Licht-Test-Aktion 2022: “Gut sehen! Sicher fahren!”

Mainz (ots) – Der Herbst hat begonnen, das Wetter wird trüber und die Autos sind vermehrt in Dämmerung und Dunkelheit unterwegs, eine gute Beleuchtung ist da Pflicht. Aus diesem Grund veranstalten die Deutsche Verkehrswacht (DVW) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) jedes Jahr im Oktober den Licht-Test. “Blindflüge” müssen nicht sein.

Autos, die im Oktober beim kostenlosen Licht-Test in den Kfz-Betrieben überprüft werden, sind auf der sicheren Seite. Denn dort werden defekte Lichtanlagen entdeckt und korrigiert.

Der Licht-Test ist ein Service, bei dem kleine Mängel sofort und kostenlos behoben werden und erst wenn alles in Ordnung ist, gibt es die bekannte Licht-Test-Plakette für die Windschutzscheibe. Nur nötige Ersatzteile und umfangreiche Diagnose- und Einstellarbeiten müssen bezahlt werden.

Beim Licht-Test werden neun Bestandteile der Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion und richtige Einstellung nach den Vorgaben der Straßenverkehrszulassungsordnung getestet:

Fern- und Abblendlicht

Rückfahrscheinwerfer

Begrenzungs- und Parkleuchten

Bremsleuchten

Schlussleuchten

Warnblinkanlage

Fahrtrichtungsanzeiger

Nebelschlussleuchte

Nebel-, Such- und andere erlaubte Zusatzscheinwerfer, Tagfahrlicht und Abbiegescheinwerfer

Jedes Jahr beteiligen sich über zehn Millionen Kraftfahrende an der Licht-Test Aktion. Die hohen Mängelquoten der vergangenen Jahre verdeutlichen die Bedeutung des Licht-Tests. Im vergangenen Jahr 2021 war die Mängelquote zwar etwas rückläufig, aber immer noch fielen 27,5 Prozent der 47 Millionen PKW in Deutschland wegen Defekten bei der Beleuchtung auf. Jeder vierte Autofahrer fährt mit mangelhafter Fahrzeugbeleuchtung, jeder zehnte blendet andere Verkehrsteilnehmer.

“Sehen und gesehen werden im Straßenverkehr” ist das Motto Leben zu retten! Dies gilt auch für Fußgänger und Radfahrende, die im Dunklen nur sehr schlecht wahrgenommen werden.

Eine funktionierende und richtig eingestellte Fahrzeugbeleuchtung ist ein wichtiger Bestandteil der Fahrzeugsicherheit, nicht nur in der dunklen Jahreszeit.

Im Rahmen dieser Verkehrssicherheitsaktion findet am 07.11.2022 ein landesweiter Kontrolltag der Polizei in Rheinland-Pfalz statt.

Bei den Polizeikontrollen haben Autos mit der neuen Licht-Test-Plakette 2022 freie Fahrt. Ziel der Lichttest-Aktion und des Kontrolltages ist es, das Bewusstsein der Autofahrenden für korrekte Fahrzeugbeleuchtung zu schärfen, denn es geht in erster Linie um Ihre Sicherheit im Straßenverkehr. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.licht-test.de.

Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinfluss auf gestohlenem E-Scooter

Münster-Sarmsheim (ots) – Am Donnerstag 06.10.22 gegen 18:50 Uhr wurde der Polizei Bingen gemeldet, dass ein am Vorabend entwendeter E-Scooter in Münster-Sarmsheim in der Grabenstraße wieder aufgefunden worden sei. Bei Eintreffen der Streife konnte der E-Scooter vorgefunden werden. Der Nutzer des E-Scooters war zwischenzeitlich in einem angrenzenden Anwesen verschwunden, konnte jedoch durch die Streife angetroffen werden.

Der 21-jährige Tatverdächtige erklärte der Streife gegenüber den E-Scooter gefunden und dann damit gefahren zu sein. Da der Fahrer für die Streife jedoch kein Unbekannter war, wurde zudem auch die Fahrtüchtigkeit überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer allem Anschein nach unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Auto durch die Luft geflogen

Essenheim (ots) – Am Donnerstag 06.10.22 gegen 09:00 Uhr befährt der 55-Jährige aus dem Landkreis Mainz-Bingen die Straße Am Römerberg in Essenheim in Fahrtrichtung Nieder-Olm. Hinter einem Kreisverkehr kommt sein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfährt einen Erdhügel, woraufhin der PKW abhebt und einige Meter durch die Luft fliegt. Schließlich kommt das Auto an einem Baum im Grünbereich neben der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer steigt aus und verlässt zunächst mit einem blutigen Kratzer auf dem Kopf die Örtlichkeit, kommt aber während der Unfallaufnahme wieder zurück. Der Grund des Unfalls lag wahrscheinlich an dem Alkoholisierungsgrad des Mannes.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe genommen. Es folgt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und die Sicherstellung des Führerscheins.