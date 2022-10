Landau: Die Polizei-News

Fahrt unter Drogeneinfluss

Landau (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 gegen 23:00 Uhr war ein 19-jähriger mit seinem PKW in der Hauptstraße in Rohrbach unterwegs. Hier wurde er durch die Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen zeigte er drogenspezifische Auffallerscheinungen. Im Rahmen eines durchgeführten Drogenvortests ergab sich der Verdacht hinsichtlich des Konsums von THC.

Gegen den 19-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel und sein Führerschein wurden sichergestellt.

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen ein Kraftfahrzeug geführt

Landau (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 wurde ein 28-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in der Straße Horstring durch die Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten beim Fahrzeugführer drogenspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 28-jährige Fahrzeugführer räumte im Rahmen der Kontrolle den nahezu täglichen Konsum von Cannabis ein. Darüber hinaus erbrachte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,39 Promille.

Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Personendurchsuchung konnten geringe Mengen Haschisch bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 28-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.