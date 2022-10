Kreis Alzey-Worms

Busfahrer übersieht PKW

A 61/Westhofen (ots) – Ein 45-jähriger Fahrer eines Reisebusses befuhr am Donnerstag 6.10.2022 gegen 20:15 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz. Etwa in Höhe des Parkplatzes Bergkloster kam es zu einer Verkehrsstockung. Aufgrund derer wollte der Busfahrer links an einem vorausfahrenden LKW vorbeifahren und zog auf die linke Spur. Dabei übersah er jedoch einen PKW, der sich offenbar bereits auf der linken Spur befand. Es kam zum Zusammenstoß.

Vor Ort gab der Busfahrer an, der Fahrer des PKW (28 Jahre) sei zu schnell gewesen und auch zu schnell neben ihn gefahren. Der 28-Jährige gab an, bereits neben dem Bus gewesen zu sein, als dieser ausscherte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Alkoholisiert in Polizeikontrolle

Alzey (ots) – Am Donnerstag 06.10.2022 gegen 13:15 Uhr, wurde eine Kontrollstelle in Alzey Karl-Heinz-Kipp-Straße eingerichtet. Dabei wurde ein 54-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Während der Kontrolle konnte bei ihm Atemalkoholgeruch und eine verwaschene Sprache festgestellt werden.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Daraufhin wurde dem 54-Jährigen der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Worms

Schwerer Verkehrsunfall auf der B9

Worms (ots) – Am Montag 03.10.2022 gegen 18:30 Uhr kam es in Worms auf der Kreuzung Nibelungenring (B9)/Petrus-Dorn-Str. zu einem schweren Verkehrsunfall bei welchem ein 50-jähriger Fahrradfahrer aus Worms schwerst verletzt wurde. Ein 28-jähriger aus Schriesheim befuhr zuvor mit seinem PKW den Nibelungenring (B9) aus Richtung Rheinbrücke kommend und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Mainz passieren.

Der 50-jährige Fahrradfahrer befuhr die Petrus-Dorn-Straße aus Richtung Innenstadt kommend und wollte in Richtung Hafenstraße weiterfahren. Der Fahrradfahrer wurde schwerst verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen-Oggersheim verbracht.

Die Unfallursache steht bislang nicht eindeutig fest. Die Aufklärung der Ursache wird Bestandteil des laufenden Ermittlungsverfahrens sein. Zur Beweissicherung wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter hinzugezogen. Zur Unfallaufnahme musste die Kreuzung zeitweise voll gesperrt werden.