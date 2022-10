Gießen: Offenbar Drogendealer erwischt

Eine Verkehrskontrolle in der Nordanlage führte am Mittwoch zu einem Drogenfund bei einem 21-Jährigen. Gegen 14.30 Uhr stoppten die Beamten den Autofahrer. Nachdem sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, räumte der im Landkreis Gießen lebenden Mann den Konsum ein. Bei der Durchsuchung seines PKW fanden die Ordnungshüter Marihuana und Haschisch und stellten es sicher. Zudem hatte der Mann auch ein Butterflymesser dabei, welches ebenfalls sichergestellt wurde. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und anschließend eine Wohnungsdurchsuchung. Dort entdeckten die Beamten über 500 Gramm an Betäubungsmitteln (u. a. Marihuana, Haschisch und Kokain), eine größere Menge an Bargeld, Drogenzubehör, eine Schreckschusswaffe und Patronen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Tatverdächtigen einem Haftrichter vor. Nachdem dieser Haftbefehl erließ, kam der 21-Jährige in eine hessische Justizvollzugsanstalt.

Gießen: Alkoholisierter Mann greift Frauen an / Polizei bittet Opfer sich zu melden

Nachdem ein alkoholisierter Mann im Gießener Stadtgebiet zwischen dem Sellnberg bis hin zum Schwanenteich am Mittwoch zwischen 17.10 und 17.30 Uhr drei Frau angriff, sucht die Gießener Polizei nach Zeugen und bittet darum, dass sich die zwei Opfer melden. An der Kreuzung Sellnberg/Wiesecker Weg griff der 36-Jährige einer unbekannten Frau an den Haaren und zog sie mit voller Wucht auf den Boden. Ein Autofahrer beobachtete das Geschehen und stieg aus dem Fahrzeug, um der Frau zu helfen. Währenddessen beleidigte der 36-Jährige die Frau und lief dann unvermittelt weiter. Am Sellnberg fiel der Mann einer Anwohnerin auf, als dieser sich mit ausgestreckten Armen vor eine sich ihm nähernde Radfahrerin stellte. Die unbekannte Radlerin fuhr um ihn herum und setzte ihren Weg fort. Auf einem Weg in Nähe eines Hundeplatzes am Schwanenteich zog der 36-Jährige seine Hose runter und lief mit ausgestreckten Armen auf eine Radfahrerin zu. Als er dabei die Frau mit seinem Arm am Oberkörper traf, fiel stürzten diese und der Angreifer zu Boden. Zwei Zeugen informierten die Polizei, welche den Verdächtigen in unmittelbarer Nähe festnehmen konnte. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, insbesondere nach der Frau, der der Angreifer am Wiesecker Weg in die Haare griff und nach derjenigen, die ihm am Sellnberg mit dem Fahrrad ausweichen konnte.

Weitere Zeugen, die die Angriffe beobachteten, sowie die beiden betroffenen Frauen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Berauscht gefahren

Polizisten zogen am Freitag einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr. Sie stoppten ihn gegen 02.15 Uhr an einer Tankstelle in der Straße „An der Automeile“ Bei seiner Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamine. Anschließend folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ordnungshüter den 42-Jährigen wieder. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Gießen: Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Vor einem Supermarkte in der Marktstraße gerieten am Donnerstag gegen 18.30 Uhr zwei Männer in einen Streit. In dessen Verlauf sprühte ein 34-Jähriger seinem 26-Jährigen Kontrahenten Pfefferspray ins Gesicht. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und musste von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Polizisten stellten das Pfefferspray sicher und leiteten gegen den 34 Jahre alten Mann ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Linden: Mercedes beschädigt

500 Euro Schaden beklagt der 60-jährige Besitzer eines grauen Mercedes nach einer Unfallflucht am Donnerstag (06.Oktober) zwischen 15.55 und 16.55 Uhr in der Siemensstraße. Offenbar beim Öffnen der Tür beschädigte der Verursacher der E-Klasse an der Fahrertür. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Lackspuren nach Unfallflucht sichergestellt

In der Pestalozzistraße stellten Polizisten Lackspuren nach einer Verkehrsunfallflucht sicher. Zwischen 21.00 Uhr am Montag und 09.15 Uhr am Dienstag touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Parkmanöver die Heckstoßstange eines geparkten grauen VW. Anschließend fuhr der Verursacher einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Besitzer bemerkte den etwa 400 Euro teuren Schaden am Dienstag und informierte die Polizei. Die Polizei geht davon aus, dass das Verursacher rot war. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Ausgewichen und Leitplanke touchiert

Aufgrund eines entgegenkommenden unbekannten Autofahrers wich ein 27-jähriger Daimlerfahrer nach rechts aus und streifte eine Schutzplanke und ein Stationszeichen. Der Unbekannte war am Donnerstag gegen 21.25 Uhr auf der Kreisstraße 355 von Münchholzhausen in Richtung Rechtenbach unterwegs und geriet in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, sich der 27-Jährige Daimlerfahrer aus. Während er anhielt, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Hinweise zu dem unbekannten Verkehrsteilnehmer nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Offenbar beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Paul-Schneider-Straße einen parkenden silbernen Golf. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (05.Oktober) zwischen 10.00 Uhr und 12.15 Uhr. Der Sachschaden am Außenspiegel wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfall oder dem Unbekannten erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006.3755.

Gießen: E-Bike gestohlen

Am Donnerstag (06.Oktober) 7.55 Uhr bis 15.30 Uhr schlugen Fahrraddiebe in der Straße ,,Alten Steinbacher Weg“ zu. Sie griffen sich weißes Pedelec der Marke ,,Bulls“ und auf und machten sich mit ihrer rund 2.000 Euro Beute aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des E-Bike erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Polizei begleitet Demonstration in der Innenstadt – Abschlussmeldung

Gießen: Die Polizei zieht ein positives Fazit zum Abschluss der heutigen Versammlung in der Gießener Innenstadt.

Der Versammlungsleiter erklärte die Versammlung gegen 19.20 Uhr für beendet. An den Kundgebungen und den Aufzügen nahmen nach Einschätzungen der Polizei in der Spitze rund 700 Personen teil. Der Polizei wurden keine Störungen der Versammlung bekannt.

Im Rahmen einer Personenkontrolle konnten zwei bisher nicht identifizierte Täter, die sich mutmaßlich an den Angriffen auf die Teilnehmenden des Eritrea-Festivals am 20.08.2022 beteiligt hatten, von Polizeikräften erkannt werden. Die beiden 28 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen leben im Landkreis Gießen. Im Anschluss an die Identitätsfeststellung wurden sie vor Ort entlassen, ihnen wurden für die Innenstadt Gießen Platzverweise erteilt.

Polizeikräfte stellten bei einer weiteren Person die Personalien fest. Eine mögliche Beteiligung des im Lahn-Dill-Kreis lebenden 29-Jährigen an den Straftaten vom 20.08.2022 muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen zu den jeweiligen Tatbeteiligungen werden von der Soko „Eritrea“ des Polizeipräsidiums Mittelhessen weitergeführt.