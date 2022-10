Im Streit zugeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstag 06.10.2022 am Willy-Brandt-Platz einen 21-Jährigen im Streit mehrmals ins Gesicht geschlagen zu haben. Der 21-Jährige erlitt dadurch mehrere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Grund für den Streit war, dass der 19-Jährige sich den E-Scooter des 21-Jährigen ausleihen wollte. Dies verneinte der Mann, woraufhin der 19-Jährige ausrastete und den 21-Jährigen schlug und beleidigte. Ebenfalls warf er den E-Scooter mehrmals auf den Boden. Es entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Fahrradfahrer zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Donnerstag 06.10.2022 einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht. Der Radler zog sich leichte Verletzungen zu. Der 29-Jährige war mit seinem Rad von der Trippstadter Straße kommend auf der Paul-Ehrlich-Straße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw.

In Höhe der Hausnummer 31 fuhr der 18-Jährige dem Radfahrer von hinten auf und brachte ihn zu Fall. Der 29-Jährige verletzte sich am Bein. Er verzichtete auf eine Versorgung durch den Rettungsdienst. An Fahrrad und Auto entstand Sachschaden. |elz

Rabiater Ladendieb

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 26-jährigen Mann. Er war am Donnerstag 06.10.2022 in einem Elektromarkt in der Hohenecker Straße aufgefallen, als er “lange Finger” machen wollte. Der Hausdetektiv beobachtete, wie der Mann 3 Laptops in seinen Rucksack steckte und anschließend den Laden verließ, ohne die Waren zu bezahlen.

Als der Sicherheitsmitarbeiter den Dieb aufhalten wollte, schlug dieser nach ihm und versuchte ihn zu Boden zu werfen. Der Detektiv konnte die Angriffe abwehren. Er verletzte sich leicht, konnte den Täter aber festhalten, bis die Polizei vor Ort eintraf. Auf den 26-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu. |elz

Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern/A 6 (ots) – Viel zu schnell war zunächst ein 59-jähriger Pkw-Fahrer gegen 17 Uhr auf der A 6 Richtung Mannheim unterwegs. Der Fahrer überschritt zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und dem Autobahndreieck Kaiserslautern die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Durch das mit Mess- und Videotechnik ausgestattete Zivilfahrzeug der Zentralen Verkehrsdienste wurde eine Geschwindigkeit von 173 km/h festgestellt. Der Fahrer ignorierte mehrfach die Beschilderung. Für ihn bedeutet dies ein Bußgeld von 1.200 EUR und ein Fahrverbot von 2 Monaten.

Noch härter wird es einen 19-jährigen BMW-Fahrer treffen. Dieser überschritt zunächst um 18 Uhr auf der A 6 Richtung Saarbrücken in einem Baustellenbereich die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Eine Messung mit dem Zivilfahrzeug ergab eine Geschwindigkeit von 98 km/h. Damit jedoch nicht genug.

Zwischen der Anschlussstelle KL-West und dem Autobahnkreuz Landstuhl überholte er mehrfach verbotswidrig rechts mehrere Fahrzeuge. Dabei kam es auch fast zu einer Kollision mit einem VW. Der Fahrer konnte durch starkes Abbremsen und Ausweichen gerade noch einen Unfall verhindern. Auf der A 62 war dann die Fahrt für den 19-Jährigen zu Ende. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.|ZVD

Fahrerflucht – Wer hinterließ den Zettel?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Zeugen, der zwischen Mittwoch und Donnerstag 06-10-2022 im Kapellenweg eine Fahrerflucht beobachtet hat. Der oder die Unbekannte nahm vermutlich wahr, wie ein schwarzer BMW einen Kleinwagen streifte. Der blaue VW Polo parkte am Straßenrand, als er beschädigt wurde.

Der Zeuge hinterließ an dem Fahrzeug eine Nachricht, mit Hinweis auf den Unfallverursacher. Die Polizei bittet den Mitteiler darum, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

79-Jährige bei Unfall tödlich verunglückt

Fischbach (ots) – Eine Autofahrerin verunglückte bei einem Unfall am Freitag 07.10.2022 auf der Bundesstraße zwischen Fischbach und Enkenbach-Alsenborn tödlich. Die 79-Jährige kam gegen 12:30 Uhr mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum.

Zeugen und alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die 79-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei vermutet einen medizinischen Notfall als Unfallursache. Die Unfallaufnahme dauert an, hierzu hat die Polizei eine Drohne im Einsatz.

Die B 48 bei Fischbach ist aktuell noch gesperrt. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 8.000 Euro. |erf

Wer kann Hinweise zu Kind mit grünem Fahrrad-Helm geben?

Enkenbach-Alsenborn (ots) – In der Römerstraße hat am Donnerstag 06.10.2022 ein etwa 5 bis 6-jähriges Kind ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem jungen Fahrradfahrer. Das Kind hatte einen grünen Helm auf. Gegen 14:30 Uhr fuhr es in Höhe der Hausnummer 47a an einem parkenden Auto vorbei.

Dabei geriet es an eine Seitentür des blauen Opel Corsa und beschädigte den Wagen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Er konnte bislang nicht reguliert werden. Nach dem Unfall fuhr das Kind weiter.

Zeugen, die Hinweise auf den jungen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Polizei zieht alkoholisierten Radfahrer aus dem Verkehr

Otterbach (ots) – Einer Verkehrsteilnehmerin ist am Donnerstag 06.10.2022 in der Lauterstraße ein betrunkener Fahrradfahrer aufgefallen. Der 56-Jährige hatte 1,91 Promille intus. Kurz nach 21 Uhr meldete sich die Zeugin bei der Polizei. Sie hatte einen auffällig fahrenden Biker beobachtet. Eine Polizeistreife rückte aus. Die Beamten hatten den Verdächtigen schnell ausfindig gemacht.

In Schlangenlinien fuhr er auf dem Radweg parallel zur Lauter. Die Polizisten stoppten den Mann. Er wurde zunächst zum Atemalkoholtest gebeten und musste dann bei der Polizei eine Blutprobe abgeben. Seinen Drahtesel stellten die Beamten sicher. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. |erf

Radschrauben verloren

Bruchmühlbach-Miesau/A 6 (ots) – Einer Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz fielen auf der A 6 Richtung Saarbrücken ungewöhnliche Geräusche an einem Sattelzug auf, die auf einen Mangel an der Bereifung hindeuteten. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht.

Aus noch unbekannter Ursache hatten sich an einem Rad des Sattelaufliegers (Kühltransporter) vier Radschrauben gelöst und waren während der Fahrt abgefallen. Drei weitere Radschrauben hatten sich ebenfalls bereits so weit gelöst, dass sie mit der Hand abgedreht werden konnten. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Rad komplett vom Auflieger gelöst hätte.

Die Weiterfahrt wurde bis zur Behebung des Mangels untersagt. Durch das Anhalten und der Kontrolle des Sattelzuges konnte Schlimmeres verhindert werden.|ZVD