Zwischen Samstag (01.10.2022), gegen 20.00 Uhr und Dienstag (04.10.2022), gegen 08.30 Uhr stand der schwarze „Rapid“ auf einem Parkplatz auf der Rückseite der Sparkasse. Der Täter trieb mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in die Fahrertür und den vorderen linken Kotflügel. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Verkehrsschild angefahren und abgehauen –

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Richard-Wagner-Ring bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am späten Montagabend (03.10.2022), gegen 23.30 Uhr schreckte ein Anwohner durch einen Knall auf. Der Fahrer eines Pkw war auf dem Ring von der Fahrbahn abgekommen und gegen die sogenannte Leitbake eines zur Minderung der Geschwindigkeit in die Straßenführung eingebrachten Versatzes geprallt. Anschließend fuhr der Unfallfahrer davon. An der Unfallstelle blieb in Teil eines Radkastens zurück. Weitere Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug kann der Zeuge nicht machen. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.