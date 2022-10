Breidenbach: Wer musste ausweichen?

Die Polizei ermittelt gegen einen 46-jährigen Mann aus dem Landkreis, der am Montag offenbar betrunken Auto gefahren war und dabei laut Zeugenaussagen mehrfach in den Gegenverkehr geriet, so dass entgegenkommende Autofahrer ausweichen mussten.

Gegen 20.45 Uhr meldeten Zeugen bei der Polizei die vermutliche Trunkenheitsfahrt und gaben an, dass das Auto inzwischen rechts an der B253 zwischen Niederdieten und Oberdieten stünde und der Fahrer darin offenbar bewusstlos sei.

Auf die am Fahrzeug eintreffenden Feuerwehrkräfte reagierte der Fahrer erst, als diese versuchten, die Scheibe einzuschlagen um an ihn heranzukommen. Die Überprüfung seines Gesundheitszustandes durch eine RTW-Besatzung ergab keine Behandlungsnotwenigkeit- er war offenbar nur im Auto eingeschlafen, nachdem er es am rechten Fahrbahnrand abgestellt hatte. Ein Grund hierfür könnte die Alkoholisierung gewesen sein, die ihm deutlich anzumerken war. Die Polizeistreife nahm ihn mit zur Station, dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch und der 46-Jährige willigte einem Atemalkoholtest ein, der einen Wert von 2,8 Promille anzeigte. Die Beschlagnahme seines Führerscheins sowie der vorübergehende Aufenthalt in der Ausnüchterungszelle waren die unmittelbaren Folgen. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nach den Autofahrern, die dem grünen Renault Megane am Montagabend ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 zu melden.

Marburg: VW touchiert

Etwa 3.000 Euro dürften die Reparaturen der Schäden an einem grauen VW Golf kosten, die am Mittwoch, 5. Oktober, entstanden. Wo genau der Unfall passierte, steht ebenso wenig fest wie der Verursacher, der sich unerlaubt entfernte. Entweder touchierte der Unbekannte den VW auf dem Klinikparkplatz in der Baldingerstraße oder auf einem Parkplatz im Erlenring. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Landkreis: Zeuge hinterlässt Zettel- leider ohne eigenen Namen

Ungewöhnliche Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht beschäftigen aktuell die zuständigen Beamten in Marburg: Weder Unfallzeit noch Unfallort sind bekannt, dafür aber beide Beteiligte- somit also auch die Person, die sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Ermittlung dieser Person gelang durch einen Zettel, den ein unbekannter Zeuge an den angefahrenen silberfarbenen Mercedes hinterließ. Diesen Zettel fand der Halter am Montag, 3. Oktober, jedoch eher zufällig, weshalb nicht bekannt ist, wann und wo sich der Unfall ereignete. Aus diesem Grund bittet die Polizei den Verfasser des Zettels, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Dautphetal- Dautphe: Skoda touchiert

Rote Lackspuren am weißen Skoda Octavia deuten darauf hin, dass wohl ein rotes Fahrzeug in dem Unfall am Mittwoch, 5. Oktober, involviert war, der zu den etwa 1.000 Euro hohen Schäden am Skoda führte. Zwischen 13 Uhr und 13.20 Uhr parkte der Skoda im Grüner Weg. In diesem Zeitraum touchierte ein Unbekannter den PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: VW touchiert

Einen grauen VW Polo touchierte ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 20. September, zwischen 16 und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Afföllerstraße. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).